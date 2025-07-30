Криза Зеленського пов’язана з вбивством Портнова, який був мозком вертикалі Зеленського-Єрмака, - ЗМІ

Криза, в якій раптово опинилася вертикаль керівництва України, пов'язана з втратою Андрія Портнова, якого вбили в Іспанії 21 травня 2025 року. Водночас на зміну йому в політиці з'явилися інші подібні особи.

Про це йдеться у статті видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Кілька співрозмовників УП у силовому блоці зазначають, що відразу після вбивства в політичних колах заговорили про те, що вертикаль Зеленського втратила мозковий центр, а Татаров –– не лише близького друга, а й велику частину впливу на ситуацію в країні.

"Олег більше ніколи не буде таким впливовим, як раніше", – наголошував тоді один із посадовців силової вертикалі Зеленського – Єрмака.

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Водночас Татаров не був автором схеми з ліквідації незалежності НАБУ та САП, проте він підключився на останньому етапі реалізації операції, коли знадобилися голоси нардепів.

"Частина співрозмовників у незалежних і залежних від ОП правоохоронних органах переконують, що на зміну Портнову в політичному житті країни одночасно з Кравченком з'явилися інші талановиті юристи на чолі з колишнім заступником військового прокурора Дмитром Борзих", - йдеться у статті.

Дмитро Борзих і Руслан Кравченко добре знайомі ще з часів спільної служби у військовій прокуратурі. Обидва працювали під керівництвом головного військового прокурора Анатолія Матіоса і належали до так званої "гвардії Матіоса" – групи прокурорів, які відігравали важливу роль у процесах 2014–2019 років.

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Після звільнення з прокуратури він перейшов у приватну практику, заснував адвокатське об'єднання, яке спеціалізувалося на резонансних справах, зокрема пов'язаних із правоохоронцями, чиновниками й судовою системою.

За словами співрозмовників УП, Руслан Кравченко після призначення генпрокурором розглядав Борзих як кандидата на одну з керівних посад у своїй команді.

Однак реалізації цього плану завадила підозра, оголошена НАБУ і САП у квітні 2025 року в межах справи про незаконний доступ до закритої частини судового реєстру.

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"За версією слідства, Борзих і його колеги за допомогою спеціального скрипта системно отримували інформацію про грифовані рішення судів, зокрема обшуки, ще до того, як вони ставали доступними для сторін. Попри це, за даними джерел, Борзих залишився неформальним радником генерального прокурора", - пише видання та додає, що саме Борзих називають можливим консультантом у роботі над законопроєктом № 12414.

Руслан Кравченко у відповіді на запит УП повідомив наступне: "Так, я знайомий із Дмитром Борзих – він обіймав посаду заступника Головного військового прокурора в той період, коли я також проходив службу в органах прокуратури. Дмитро Борзих ніколи не розглядався на посаду заступника генерального прокурора, незалежно від його особистих обставин. Щодо спілкування – відносини не підтримую, як і з Анатолієм Матіосом". Хоча запитань про зв'язки з колишнім очільником військової прокуратури в запиті не було.