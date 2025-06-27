Після вбивства Портнова Зеленський дозволив ввести санкції проти проросійських діячів спільно з США та ЄС
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня щодо синхронізації санкційного тиску з ЄС та країнами Групи семи. Україна не синхронизувала свої санкції з західними з 2021 року, коли США запровадили санкції проти Андрія Портнова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №422/2025.
Документ передбачає, що з метою посилення впливу міжнародного санкційного режиму Україна імплементуватиме санкції партнерів у своїй юрисдикції. Кабінет Міністрів, СБУ та Нацбанк повинні забезпечити запровадження відповідних обмежувальних заходів не пізніше ніж через 15 днів після їхнього ухвалення країнами-партнерами.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.
Також передбачено координацію дій уряду, Служби зовнішньої розвідки, СБУ та Офісу генпрокурора щодо синхронізації українських санкцій з санкціями ЄС, США та інших країн, запроваджених у відповідь на російську агресію.
Як зазначено в документі, це рішення має на меті посилити наслідки для російського військово-промислового комплексу та завдати РФ максимальних втрат за злочинну війну проти України.
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це, всі кандидати, і ти в першу чергу, на пожиттєве, з повною конфіскацією!
стільки шкоди державі україна, і горя народу україни, ще не приносив ніхто!
Грудень 2021 року:
Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211209 повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.