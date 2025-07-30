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Новини Атака безпілотників на Харків
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Росіяни атакували Харків "шахедом", - мер

шахед

В ніч на 30 липня російські війська атакували Харків "шахедом".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті вибух! Попередньо ворог ударив по Харкову "шахедом"! У небі ще можуть бути ворожі бойові дрони! Можливі повторні удари - будьте обережні!" - написав він.

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Автор: 

безпілотник (4630) Харків (5821) Шахед (1347) Харківська область (1373) Харківський район (478)


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30.07.2025 02:59 Відповісти
 
 