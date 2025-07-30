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Новости Убийство Андрея Портнова
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Кризис Зеленского связан с убийством Портнова, который был мозгом вертикали Зеленского-Ермака, - СМИ

Владимир Зеленский

Кризис, в котором внезапно оказалась вертикаль руководства Украины, связан с потерей Андрея Портнова, которого убили в Испании 21 мая 2025 года. В то же время на смену ему в политике появились другие подобные лица.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Несколько собеседников УП в силовом блоке отмечают, что сразу после убийства в политических кругах заговорили о том, что вертикаль Зеленского потеряла мозговой центр, а Татаров - не только близкого друга, но и большую часть влияния на ситуацию в стране.

"Олег больше никогда не будет таким влиятельным, как раньше", - отмечал тогда один из чиновников силовой вертикали Зеленского - Ермака.

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В то же время Татаров не был автором схемы по ликвидации независимости НАБУ и САП, однако он подключился на последнем этапе реализации операции, когда понадобились голоса нардепов.

"Часть собеседников в независимых и зависимых от ОП правоохранительных органах убеждают, что на смену Портнову в политической жизни страны одновременно с Кравченко появились другие талантливые юристы во главе с бывшим заместителем военного прокурора Дмитрием Борзых", - говорится в статье.

Дмитрий Борзых

Дмитрий Борзых и Руслан Кравченко хорошо знакомы еще со времен совместной службы в военной прокуратуре. Оба работали под руководством главного военного прокурора Анатолия Матиоса и принадлежали к так называемой "гвардии Матиоса" - группы прокуроров, которые играли важную роль в процессах 2014-2019 годов.

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После увольнения из прокуратуры он перешел в частную практику, основал адвокатское объединение, которое специализировалось на резонансных делах, в частности связанных с правоохранителями, чиновниками и судебной системой.

По словам собеседников УП, Руслан Кравченко после назначения генпрокурором рассматривал Борзых как кандидата на одну из руководящих должностей в своей команде.

Однако реализации этого плана помешало подозрение, объявленное НАБУ и САП в апреле 2025 года в рамках дела о незаконном доступе к закрытой части судебного реестра.

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"По версии следствия, Борзых и его коллеги с помощью специального скрипта системно получали информацию о грифованных решениях судов, в частности обысках, еще до того, как они становились доступными для сторон. Несмотря на это, по данным источников, Борзых остался неформальным советником генерального прокурора", - пишет издание и добавляет, что именно Борзых называют возможным консультантом в работе над законопроектом №12414.

Руслан Кравченко в ответе на запрос УП сообщил следующее: "Да, я знаком с Дмитрием Борзых - он занимал должность заместителя Главного военного прокурора в тот период, когда я также проходил службу в органах прокуратуры. Дмитрий Борзых никогда не рассматривался на должность заместителя генерального прокурора, независимо от его личных обстоятельств. Относительно общения - отношения не поддерживаю, как и с Анатолием Матиосом". Хотя вопросов о связях с бывшим главой военной прокуратуры в запросе не было.

Автор: 

Зеленский Владимир (21393) Портнов Андрей (666) Татаров Олег (369) Борзых Дмитрий (1)


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Топ комментарии
+11
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ

НУ ШО ЗЕЛЕБОБИКИ ? Схавали? ЗЕ = Яник і там і там Портнов був мозг
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30.07.2025 17:31 Ответить
+10
Ну якшо Портнов (земля йому скловатою) був в цій трійці "мозком"... тоді 1) багато, шо і так зрозуміло, стає ще розумілішим, 2) панове, у мене для вас погані новини...
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30.07.2025 17:28 Ответить
+9
Шобла! - подібні істоти Портнову
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30.07.2025 17:27 Ответить
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Шобла! - подібні істоти Портнову
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30.07.2025 17:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EdH8Aji8XkQ

як самозашкварюється жабогадюкінг зільоного гнилястого болота
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30.07.2025 17:32 Ответить
У КабМіндічі, усі члЄни, глибоко залегдовані, як помічники ригоАНАЛІВ в ОПУ????
Лавринович з лукаш та сівковичем і бакановим, глибоко занепокоєні, такими діями Українців, що поставили привладним, свій вирок!?!?
Зеленський, вирок Україні! Як і отой, льотчик-інструктор, майор, з ВПС, що нагадив Україні своєю зрадою прутню!! Вони усі, присягали Україні !!
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30.07.2025 17:40 Ответить
Що за майор?
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30.07.2025 18:21 Ответить
!Інструктор, якого нарешті затримало СБУ!! Нагадив Україні, як і московіти, бакай, Мехеда і Бай,….
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30.07.2025 18:29 Ответить
вони не подібні , вони без нього просто тупі ідіоти . ПРТНОВ був мізками вблдської шобли , мізками ще в ПР , мізками щу ЮЛІ щенебаби...
А Татаров спецрильник Єрмака не зможе все вируити вбивши Портнова .
Найстрашніше те,що малюю обмазався об це гівно - але що дивного? Він на гачку у всіх недорозслідуваних справах агента Кремля Баканова та його кулінічей , ще на початку періоду його переходу від замісника кремлівського-Масляковської ВАНЬКИ до заховання Бєні за своїми нелхїдотрканими ґратами А ТЕПЕР !!!НАЗВАТИ КООНСТІТУЦІЙНИМ корупційний переворот після того , як його люди шманали виконавця записів на зільоних у МІНДІЧА НА ХАЗІ... Як добре відляскав його по сраці генрал Омельченко - нижче буде посилання саме на яких хвилинах відео він це зробив
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30.07.2025 17:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tkOyqsjsR0k&t=214s

27-33 хв ; 1-01-01; 1-37-00; ( саме тут про те що плівки вже в деждепартаменті США) 1-45-58 саме тут про те що в плівках таємниць нема- там про те, як й що зелена молрда прсроченого говорить про Україну - чи знайдеться сміливець з НАБУ котрий викласти ці плівки журналістам в Україні )
й наприкінці відео 2-01-45 -звернення Омельченко до свого бувшого студента Малюка, до завербованої ще разом з Назаренко Юльки , , до Буданова...
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30.07.2025 18:02 Ответить
Ну якшо Портнов (земля йому скловатою) був в цій трійці "мозком"... тоді 1) багато, шо і так зрозуміло, стає ще розумілішим, 2) панове, у мене для вас погані новини...
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30.07.2025 17:28 Ответить
ну думати він ніколи і не вмів. він же творча натура. музикант оригінального жанру
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30.07.2025 17:29 Ответить
Тобто Портнова вбили кацапи , щоб створити кризу Схоже на правду, бо їх іспанський киллер там ще і льотчика вбив
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30.07.2025 17:29 Ответить
Льотчика вбили там де мента а не портнова
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30.07.2025 18:23 Ответить
ОЗУ інвалідів і калік
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30.07.2025 17:29 Ответить
В Зеленського вбили мозк...
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30.07.2025 17:31 Ответить
....кілок ?
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30.07.2025 17:31 Ответить
Лоботомія ...
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30.07.2025 17:35 Ответить
Якщо без Портнова ніяк, тоді тільки в путь за Порновим.
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30.07.2025 18:02 Ответить
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ

НУ ШО ЗЕЛЕБОБИКИ ? Схавали? ЗЕ = Яник і там і там Портнов був мозг
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30.07.2025 17:31 Ответить
та у Зе вся свита от овоща
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30.07.2025 17:33 Ответить
Ось тут і викрилося їх ригівське нутро.
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30.07.2025 18:03 Ответить
То шо , то що залишилось - то пряма кишка ?
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30.07.2025 17:32 Ответить
💯!
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30.07.2025 18:01 Ответить
Тигиги... Зеленський - диктатор без моску.

Вершник без голови бляха...
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30.07.2025 17:32 Ответить
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30.07.2025 17:34 Ответить
Как и писал, что Портнов и передел влияния связанные вещи. Так оно и бывает.
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30.07.2025 17:37 Ответить
злодій на злодії в цьому кублі--гидко дивитись
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30.07.2025 17:38 Ответить
Настало время ахренительных историй от Украинской Правды
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30.07.2025 17:39 Ответить
Я оце примітив що чим гучніше назва, та чим чаще пролітають слова на кшталт -... правда, батьківщина, патріот.... і подібне - тим більше це джерело схоже на смітник. І що характерно ця схема працює і в Україні і в оркостані і в Папуа новій гвінеї.
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30.07.2025 18:08 Ответить
Це ще якщо Єрмака від Зелі заберуть, то взагалі катавасія при перерозподілу впливу та контролю над ресурсами почнеться. Хоча хто Зелю, і чим заставить позбутись свого партнера бункерного?
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30.07.2025 17:40 Ответить
Больше на вброс похоже - портнов оказывается мозг,а не аферист и манипуляторщик,татаров не при делах,так стоял в сторонке,а виноваты во всем два молодых и наглых хлопчика;кто то баблишко отработал за брехню.
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30.07.2025 17:48 Ответить
Так вони ж як гідра. Виросте нова голова
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30.07.2025 17:52 Ответить
Скоріше щуриний цар.
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30.07.2025 18:06 Ответить
Чого тільки не прочитаєш на просторах інету... То мумії оживають, то прибульці з альфа Центавра висаджують десант, а тепер ось така новина..)
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30.07.2025 18:00 Ответить
Многие писали
Что это Банковая устранила Портнова
Но если Банковая устранила Портнова
То почему же она не подсуетилась
Уничтожить или выкрасть перед убийством все электронные носители?
Без них Портнов ни в одном суде ничего не смог бы доказать
В суде каждое слово нужно прикрепить бумажкой
Для Банковой убийство Портнова было как удар молнии
Татаров появился в Мадрид - порулить ?
Изъять носители ?
И утерся
Испанцы все материалы передали американцам
Вы тут часто смеетесь над Трампом
Он - лишь АВАТАРКА США на четыре года
А во всех государственных органах сидят профи
Выпускники лучших университетов
И их дипломы не как у Зеленского
Они не куплены
Это американцы вместе с украинской разведкой готовили операцию Авеню
А Зеленский ее слил
Вы думаете - американцы простили и забыли?
Нет,они просто ждали - когда придет президент
Который НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИТ ЗЕЛЕНСКОГО
И он пришел
И американцы сейчас устроят Зеленскому
НЕХИЛЫЙ УОТЕРГЕЙТ
И меня радует ,что наконец эта ЗАРВАВШАЯСЯ ПАДЛА
Получит по башке...
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30.07.2025 18:05 Ответить
Нарколига получит по башке? А може ЗСУ і Україна недополучить?
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30.07.2025 18:21 Ответить
У зеленського пояснили, що це експеримент,
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
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30.07.2025 18:14 Ответить
Архів Портнова, який був "мозком вертикалі Зеленського-Єрмака",опинився в руках зах.спецслужб,як і на столі зах.лідерів.
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30.07.2025 18:28 Ответить
Теперь у Зели только свой мозг остался - спинной.
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30.07.2025 18:29 Ответить
Зеленский был человеком Коломойского. Это потом кремль убрал от Зеленского Богдана и приставил к нему своего смотрящего Ермака. Ну а Ермак уже подтянул своих корешей из Партии Регионов. Я к тому что руского следа сначало не было у Зеленского. Поэтому народ и проголосовал за него большинством!
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30.07.2025 18:37 Ответить
 
 