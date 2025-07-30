Кризис Зеленского связан с убийством Портнова, который был мозгом вертикали Зеленского-Ермака, - СМИ
Кризис, в котором внезапно оказалась вертикаль руководства Украины, связан с потерей Андрея Портнова, которого убили в Испании 21 мая 2025 года. В то же время на смену ему в политике появились другие подобные лица.
Об этом говорится в статье издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Несколько собеседников УП в силовом блоке отмечают, что сразу после убийства в политических кругах заговорили о том, что вертикаль Зеленского потеряла мозговой центр, а Татаров - не только близкого друга, но и большую часть влияния на ситуацию в стране.
"Олег больше никогда не будет таким влиятельным, как раньше", - отмечал тогда один из чиновников силовой вертикали Зеленского - Ермака.
В то же время Татаров не был автором схемы по ликвидации независимости НАБУ и САП, однако он подключился на последнем этапе реализации операции, когда понадобились голоса нардепов.
"Часть собеседников в независимых и зависимых от ОП правоохранительных органах убеждают, что на смену Портнову в политической жизни страны одновременно с Кравченко появились другие талантливые юристы во главе с бывшим заместителем военного прокурора Дмитрием Борзых", - говорится в статье.
Дмитрий Борзых и Руслан Кравченко хорошо знакомы еще со времен совместной службы в военной прокуратуре. Оба работали под руководством главного военного прокурора Анатолия Матиоса и принадлежали к так называемой "гвардии Матиоса" - группы прокуроров, которые играли важную роль в процессах 2014-2019 годов.
После увольнения из прокуратуры он перешел в частную практику, основал адвокатское объединение, которое специализировалось на резонансных делах, в частности связанных с правоохранителями, чиновниками и судебной системой.
По словам собеседников УП, Руслан Кравченко после назначения генпрокурором рассматривал Борзых как кандидата на одну из руководящих должностей в своей команде.
Однако реализации этого плана помешало подозрение, объявленное НАБУ и САП в апреле 2025 года в рамках дела о незаконном доступе к закрытой части судебного реестра.
"По версии следствия, Борзых и его коллеги с помощью специального скрипта системно получали информацию о грифованных решениях судов, в частности обысках, еще до того, как они становились доступными для сторон. Несмотря на это, по данным источников, Борзых остался неформальным советником генерального прокурора", - пишет издание и добавляет, что именно Борзых называют возможным консультантом в работе над законопроектом №12414.
Руслан Кравченко в ответе на запрос УП сообщил следующее: "Да, я знаком с Дмитрием Борзых - он занимал должность заместителя Главного военного прокурора в тот период, когда я также проходил службу в органах прокуратуры. Дмитрий Борзых никогда не рассматривался на должность заместителя генерального прокурора, независимо от его личных обстоятельств. Относительно общения - отношения не поддерживаю, как и с Анатолием Матиосом". Хотя вопросов о связях с бывшим главой военной прокуратуры в запросе не было.
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як самозашкварюється жабогадюкінг зільоного гнилястого болота
Лавринович з лукаш та сівковичем і бакановим, глибоко занепокоєні, такими діями Українців, що поставили привладним, свій вирок!?!?
Зеленський, вирок Україні! Як і отой, льотчик-інструктор, майор, з ВПС, що нагадив Україні своєю зрадою прутню!! Вони усі, присягали Україні !!
А Татаров спецрильник Єрмака не зможе все вируити вбивши Портнова .
Найстрашніше те,що малюю обмазався об це гівно - але що дивного? Він на гачку у всіх недорозслідуваних справах агента Кремля Баканова та його кулінічей , ще на початку періоду його переходу від замісника кремлівського-Масляковської ВАНЬКИ до заховання Бєні за своїми нелхїдотрканими ґратами А ТЕПЕР !!!НАЗВАТИ КООНСТІТУЦІЙНИМ корупційний переворот після того , як його люди шманали виконавця записів на зільоних у МІНДІЧА НА ХАЗІ... Як добре відляскав його по сраці генрал Омельченко - нижче буде посилання саме на яких хвилинах відео він це зробив
27-33 хв ; 1-01-01; 1-37-00; ( саме тут про те що плівки вже в деждепартаменті США) 1-45-58 саме тут про те що в плівках таємниць нема- там про те, як й що зелена молрда прсроченого говорить про Україну - чи знайдеться сміливець з НАБУ котрий викласти ці плівки журналістам в Україні )
й наприкінці відео 2-01-45 -звернення Омельченко до свого бувшого студента Малюка, до завербованої ще разом з Назаренко Юльки , , до Буданова...
НУ ШО ЗЕЛЕБОБИКИ ? Схавали? ЗЕ = Яник і там і там Портнов був мозг
Вершник без голови бляха...
Что это Банковая устранила Портнова
Но если Банковая устранила Портнова
То почему же она не подсуетилась
Уничтожить или выкрасть перед убийством все электронные носители?
Без них Портнов ни в одном суде ничего не смог бы доказать
В суде каждое слово нужно прикрепить бумажкой
Для Банковой убийство Портнова было как удар молнии
Татаров появился в Мадрид - порулить ?
Изъять носители ?
И утерся
Испанцы все материалы передали американцам
Вы тут часто смеетесь над Трампом
Он - лишь АВАТАРКА США на четыре года
А во всех государственных органах сидят профи
Выпускники лучших университетов
И их дипломы не как у Зеленского
Они не куплены
Это американцы вместе с украинской разведкой готовили операцию Авеню
А Зеленский ее слил
Вы думаете - американцы простили и забыли?
Нет,они просто ждали - когда придет президент
Который НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИТ ЗЕЛЕНСКОГО
И он пришел
И американцы сейчас устроят Зеленскому
НЕХИЛЫЙ УОТЕРГЕЙТ
И меня радует ,что наконец эта ЗАРВАВШАЯСЯ ПАДЛА
Получит по башке...
який мусить показати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.