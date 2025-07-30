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Новини Виробництво балістичних ракет в Україні
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Україна близька до створення власних балістичних ракет, - Шмигаль

шмигаль

Україна активно працює над створенням балістичних ракет і вже дуже близька до того, щоб мати власну зброю для ударів по цілях углиб Росії.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю BBC News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, коли українські балістичні ракети можуть з’явитися та використовуватись регулярно, Шмигаль відповів, що це може статись уже найближчим часом.

"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", - сказав міністр.

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Автор: 

Шмигаль Денис (4740) балістичні ракети (460)


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Топ коментарі
+25
Конкурент Буданзі. Була близько. Але в 2020 всі програми закрили, і не відновили до тепер!
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30.07.2025 17:44 Відповісти
+24
Цю брехню ми чуємо вже рік.
Як не було так і не має своєї балістики.
І в першу чергу винен в цьому сам Шмигаль та його уряд, а також верховний головнокомандувач зеля.
Це генетичні брехуни та зрадники.
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30.07.2025 17:45 Відповісти
+18
На стільки ж близько, як тоді, коли в 2019 році закрили всі розробки ракет? ЧИ ще ближче?
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30.07.2025 17:45 Відповісти
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Конкурент Буданзі. Була близько. Але в 2020 всі програми закрили, і не відновили до тепер!
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30.07.2025 17:44 Відповісти
На стільки ж близько, як тоді, коли в 2019 році закрили всі розробки ракет? ЧИ ще ближче?
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30.07.2025 17:45 Відповісти
Поки існує ця зелена влада брехунів та корупціонерів, жодної балістичної ракети не буде виготовлено в Україні.
Це незаперечний факт.
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30.07.2025 17:59 Відповісти
Цю брехню ми чуємо вже рік.
Як не було так і не має своєї балістики.
І в першу чергу винен в цьому сам Шмигаль та його уряд, а також верховний головнокомандувач зеля.
Це генетичні брехуни та зрадники.
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30.07.2025 17:45 Відповісти
то коли шмигаль був прєм"єром, він не знав всього...а як міністр оборони- будь ласка і ракети вам і дрони і шо забажаєте
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30.07.2025 18:35 Відповісти
4 роки війни а все таке : халва-халва-халва-......
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30.07.2025 17:46 Відповісти
Стяти в очi, - це у них в кровi.
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30.07.2025 17:46 Відповісти
Як той так зразу - але це військова таємниця - бо майорів в Україні ше дохера
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30.07.2025 17:46 Відповісти
При попередниках два вида балістичних ракет випускалися серійно. Серійно !
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30.07.2025 17:47 Відповісти
Які? Єдина балістична ракета, яка була на озброєнні України - це радянська точка-У.
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30.07.2025 17:57 Відповісти
Ви дуже сильно відстали від життя. При попередниках прийняли на озброєння ще три ракетних комплекси: ПКР Нептун, ОТРК Вільха, ОТРК Гром2.
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30.07.2025 18:01 Відповісти
"Нептун" це протикорабельна крилата ракета.
"Вільха" це РСЗО, замінник хаймарса (не атакамс), смерча або білоруського полонеза.
ОТРК "Грім-2" або "Сапсан" ніколи не випускався серійно, було виготовлено лише 2 дослідні зразки для Саудівської Аравії з невідомим результатом випробувань.
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30.07.2025 18:06 Відповісти
ПКР Нептун з самого початку мав можливість наносити удари по наземних цілях.
ОТРК Вільха це не РСЗО. РСЗО стріляю по площадях . ОТРК Вільха має індивідуальну програму польоту для кожної ракети. Його рощробили для заміни ОТРК Точка-У . ОТРК Полонез - китайський ракетний комплекс, що купила бувша білорусь. ОТРК Грім2 вироблявся серійно при попередниках. Одним зі спонсорів були Саудити. Серійно було вупущено чотири пускові установки і штук 30 ракет. (Всі данні з відкритих джерел.)
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30.07.2025 18:48 Відповісти
Jolli Rabbit поцікавтесь хоча б в чому різниця балістики та крилатих ракет, є гугл, всякі ШІ дляч того.
Omega дав абсолютно точну і правильну відповідь
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30.07.2025 18:51 Відповісти
Я написав, що балістики виробляли дві а ракетних комплекса три. Ви напевно письменник, читати не вмієте.
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30.07.2025 18:56 Відповісти
І кому твоя гірка правда тут потрібна?
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30.07.2025 18:28 Відповісти
Про "найближчий" час казав Зе в кінці ще минулого року.
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30.07.2025 17:48 Відповісти
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30.07.2025 17:48 Відповісти
Під час пресконференції 27 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив сенсаційну новину про успішне випробування першої української балістичної ракети. Це досягнення оборонно-промислового комплексу, яке може суттєво вплинути на хід війни.

"Я думав, що рано про це говорити, але вже було випробування - позитивне - першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК", - заявив очільник держави, але не надав подробиць.

За його словами, факт створення власної балістики показує високий рівень українських фахівців ОПК.

Ще в липні Зеленський говорив про "гарну динаміку" української ракетної програми.

"Наша ракетна програма має гарну динаміку, і хоч це - важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів".

Пройшов рік.
Жодної балістичної ракети не зроблено, тому жодного удару українською балістичною ракетою по рашці не має.

Зеля, Шмигаль, кабмін, ОП - вся влада брехуни.
Це не люди, це потвори.
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30.07.2025 17:55 Відповісти
Это шо чистуха?
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30.07.2025 17:48 Відповісти
А я близко стою от трона Властелина Вселенной,скоро сяду в него.
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30.07.2025 17:49 Відповісти
"Глупа жінка здається розумною поки не заговорить" - східна поговірка.Звичайно,Шмигалю краще б помовчати на цю тему,але він людина підневільна...
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30.07.2025 17:51 Відповісти
зельоний звіздєж на звіздєже і звіздєжем поганяє

коли там Зірка Смерті вже буде, зельоні гнидл ?
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30.07.2025 17:51 Відповісти
І так вже другий рік...
Все ближче та ближче. Міняються міністри оборони, а балістика все там же.

Хммм... Дайте ж подумати, хто у нас не міняється?

Диктатор Зеленський не міняється. Ось тому нічого не міняється з балістикою.
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30.07.2025 17:52 Відповісти
Одна брехня
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30.07.2025 17:52 Відповісти
-...шо! Знову?
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30.07.2025 17:52 Відповісти
Це вже в який раз близькі? Зеленим так подобається ця "близькість", що вони не хочуть з нею прощатися.
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30.07.2025 17:53 Відповісти
Усі особи х, з Урядового кварталу, включно з десятками ДержСекретарів, що були причетні до саботажу/зриву/невиконанню, програми оснащення ракетним озброєнням ЗСУ, з 2019 року, мають понести, РЕАЛЬНУ, особисту КАРНУ відповідальність за ст ККУ!! Або вчинити самостійно, прикре самогубство, щоб їх дітям, не так було соромно, як за портнова!!
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30.07.2025 17:55 Відповісти
Як ***** до сраки!
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30.07.2025 17:56 Відповісти
Щось мало набрехав. Чому не сказав про близькiсть ЯЗ?😀
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30.07.2025 17:57 Відповісти
Ви до мінометів міни навчіться робити нормально.
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30.07.2025 17:57 Відповісти
І такими новинами про "ось-ось вже скоро" будуть годувати скільки потрібно.
Правда в тому, що розробка власної балістичної ракети з нуля триває близько 20 років за умови наявності відповідного персоналу, досвіду і обладнання, а такоє відсутності обстрілів воєнних заводів.
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30.07.2025 18:00 Відповісти
Э такий термін в математиці - "асимптота". Це пряма до якої крива намагається досягти, але ніколи цього не зробить, навіть у безкінечності.
Схоже, поки нами правлять брехливі блазні, ціє "асмптотою" для нас є багато речей. І "ракети", і "боротьба з корупцією" і, у підсумку, перемога...
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30.07.2025 18:01 Відповісти
Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3506911
просто залишу це тут, бо ще не дай боже зебілята забули що Зе рік тому говорив
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30.07.2025 18:03 Відповісти
Шмигаль підставив Зелю.
Зеля рік назад заявив, що українська балістична ракета вже виготовлена на навіть пройшла успішне випробування.
А шмигаль зараз заявив, що близькі до створення балістичної ракети.
Тоб то ще не створена і не випробувана балістична ракета.
Тим самим шмигаль дезавуював заяву Зеленського річної давнини.
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30.07.2025 18:10 Відповісти
Не поняв Так сказали ж шо вже є і кацапам треба вже боятись
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30.07.2025 18:05 Відповісти
зелене потворне брехло....
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30.07.2025 18:16 Відповісти
Балістичними тішить.
Де ті реактивні дрони,лазерна зброя ,яка все збиває,які так само анонсували?
В ніч проти 30 липня російські окупаційні війська застосували по території України групу з восьми реактивних дронів.
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30.07.2025 18:19 Відповісти
Зеленгий 3,14 все як завжди
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30.07.2025 18:21 Відповісти
а бы шо то *********!.............................................
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30.07.2025 18:24 Відповісти
Як кажуть психологи, у всіх брехунів одна спільна черта і манера поведінки. Вони всі забувають про що брехали вчора...... Не кажучи вже про те, про що брехали ще рік тому....
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30.07.2025 18:28 Відповісти
Так була заява від Зе тому кілька місяців миїх сотнями будем випускати до "ми близькі".Нагадаю виробництво артелерійських установок Богдана Зе команда зупинила в 2019(зараз так виробляють)
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30.07.2025 18:28 Відповісти
А коли вони клістрони "зупинили" то було вже ясно!!!
Якщо всяке можно списати на жадібність міндіча ( кагал мамаріма95) та Потужне роЗЕкрадання як не в себе,
А от скандал з клістронами це явно постріл в спину Силам Оборони. Це не канає ніяка халатність, дурість, хазаро-хохяцька жадібність і т.д.
Це саме те що ми й подумали - це найгірше..
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30.07.2025 18:35 Відповісти
До запуску конвееру два-три місяці ©
Шмигаль зуб дає!!
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30.07.2025 18:29 Відповісти
Для кого ці звіти? Для москалів, щоб шукали куди в'*****? Коли створите - балістика сама за себе скаже.
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30.07.2025 18:31 Відповісти
А хіба було інакше - навіть був поцифрований буклет, щоб легко скачувати і передавати в гру та лубянку. І в буклеті все про виробників
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30.07.2025 18:37 Відповісти
може шмигло не в курсі...
Україна виготовляє власні балістичні ракети, які вже вражають цілі на 300+ км
https://www.infopotik.com.ua/********-vygotovlyaye-vlasni-balistychni-rakety-yaki-vzhe-vrazhayut-tsili-na-300-km/
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30.07.2025 18:32 Відповісти
Крім Нептунів, які теж не ваша заслуга, ви, зелені сопляки не виготовили нічого!
За чотири роки!!!
Ідуть до хуситів вчитись.
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30.07.2025 18:34 Відповісти
Єрмак теж нещодавно вкидував. Зелені мразі чують, що скоро прийде їм біла полярна лисичка та всякі там "Зелю на нари".
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30.07.2025 18:36 Відповісти
Знову обіцянки-цяцянки...
Спочатку зробіть, а потім вже *******.
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30.07.2025 18:39 Відповісти
Ви ж млять вже говорили що балістичні ракети вже є
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30.07.2025 18:44 Відповісти
Це вже не просто відверта брехня. Вони глузують на насміхаються над всією Україною та її захисниками
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30.07.2025 18:56 Відповісти
Террористи у пустелі побудували підземні ракетні заводи, а зеленський в ракетній державі побудував пустелю... Найвеличнійший...
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30.07.2025 19:00 Відповісти
 
 