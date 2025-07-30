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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Криза Зеленського пов’язана з вбивством Портнова, який був мозком вертикалі Зеленського-Єрмака, - ЗМІ

Володимир Зеленський

Криза, в якій раптово опинилася вертикаль керівництва України, пов'язана з втратою Андрія Портнова, якого вбили в Іспанії 21 травня 2025 року. Водночас на зміну йому в політиці з'явилися інші подібні особи.

Про це йдеться у статті видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Кілька співрозмовників УП у силовому блоці зазначають, що відразу після вбивства в політичних колах заговорили про те, що вертикаль Зеленського втратила мозковий центр, а Татаров –– не лише близького друга, а й велику частину впливу на ситуацію в країні.

"Олег більше ніколи не буде таким впливовим, як раніше", – наголошував тоді один із посадовців силової вертикалі Зеленського – Єрмака.

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Водночас Татаров не був автором схеми з ліквідації незалежності НАБУ та САП, проте він підключився на останньому етапі реалізації операції, коли знадобилися голоси нардепів.

"Частина співрозмовників у незалежних і залежних від ОП правоохоронних органах переконують, що на зміну Портнову в політичному житті країни одночасно з Кравченком з'явилися інші талановиті юристи на чолі з колишнім заступником військового прокурора Дмитром Борзих", - йдеться у статті.

Дмитро Борзих

Дмитро Борзих і Руслан Кравченко добре знайомі ще з часів спільної служби у військовій прокуратурі. Обидва працювали під керівництвом головного військового прокурора Анатолія Матіоса і належали до так званої "гвардії Матіоса" – групи прокурорів, які відігравали важливу роль у процесах 2014–2019 років.

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Після звільнення з прокуратури він перейшов у приватну практику, заснував адвокатське об'єднання, яке спеціалізувалося на резонансних справах, зокрема пов'язаних із правоохоронцями, чиновниками й судовою системою.

За словами співрозмовників УП, Руслан Кравченко після призначення генпрокурором розглядав Борзих як кандидата на одну з керівних посад у своїй команді.

Однак реалізації цього плану завадила підозра, оголошена НАБУ і САП у квітні 2025 року в межах справи про незаконний доступ до закритої частини судового реєстру.

Також читайте: Несанкціонований доступ до Єдиного держреєстру судових рішень: ВАКС застосував до Борзих заставу в розмірі 10 млн грн

"За версією слідства, Борзих і його колеги за допомогою спеціального скрипта системно отримували інформацію про грифовані рішення судів, зокрема обшуки, ще до того, як вони ставали доступними для сторін. Попри це, за даними джерел, Борзих залишився неформальним радником генерального прокурора", - пише видання та додає, що саме Борзих називають можливим консультантом у роботі над законопроєктом № 12414.

Руслан Кравченко у відповіді на запит УП повідомив наступне: "Так, я знайомий із Дмитром Борзих – він обіймав посаду заступника Головного військового прокурора в той період, коли я також проходив службу в органах прокуратури. Дмитро Борзих ніколи не розглядався на посаду заступника генерального прокурора, незалежно від його особистих обставин. Щодо спілкування – відносини не підтримую, як і з Анатолієм Матіосом". Хоча запитань про зв'язки з колишнім очільником військової прокуратури в запиті не було.

Автор: 

Зеленський Володимир (24917) Портнов Андрій (363) Татаров Олег (429) Борзих Дмитро (1)


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Топ коментарі
+11
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ

НУ ШО ЗЕЛЕБОБИКИ ? Схавали? ЗЕ = Яник і там і там Портнов був мозг
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30.07.2025 17:31 Відповісти
+10
Ну якшо Портнов (земля йому скловатою) був в цій трійці "мозком"... тоді 1) багато, шо і так зрозуміло, стає ще розумілішим, 2) панове, у мене для вас погані новини...
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30.07.2025 17:28 Відповісти
+9
Шобла! - подібні істоти Портнову
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30.07.2025 17:27 Відповісти
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Шобла! - подібні істоти Портнову
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30.07.2025 17:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EdH8Aji8XkQ

як самозашкварюється жабогадюкінг зільоного гнилястого болота
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30.07.2025 17:32 Відповісти
У КабМіндічі, усі члЄни, глибоко залегдовані, як помічники ригоАНАЛІВ в ОПУ????
Лавринович з лукаш та сівковичем і бакановим, глибоко занепокоєні, такими діями Українців, що поставили привладним, свій вирок!?!?
Зеленський, вирок Україні! Як і отой, льотчик-інструктор, майор, з ВПС, що нагадив Україні своєю зрадою прутню!! Вони усі, присягали Україні !!
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30.07.2025 17:40 Відповісти
Що за майор?
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30.07.2025 18:21 Відповісти
!Інструктор, якого нарешті затримало СБУ!! Нагадив Україні, як і московіти, бакай, Мехеда і Бай,….
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30.07.2025 18:29 Відповісти
вони не подібні , вони без нього просто тупі ідіоти . ПРТНОВ був мізками вблдської шобли , мізками ще в ПР , мізками щу ЮЛІ щенебаби...
А Татаров спецрильник Єрмака не зможе все вируити вбивши Портнова .
Найстрашніше те,що малюю обмазався об це гівно - але що дивного? Він на гачку у всіх недорозслідуваних справах агента Кремля Баканова та його кулінічей , ще на початку періоду його переходу від замісника кремлівського-Масляковської ВАНЬКИ до заховання Бєні за своїми нелхїдотрканими ґратами А ТЕПЕР !!!НАЗВАТИ КООНСТІТУЦІЙНИМ корупційний переворот після того , як його люди шманали виконавця записів на зільоних у МІНДІЧА НА ХАЗІ... Як добре відляскав його по сраці генрал Омельченко - нижче буде посилання саме на яких хвилинах відео він це зробив
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30.07.2025 17:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tkOyqsjsR0k&t=214s

27-33 хв ; 1-01-01; 1-37-00; ( саме тут про те що плівки вже в деждепартаменті США) 1-45-58 саме тут про те що в плівках таємниць нема- там про те, як й що зелена молрда прсроченого говорить про Україну - чи знайдеться сміливець з НАБУ котрий викласти ці плівки журналістам в Україні )
й наприкінці відео 2-01-45 -звернення Омельченко до свого бувшого студента Малюка, до завербованої ще разом з Назаренко Юльки , , до Буданова...
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30.07.2025 18:02 Відповісти
Ну якшо Портнов (земля йому скловатою) був в цій трійці "мозком"... тоді 1) багато, шо і так зрозуміло, стає ще розумілішим, 2) панове, у мене для вас погані новини...
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30.07.2025 17:28 Відповісти
ну думати він ніколи і не вмів. він же творча натура. музикант оригінального жанру
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30.07.2025 17:29 Відповісти
Тобто Портнова вбили кацапи , щоб створити кризу Схоже на правду, бо їх іспанський киллер там ще і льотчика вбив
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30.07.2025 17:29 Відповісти
Льотчика вбили там де мента а не портнова
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30.07.2025 18:23 Відповісти
ОЗУ інвалідів і калік
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30.07.2025 17:29 Відповісти
В Зеленського вбили мозк...
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30.07.2025 17:31 Відповісти
....кілок ?
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30.07.2025 17:31 Відповісти
Лоботомія ...
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30.07.2025 17:35 Відповісти
Якщо без Портнова ніяк, тоді тільки в путь за Порновим.
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30.07.2025 18:02 Відповісти
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ

НУ ШО ЗЕЛЕБОБИКИ ? Схавали? ЗЕ = Яник і там і там Портнов був мозг
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30.07.2025 17:31 Відповісти
та у Зе вся свита от овоща
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30.07.2025 17:33 Відповісти
Ось тут і викрилося їх ригівське нутро.
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30.07.2025 18:03 Відповісти
То шо , то що залишилось - то пряма кишка ?
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30.07.2025 17:32 Відповісти
💯!
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30.07.2025 18:01 Відповісти
Тигиги... Зеленський - диктатор без моску.

Вершник без голови бляха...
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30.07.2025 17:32 Відповісти
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30.07.2025 17:34 Відповісти
Как и писал, что Портнов и передел влияния связанные вещи. Так оно и бывает.
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30.07.2025 17:37 Відповісти
злодій на злодії в цьому кублі--гидко дивитись
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30.07.2025 17:38 Відповісти
Настало время ахренительных историй от Украинской Правды
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30.07.2025 17:39 Відповісти
Я оце примітив що чим гучніше назва, та чим чаще пролітають слова на кшталт -... правда, батьківщина, патріот.... і подібне - тим більше це джерело схоже на смітник. І що характерно ця схема працює і в Україні і в оркостані і в Папуа новій гвінеї.
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30.07.2025 18:08 Відповісти
Це ще якщо Єрмака від Зелі заберуть, то взагалі катавасія при перерозподілу впливу та контролю над ресурсами почнеться. Хоча хто Зелю, і чим заставить позбутись свого партнера бункерного?
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30.07.2025 17:40 Відповісти
Больше на вброс похоже - портнов оказывается мозг,а не аферист и манипуляторщик,татаров не при делах,так стоял в сторонке,а виноваты во всем два молодых и наглых хлопчика;кто то баблишко отработал за брехню.
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30.07.2025 17:48 Відповісти
Так вони ж як гідра. Виросте нова голова
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30.07.2025 17:52 Відповісти
Скоріше щуриний цар.
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30.07.2025 18:06 Відповісти
Чого тільки не прочитаєш на просторах інету... То мумії оживають, то прибульці з альфа Центавра висаджують десант, а тепер ось така новина..)
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30.07.2025 18:00 Відповісти
Многие писали
Что это Банковая устранила Портнова
Но если Банковая устранила Портнова
То почему же она не подсуетилась
Уничтожить или выкрасть перед убийством все электронные носители?
Без них Портнов ни в одном суде ничего не смог бы доказать
В суде каждое слово нужно прикрепить бумажкой
Для Банковой убийство Портнова было как удар молнии
Татаров появился в Мадрид - порулить ?
Изъять носители ?
И утерся
Испанцы все материалы передали американцам
Вы тут часто смеетесь над Трампом
Он - лишь АВАТАРКА США на четыре года
А во всех государственных органах сидят профи
Выпускники лучших университетов
И их дипломы не как у Зеленского
Они не куплены
Это американцы вместе с украинской разведкой готовили операцию Авеню
А Зеленский ее слил
Вы думаете - американцы простили и забыли?
Нет,они просто ждали - когда придет президент
Который НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИТ ЗЕЛЕНСКОГО
И он пришел
И американцы сейчас устроят Зеленскому
НЕХИЛЫЙ УОТЕРГЕЙТ
И меня радует ,что наконец эта ЗАРВАВШАЯСЯ ПАДЛА
Получит по башке...
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30.07.2025 18:05 Відповісти
Нарколига получит по башке? А може ЗСУ і Україна недополучить?
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30.07.2025 18:21 Відповісти
У зеленського пояснили, що це експеримент,
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
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30.07.2025 18:14 Відповісти
Архів Портнова, який був "мозком вертикалі Зеленського-Єрмака",опинився в руках зах.спецслужб,як і на столі зах.лідерів.
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30.07.2025 18:28 Відповісти
Теперь у Зели только свой мозг остался - спинной.
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30.07.2025 18:29 Відповісти
Зеленский был человеком Коломойского. Это потом кремль убрал от Зеленского Богдана и приставил к нему своего смотрящего Ермака. Ну а Ермак уже подтянул своих корешей из Партии Регионов. Я к тому что руского следа сначало не было у Зеленского. Поэтому народ и проголосовал за него большинством!
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30.07.2025 18:37 Відповісти
 
 