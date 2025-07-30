Україна близька до створення власних балістичних ракет, - Шмигаль
Україна активно працює над створенням балістичних ракет і вже дуже близька до того, щоб мати власну зброю для ударів по цілях углиб Росії.
Про це міністр оборони Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю BBC News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання, коли українські балістичні ракети можуть з’явитися та використовуватись регулярно, Шмигаль відповів, що це може статись уже найближчим часом.
"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", - сказав міністр.
Топ коментарі
+25 CrossFirenko
показати весь коментар30.07.2025 17:44 Відповісти Посилання
+24 svojak70
показати весь коментар30.07.2025 17:45 Відповісти Посилання
+18 Зэлэный_Змий
показати весь коментар30.07.2025 17:45 Відповісти Посилання
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Це незаперечний факт.
Як не було так і не має своєї балістики.
І в першу чергу винен в цьому сам Шмигаль та його уряд, а також верховний головнокомандувач зеля.
Це генетичні брехуни та зрадники.
"Вільха" це РСЗО, замінник хаймарса (не атакамс), смерча або білоруського полонеза.
ОТРК "Грім-2" або "Сапсан" ніколи не випускався серійно, було виготовлено лише 2 дослідні зразки для Саудівської Аравії з невідомим результатом випробувань.
ОТРК Вільха це не РСЗО. РСЗО стріляю по площадях . ОТРК Вільха має індивідуальну програму польоту для кожної ракети. Його рощробили для заміни ОТРК Точка-У . ОТРК Полонез - китайський ракетний комплекс, що купила бувша білорусь. ОТРК Грім2 вироблявся серійно при попередниках. Одним зі спонсорів були Саудити. Серійно було вупущено чотири пускові установки і штук 30 ракет. (Всі данні з відкритих джерел.)
Omega дав абсолютно точну і правильну відповідь
"Я думав, що рано про це говорити, але вже було випробування - позитивне - першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК", - заявив очільник держави, але не надав подробиць.
За його словами, факт створення власної балістики показує високий рівень українських фахівців ОПК.
Ще в липні Зеленський говорив про "гарну динаміку" української ракетної програми.
"Наша ракетна програма має гарну динаміку, і хоч це - важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів".
Пройшов рік.
Жодної балістичної ракети не зроблено, тому жодного удару українською балістичною ракетою по рашці не має.
Зеля, Шмигаль, кабмін, ОП - вся влада брехуни.
Це не люди, це потвори.
коли там Зірка Смерті вже буде, зельоні гнидл ?
Все ближче та ближче. Міняються міністри оборони, а балістика все там же.
Хммм... Дайте ж подумати, хто у нас не міняється?
Диктатор Зеленський не міняється. Ось тому нічого не міняється з балістикою.
Правда в тому, що розробка власної балістичної ракети з нуля триває близько 20 років за умови наявності відповідного персоналу, досвіду і обладнання, а такоє відсутності обстрілів воєнних заводів.
Схоже, поки нами правлять брехливі блазні, ціє "асмптотою" для нас є багато речей. І "ракети", і "боротьба з корупцією" і, у підсумку, перемога...
просто залишу це тут, бо ще не дай боже зебілята забули що Зе рік тому говорив
Зеля рік назад заявив, що українська балістична ракета вже виготовлена на навіть пройшла успішне випробування.
А шмигаль зараз заявив, що близькі до створення балістичної ракети.
Тоб то ще не створена і не випробувана балістична ракета.
Тим самим шмигаль дезавуював заяву Зеленського річної давнини.
Де ті реактивні дрони,лазерна зброя ,яка все збиває,які так само анонсували?
В ніч проти 30 липня російські окупаційні війська застосували по території України групу з восьми реактивних дронів.
Якщо всяке можно списати на жадібність міндіча ( кагал мамаріма95) та Потужне роЗЕкрадання як не в себе,
А от скандал з клістронами це явно постріл в спину Силам Оборони. Це не канає ніяка халатність, дурість, хазаро-хохяцька жадібність і т.д.
Це саме те що ми й подумали - це найгірше..
Шмигаль зуб дає!!
Україна виготовляє власні балістичні ракети, які вже вражають цілі на 300+ км
https://www.infopotik.com.ua/********-vygotovlyaye-vlasni-balistychni-rakety-yaki-vzhe-vrazhayut-tsili-na-300-km/
За чотири роки!!!
Ідуть до хуситів вчитись.
Спочатку зробіть, а потім вже *******.