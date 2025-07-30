Росіяни атакували Харків "шахедом", - мер
В ніч на 30 липня російські війська атакували Харків "шахедом".
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У місті вибух! Попередньо ворог ударив по Харкову "шахедом"! У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони! Можливі повторні удари - будьте обережні!" - написав він.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар30.07.2025 02:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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