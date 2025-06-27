Після вбивства Портнова Зеленський дозволив ввести санкції проти проросійських діячів спільно з США та ЄС

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня щодо синхронізації санкційного тиску з ЄС та країнами Групи семи. Україна не синхронизувала свої санкції з західними з 2021 року, коли США запровадили санкції проти Андрія Портнова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №422/2025.

Документ передбачає, що з метою посилення впливу міжнародного санкційного режиму Україна імплементуватиме санкції партнерів у своїй юрисдикції. Кабінет Міністрів, СБУ та Нацбанк повинні забезпечити запровадження відповідних обмежувальних заходів не пізніше ніж через 15 днів після їхнього ухвалення країнами-партнерами.

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Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Також передбачено координацію дій уряду, Служби зовнішньої розвідки, СБУ та Офісу генпрокурора щодо синхронізації українських санкцій з санкціями ЄС, США та інших країн, запроваджених у відповідь на російську агресію.

Як зазначено в документі, це рішення має на меті посилити наслідки для російського військово-промислового комплексу та завдати РФ максимальних втрат за злочинну війну проти України.

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