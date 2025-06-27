После убийства Портнова Зеленский разрешил ввести санкции против пророссийских деятелей совместно с США и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня по синхронизации санкционного давления с ЕС и странами Группы семи. Украина не синхронизировала свои санкции с западными с 2021 года, когда США ввели санкции против Андрея Портнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №422/2025.

Документ предусматривает, что с целью усиления влияния международного санкционного режима Украина будет имплементировать санкции партнеров в своей юрисдикции. Кабинет Министров, СБУ и Нацбанк должны обеспечить введение соответствующих ограничительных мер не позднее чем через 15 дней после их принятия странами-партнерами.

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Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Также предусмотрена координация действий правительства, Службы внешней разведки, СБУ и Офиса генпрокурора по синхронизации украинских санкций с санкциями ЕС, США и других стран, введенных в ответ на российскую агрессию.

Как указано в документе, это решение имеет целью усилить последствия для российского военно-промышленного комплекса и нанести РФ максимальные потери за преступную войну против Украины.

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