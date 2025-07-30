Украина близка к созданию собственных баллистических ракет, - Шмыгаль

Украина активно работает над созданием баллистических ракет и уже очень близка к тому, чтобы иметь собственное оружие для ударов по целям вглубь России.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, когда украинские баллистические ракеты могут появиться и использоваться регулярно, Шмыгаль ответил, что это может произойти уже в ближайшее время.

"Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу", - сказал министр.

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