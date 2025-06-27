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Новини Санкції РНБО
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Після вбивства Портнова Зеленський дозволив ввести санкції проти проросійських діячів спільно з США та ЄС

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня щодо синхронізації санкційного тиску з ЄС та країнами Групи семи. Україна не синхронизувала свої санкції з західними з 2021 року, коли США запровадили санкції проти Андрія Портнова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №422/2025.

Документ передбачає, що з метою посилення впливу міжнародного санкційного режиму Україна імплементуватиме санкції партнерів у своїй юрисдикції. Кабінет Міністрів, СБУ та Нацбанк повинні забезпечити запровадження відповідних обмежувальних заходів не пізніше ніж через 15 днів після їхнього ухвалення країнами-партнерами.

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Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Також передбачено координацію дій уряду, Служби зовнішньої розвідки, СБУ та Офісу генпрокурора щодо синхронізації українських санкцій з санкціями ЄС, США та інших країн, запроваджених у відповідь на російську агресію.

Як зазначено в документі, це рішення має на меті посилити наслідки для російського військово-промислового комплексу та завдати РФ максимальних втрат за злочинну війну проти України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Портнов Андрій (360) санкції (12261) РНБО (2302)


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Топ коментарі
+12
обісрався ти зе!чмо зі своїм рнбо!
це, всі кандидати, і ти в першу чергу, на пожиттєве, з повною конфіскацією!
стільки шкоди державі україна, і горя народу україни, ще не приносив ніхто!
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27.06.2025 15:03 Відповісти
+8
Проти Портнова найдосвідченіший Боневтік за 5 років не вважав за потрібне синхронізувати санкції. 😏

Грудень 2021 року:
Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211209 повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.
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27.06.2025 16:06 Відповісти
+6
Портнов був найкращим другом Єрмака, не вірите, запитайте у Татарова!
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27.06.2025 18:23 Відповісти
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обісрався ти зе!чмо зі своїм рнбо!
це, всі кандидати, і ти в першу чергу, на пожиттєве, з повною конфіскацією!
стільки шкоди державі україна, і горя народу україни, ще не приносив ніхто!
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27.06.2025 15:03 Відповісти
https://program.ze2019.com/ а ви вірили ?
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27.06.2025 15:23 Відповісти
Що значить обісрався? Ви ж за нього ради цього і голосували
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27.06.2025 18:18 Відповісти
забожись!
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27.06.2025 18:21 Відповісти
Він обісраним народився.
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27.06.2025 20:04 Відповісти
Невже нафтову трубу закрутить?
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27.06.2025 15:04 Відповісти
Без Трампа никаких санкций не будет.
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27.06.2025 15:10 Відповісти
Ну-ка придивіться до санкціонованих осіб - там, часом, громадян України нема?
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27.06.2025 15:18 Відповісти
Через ДИЮ!синхронизаторы!!!
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27.06.2025 15:56 Відповісти
Проти Портнова найдосвідченіший Боневтік за 5 років не вважав за потрібне синхронізувати санкції. 😏

Грудень 2021 року:
Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211209 повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.
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27.06.2025 16:06 Відповісти
Портнов був найкращим другом Єрмака, не вірите, запитайте у Татарова!
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27.06.2025 18:23 Відповісти
Портнов і вся зелена шобла - закляті друзі і люті вороги України !!
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27.06.2025 18:37 Відповісти
Та їх всіх дешевше пристрелити
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27.06.2025 19:32 Відповісти
Е ні вони багато цікавого можуть розповісти
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27.06.2025 20:32 Відповісти
треба гнати це шобло все прогнило з низу до верху
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27.06.2025 20:44 Відповісти
 
 