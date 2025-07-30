Россияне атаковали Харьков "шахедом", - мэр
В ночь на 30 июля российские войска атаковали Харьков "шахедом".
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе взрыв! Предварительно враг ударил по Харькову "шахедом"! В небе еще могут быть вражеские боевые дроны! Возможны повторные удары - будьте осторожны!" - написал он.
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До речі,класик української літератури Панас Мирний писав «простинька»,город,такого слова,як «простирадло»до Грушевського в українській мові взагалі не було...
А Панас Мирний(пан чув про такого?)москалів люто ненавидів.А дрон таки попав,троє постраждалих...