После убийства Портнова Зеленский разрешил ввести санкции против пророссийских деятелей совместно с США и ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня по синхронизации санкционного давления с ЕС и странами Группы семи. Украина не синхронизировала свои санкции с западными с 2021 года, когда США ввели санкции против Андрея Портнова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №422/2025.
Документ предусматривает, что с целью усиления влияния международного санкционного режима Украина будет имплементировать санкции партнеров в своей юрисдикции. Кабинет Министров, СБУ и Нацбанк должны обеспечить введение соответствующих ограничительных мер не позднее чем через 15 дней после их принятия странами-партнерами.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Литвиненко.
Также предусмотрена координация действий правительства, Службы внешней разведки, СБУ и Офиса генпрокурора по синхронизации украинских санкций с санкциями ЕС, США и других стран, введенных в ответ на российскую агрессию.
Как указано в документе, это решение имеет целью усилить последствия для российского военно-промышленного комплекса и нанести РФ максимальные потери за преступную войну против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це, всі кандидати, і ти в першу чергу, на пожиттєве, з повною конфіскацією!
стільки шкоди державі україна, і горя народу україни, ще не приносив ніхто!
Грудень 2021 року:
Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211209 повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.