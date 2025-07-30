Україна близька до створення власних балістичних ракет, - Шмигаль

Україна активно працює над створенням балістичних ракет і вже дуже близька до того, щоб мати власну зброю для ударів по цілях углиб Росії.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю BBC News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, коли українські балістичні ракети можуть з’явитися та використовуватись регулярно, Шмигаль відповів, що це може статись уже найближчим часом.

"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль проти експорту зброї: В умовах війни неможливо уявити