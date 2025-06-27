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Новости Санкции СНБО
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После убийства Портнова Зеленский разрешил ввести санкции против пророссийских деятелей совместно с США и ЕС

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня по синхронизации санкционного давления с ЕС и странами Группы семи. Украина не синхронизировала свои санкции с западными с 2021 года, когда США ввели санкции против Андрея Портнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №422/2025.

Документ предусматривает, что с целью усиления влияния международного санкционного режима Украина будет имплементировать санкции партнеров в своей юрисдикции. Кабинет Министров, СБУ и Нацбанк должны обеспечить введение соответствующих ограничительных мер не позднее чем через 15 дней после их принятия странами-партнерами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против физических и юрлиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории. В списке - беглец Дмитрук, Онищенко и продюсер Ряшин

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Также предусмотрена координация действий правительства, Службы внешней разведки, СБУ и Офиса генпрокурора по синхронизации украинских санкций с санкциями ЕС, США и других стран, введенных в ответ на российскую агрессию.

Как указано в документе, это решение имеет целью усилить последствия для российского военно-промышленного комплекса и нанести РФ максимальные потери за преступную войну против Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) СНБО (4444)


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Топ комментарии
+11
обісрався ти зе!чмо зі своїм рнбо!
це, всі кандидати, і ти в першу чергу, на пожиттєве, з повною конфіскацією!
стільки шкоди державі україна, і горя народу україни, ще не приносив ніхто!
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27.06.2025 15:03 Ответить
+7
Проти Портнова найдосвідченіший Боневтік за 5 років не вважав за потрібне синхронізувати санкції. 😏

Грудень 2021 року:
Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211209 повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.
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27.06.2025 16:06 Ответить
+5
Портнов був найкращим другом Єрмака, не вірите, запитайте у Татарова!
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27.06.2025 18:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
обісрався ти зе!чмо зі своїм рнбо!
це, всі кандидати, і ти в першу чергу, на пожиттєве, з повною конфіскацією!
стільки шкоди державі україна, і горя народу україни, ще не приносив ніхто!
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27.06.2025 15:03 Ответить
https://program.ze2019.com/ а ви вірили ?
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27.06.2025 15:23 Ответить
Що значить обісрався? Ви ж за нього ради цього і голосували
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27.06.2025 18:18 Ответить
забожись!
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27.06.2025 18:21 Ответить
Невже нафтову трубу закрутить?
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27.06.2025 15:04 Ответить
Без Трампа никаких санкций не будет.
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27.06.2025 15:10 Ответить
Ну-ка придивіться до санкціонованих осіб - там, часом, громадян України нема?
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27.06.2025 15:18 Ответить
Через ДИЮ!синхронизаторы!!!
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27.06.2025 15:56 Ответить
Проти Портнова найдосвідченіший Боневтік за 5 років не вважав за потрібне синхронізувати санкції. 😏

Грудень 2021 року:
Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211209 повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.
показать весь комментарий
27.06.2025 16:06 Ответить
Портнов був найкращим другом Єрмака, не вірите, запитайте у Татарова!
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27.06.2025 18:23 Ответить
Портнов і вся зелена шобла - закляті друзі і люті вороги України !!
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27.06.2025 18:37 Ответить
 
 