Росіяни атакували Харків "шахедом", - мер

В ніч на 30 липня російські війська атакували Харків "шахедом".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті вибух! Попередньо ворог ударив по Харкову "шахедом"! У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони! Можливі повторні удари - будьте обережні!" - написав він.

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