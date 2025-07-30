Кризис Зеленского связан с убийством Портнова, который был мозгом вертикали Зеленского-Ермака, - СМИ

Кризис, в котором внезапно оказалась вертикаль руководства Украины, связан с потерей Андрея Портнова, которого убили в Испании 21 мая 2025 года. В то же время на смену ему в политике появились другие подобные лица.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Несколько собеседников УП в силовом блоке отмечают, что сразу после убийства в политических кругах заговорили о том, что вертикаль Зеленского потеряла мозговой центр, а Татаров - не только близкого друга, но и большую часть влияния на ситуацию в стране.

"Олег больше никогда не будет таким влиятельным, как раньше", - отмечал тогда один из чиновников силовой вертикали Зеленского - Ермака.

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В то же время Татаров не был автором схемы по ликвидации независимости НАБУ и САП, однако он подключился на последнем этапе реализации операции, когда понадобились голоса нардепов.

"Часть собеседников в независимых и зависимых от ОП правоохранительных органах убеждают, что на смену Портнову в политической жизни страны одновременно с Кравченко появились другие талантливые юристы во главе с бывшим заместителем военного прокурора Дмитрием Борзых", - говорится в статье.

Дмитрий Борзых и Руслан Кравченко хорошо знакомы еще со времен совместной службы в военной прокуратуре. Оба работали под руководством главного военного прокурора Анатолия Матиоса и принадлежали к так называемой "гвардии Матиоса" - группы прокуроров, которые играли важную роль в процессах 2014-2019 годов.

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После увольнения из прокуратуры он перешел в частную практику, основал адвокатское объединение, которое специализировалось на резонансных делах, в частности связанных с правоохранителями, чиновниками и судебной системой.

По словам собеседников УП, Руслан Кравченко после назначения генпрокурором рассматривал Борзых как кандидата на одну из руководящих должностей в своей команде.

Однако реализации этого плана помешало подозрение, объявленное НАБУ и САП в апреле 2025 года в рамках дела о незаконном доступе к закрытой части судебного реестра.

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"По версии следствия, Борзых и его коллеги с помощью специального скрипта системно получали информацию о грифованных решениях судов, в частности обысках, еще до того, как они становились доступными для сторон. Несмотря на это, по данным источников, Борзых остался неформальным советником генерального прокурора", - пишет издание и добавляет, что именно Борзых называют возможным консультантом в работе над законопроектом №12414.

Руслан Кравченко в ответе на запрос УП сообщил следующее: "Да, я знаком с Дмитрием Борзых - он занимал должность заместителя Главного военного прокурора в тот период, когда я также проходил службу в органах прокуратуры. Дмитрий Борзых никогда не рассматривался на должность заместителя генерального прокурора, независимо от его личных обстоятельств. Относительно общения - отношения не поддерживаю, как и с Анатолием Матиосом". Хотя вопросов о связях с бывшим главой военной прокуратуры в запросе не было.