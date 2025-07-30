Россияне атаковали Харьков "шахедом", - мэр

В ночь на 30 июля российские войска атаковали Харьков "шахедом".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе взрыв! Предварительно враг ударил по Харькову "шахедом"! В небе еще могут быть вражеские боевые дроны! Возможны повторные удары - будьте осторожны!" - написал он.

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