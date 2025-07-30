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Новости Производство баллистических ракет в Украине
3 023 56

Украина близка к созданию собственных баллистических ракет, - Шмыгаль

шмигаль

Украина активно работает над созданием баллистических ракет и уже очень близка к тому, чтобы иметь собственное оружие для ударов по целям вглубь России.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, когда украинские баллистические ракеты могут появиться и использоваться регулярно, Шмыгаль ответил, что это может произойти уже в ближайшее время.

"Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль против экспорта оружия: В условиях войны невозможно представить

Автор: 

Шмыгаль Денис (2785) баллистические ракеты (429)


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Топ комментарии
+25
Конкурент Буданзі. Була близько. Але в 2020 всі програми закрили, і не відновили до тепер!
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30.07.2025 17:44 Ответить
+24
Цю брехню ми чуємо вже рік.
Як не було так і не має своєї балістики.
І в першу чергу винен в цьому сам Шмигаль та його уряд, а також верховний головнокомандувач зеля.
Це генетичні брехуни та зрадники.
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30.07.2025 17:45 Ответить
+18
На стільки ж близько, як тоді, коли в 2019 році закрили всі розробки ракет? ЧИ ще ближче?
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30.07.2025 17:45 Ответить
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Конкурент Буданзі. Була близько. Але в 2020 всі програми закрили, і не відновили до тепер!
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30.07.2025 17:44 Ответить
На стільки ж близько, як тоді, коли в 2019 році закрили всі розробки ракет? ЧИ ще ближче?
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30.07.2025 17:45 Ответить
Поки існує ця зелена влада брехунів та корупціонерів, жодної балістичної ракети не буде виготовлено в Україні.
Це незаперечний факт.
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30.07.2025 17:59 Ответить
Цю брехню ми чуємо вже рік.
Як не було так і не має своєї балістики.
І в першу чергу винен в цьому сам Шмигаль та його уряд, а також верховний головнокомандувач зеля.
Це генетичні брехуни та зрадники.
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30.07.2025 17:45 Ответить
то коли шмигаль був прєм"єром, він не знав всього...а як міністр оборони- будь ласка і ракети вам і дрони і шо забажаєте
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30.07.2025 18:35 Ответить
4 роки війни а все таке : халва-халва-халва-......
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30.07.2025 17:46 Ответить
Стяти в очi, - це у них в кровi.
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30.07.2025 17:46 Ответить
Як той так зразу - але це військова таємниця - бо майорів в Україні ше дохера
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30.07.2025 17:46 Ответить
При попередниках два вида балістичних ракет випускалися серійно. Серійно !
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30.07.2025 17:47 Ответить
Які? Єдина балістична ракета, яка була на озброєнні України - це радянська точка-У.
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30.07.2025 17:57 Ответить
Ви дуже сильно відстали від життя. При попередниках прийняли на озброєння ще три ракетних комплекси: ПКР Нептун, ОТРК Вільха, ОТРК Гром2.
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30.07.2025 18:01 Ответить
"Нептун" це протикорабельна крилата ракета.
"Вільха" це РСЗО, замінник хаймарса (не атакамс), смерча або білоруського полонеза.
ОТРК "Грім-2" або "Сапсан" ніколи не випускався серійно, було виготовлено лише 2 дослідні зразки для Саудівської Аравії з невідомим результатом випробувань.
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30.07.2025 18:06 Ответить
ПКР Нептун з самого початку мав можливість наносити удари по наземних цілях.
ОТРК Вільха це не РСЗО. РСЗО стріляю по площадях . ОТРК Вільха має індивідуальну програму польоту для кожної ракети. Його рощробили для заміни ОТРК Точка-У . ОТРК Полонез - китайський ракетний комплекс, що купила бувша білорусь. ОТРК Грім2 вироблявся серійно при попередниках. Одним зі спонсорів були Саудити. Серійно було вупущено чотири пускові установки і штук 30 ракет. (Всі данні з відкритих джерел.)
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30.07.2025 18:48 Ответить
Jolli Rabbit поцікавтесь хоча б в чому різниця балістики та крилатих ракет, є гугл, всякі ШІ дляч того.
Omega дав абсолютно точну і правильну відповідь
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30.07.2025 18:51 Ответить
Я написав, що балістики виробляли дві а ракетних комплекса три. Ви напевно письменник, читати не вмієте.
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30.07.2025 18:56 Ответить
І кому твоя гірка правда тут потрібна?
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30.07.2025 18:28 Ответить
Про "найближчий" час казав Зе в кінці ще минулого року.
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30.07.2025 17:48 Ответить
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30.07.2025 17:48 Ответить
Під час пресконференції 27 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив сенсаційну новину про успішне випробування першої української балістичної ракети. Це досягнення оборонно-промислового комплексу, яке може суттєво вплинути на хід війни.

"Я думав, що рано про це говорити, але вже було випробування - позитивне - першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК", - заявив очільник держави, але не надав подробиць.

За його словами, факт створення власної балістики показує високий рівень українських фахівців ОПК.

Ще в липні Зеленський говорив про "гарну динаміку" української ракетної програми.

"Наша ракетна програма має гарну динаміку, і хоч це - важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів".

Пройшов рік.
Жодної балістичної ракети не зроблено, тому жодного удару українською балістичною ракетою по рашці не має.

Зеля, Шмигаль, кабмін, ОП - вся влада брехуни.
Це не люди, це потвори.
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30.07.2025 17:55 Ответить
Это шо чистуха?
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30.07.2025 17:48 Ответить
А я близко стою от трона Властелина Вселенной,скоро сяду в него.
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30.07.2025 17:49 Ответить
"Глупа жінка здається розумною поки не заговорить" - східна поговірка.Звичайно,Шмигалю краще б помовчати на цю тему,але він людина підневільна...
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30.07.2025 17:51 Ответить
зельоний звіздєж на звіздєже і звіздєжем поганяє

коли там Зірка Смерті вже буде, зельоні гнидл ?
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30.07.2025 17:51 Ответить
І так вже другий рік...
Все ближче та ближче. Міняються міністри оборони, а балістика все там же.

Хммм... Дайте ж подумати, хто у нас не міняється?

Диктатор Зеленський не міняється. Ось тому нічого не міняється з балістикою.
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30.07.2025 17:52 Ответить
Одна брехня
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30.07.2025 17:52 Ответить
-...шо! Знову?
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30.07.2025 17:52 Ответить
Це вже в який раз близькі? Зеленим так подобається ця "близькість", що вони не хочуть з нею прощатися.
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30.07.2025 17:53 Ответить
Усі особи х, з Урядового кварталу, включно з десятками ДержСекретарів, що були причетні до саботажу/зриву/невиконанню, програми оснащення ракетним озброєнням ЗСУ, з 2019 року, мають понести, РЕАЛЬНУ, особисту КАРНУ відповідальність за ст ККУ!! Або вчинити самостійно, прикре самогубство, щоб їх дітям, не так було соромно, як за портнова!!
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30.07.2025 17:55 Ответить
Як ***** до сраки!
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30.07.2025 17:56 Ответить
Щось мало набрехав. Чому не сказав про близькiсть ЯЗ?😀
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30.07.2025 17:57 Ответить
Ви до мінометів міни навчіться робити нормально.
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30.07.2025 17:57 Ответить
І такими новинами про "ось-ось вже скоро" будуть годувати скільки потрібно.
Правда в тому, що розробка власної балістичної ракети з нуля триває близько 20 років за умови наявності відповідного персоналу, досвіду і обладнання, а такоє відсутності обстрілів воєнних заводів.
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30.07.2025 18:00 Ответить
Смішно це слухати коли на заході стартапи за декілька років відправляють ракети в космос з супутниками, що набагато складніше чим одноступенева ракета, і в нас купа техдокументації та розрахунків як на Харківськовському заводі так і Южмаші. Друге зараз є складні системи моделювання та ШІ які навіть з нуля, без існуючої бази, прискорюють ці процеси.
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30.07.2025 19:09 Ответить
Э такий термін в математиці - "асимптота". Це пряма до якої крива намагається досягти, але ніколи цього не зробить, навіть у безкінечності.
Схоже, поки нами правлять брехливі блазні, ціє "асмптотою" для нас є багато речей. І "ракети", і "боротьба з корупцією" і, у підсумку, перемога...
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30.07.2025 18:01 Ответить
Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3506911
просто залишу це тут, бо ще не дай боже зебілята забули що Зе рік тому говорив
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30.07.2025 18:03 Ответить
Шмигаль підставив Зелю.
Зеля рік назад заявив, що українська балістична ракета вже виготовлена на навіть пройшла успішне випробування.
А шмигаль зараз заявив, що близькі до створення балістичної ракети.
Тоб то ще не створена і не випробувана балістична ракета.
Тим самим шмигаль дезавуював заяву Зеленського річної давнини.
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30.07.2025 18:10 Ответить
Не поняв Так сказали ж шо вже є і кацапам треба вже боятись
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30.07.2025 18:05 Ответить
зелене потворне брехло....
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30.07.2025 18:16 Ответить
Балістичними тішить.
Де ті реактивні дрони,лазерна зброя ,яка все збиває,які так само анонсували?
В ніч проти 30 липня російські окупаційні війська застосували по території України групу з восьми реактивних дронів.
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30.07.2025 18:19 Ответить
Зеленгий 3,14 все як завжди
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30.07.2025 18:21 Ответить
а бы шо то *********!.............................................
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30.07.2025 18:24 Ответить
Як кажуть психологи, у всіх брехунів одна спільна черта і манера поведінки. Вони всі забувають про що брехали вчора...... Не кажучи вже про те, про що брехали ще рік тому....
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30.07.2025 18:28 Ответить
Так була заява від Зе тому кілька місяців миїх сотнями будем випускати до "ми близькі".Нагадаю виробництво артелерійських установок Богдана Зе команда зупинила в 2019(зараз так виробляють)
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30.07.2025 18:28 Ответить
А коли вони клістрони "зупинили" то було вже ясно!!!
Якщо всяке можно списати на жадібність міндіча ( кагал мамаріма95) та Потужне роЗЕкрадання як не в себе,
А от скандал з клістронами це явно постріл в спину Силам Оборони. Це не канає ніяка халатність, дурість, хазаро-хохяцька жадібність і т.д.
Це саме те що ми й подумали - це найгірше..
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30.07.2025 18:35 Ответить
До запуску конвееру два-три місяці ©
Шмигаль зуб дає!!
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30.07.2025 18:29 Ответить
Для кого ці звіти? Для москалів, щоб шукали куди в'*****? Коли створите - балістика сама за себе скаже.
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30.07.2025 18:31 Ответить
А хіба було інакше - навіть був поцифрований буклет, щоб легко скачувати і передавати в гру та лубянку. І в буклеті все про виробників
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30.07.2025 18:37 Ответить
може шмигло не в курсі...
Україна виготовляє власні балістичні ракети, які вже вражають цілі на 300+ км
https://www.infopotik.com.ua/********-vygotovlyaye-vlasni-balistychni-rakety-yaki-vzhe-vrazhayut-tsili-na-300-km/
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30.07.2025 18:32 Ответить
Крім Нептунів, які теж не ваша заслуга, ви, зелені сопляки не виготовили нічого!
За чотири роки!!!
Ідуть до хуситів вчитись.
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30.07.2025 18:34 Ответить
Єрмак теж нещодавно вкидував. Зелені мразі чують, що скоро прийде їм біла полярна лисичка та всякі там "Зелю на нари".
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30.07.2025 18:36 Ответить
Знову обіцянки-цяцянки...
Спочатку зробіть, а потім вже *******.
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30.07.2025 18:39 Ответить
Ви ж млять вже говорили що балістичні ракети вже є
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30.07.2025 18:44 Ответить
Це вже не просто відверта брехня. Вони глузують на насміхаються над всією Україною та її захисниками
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30.07.2025 18:56 Ответить
Террористи у пустелі побудували підземні ракетні заводи, а зеленський в ракетній державі побудував пустелю... Найвеличнійший...
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30.07.2025 19:00 Ответить
 
 