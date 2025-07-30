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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россияне атаковали Харьков "шахедом", - мэр

шахед

В ночь на 30 июля российские войска атаковали Харьков "шахедом".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе взрыв! Предварительно враг ударил по Харькову "шахедом"! В небе еще могут быть вражеские боевые дроны! Возможны повторные удары - будьте осторожны!" - написал он.

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Автор: 

беспилотник (4032) Харьков (7698) Шахед (1344) Харьковская область (1362) Харьковский район (473)


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Одним ішакедом?
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30.07.2025 02:59 Ответить
В батальйоні ти будеш перша..
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30.07.2025 04:03 Ответить
Текст читали? Там написано що "можуть бути ще".
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30.07.2025 06:32 Ответить
Обідно,що один і той попав...
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30.07.2025 06:06 Ответить
Вибачте, Ви українською розумієте? Написано, що "можуть бути ще". Не написано, що "попав", лише вибухнув: в небі, на звалищі, в кущах? А слова "обідно" в українській взагалі нема. Гарного дня!
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30.07.2025 06:31 Ответить
Пане з російським прізвищем,перекладіть слово «обідно»,так,щоб було зрозуміло.
До речі,класик української літератури Панас Мирний писав «простинька»,город,такого слова,як «простирадло»до Грушевського в українській мові взагалі не було...
А Панас Мирний(пан чув про такого?)москалів люто ненавидів.А дрон таки попав,троє постраждалих...
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30.07.2025 07:37 Ответить
Тут обговорюється конкретний допис, в якому нічого не сказано про трьох постраждалих. То сказано вже в іншому, пізнішому дописі, а Ви помилково відправили комент сюди. Уважніше будь ласка. Щодо доскіпування до прізвищ громадян, то вибачте забули в Вас проконсультуватися: в кого яке прізвище має бути. Що, теж будуєте національну державу, де люди з певними прізвищами підлягають знищенню? Державу з суцільних Кіль Тищенків та їх холопів з такими ж скрєпними прізвищами.
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30.07.2025 08:05 Ответить
 
 