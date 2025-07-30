РФ внесла президента Італії Маттареллу та кількох міністрів до "списку русофобів": Мелоні назвала це "пропагандистською операцією" Кремля
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на рішення РФ внести президента країни Серджо Маттарелли та кількох міністрів і політиків країни до так званого списку "русофобів".
Відповідну заяву Мелоні опублікувала пресслужба італійського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мелоні заявила, що Італія твердо вирішила підтримати Україну в умовах жорстокої загарбницької війни, розв'язаної Росією понад три роки тому, і продовжує надавати підтримку українському народу.
"Публікація російським МЗС списку так званих "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до Росії, є не більше ніж черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від серйозної відповідальності Москви, про яку міжнародна спільнота добре поінформована",- йдеться у заяві Мелоні.
Прем'єрка Італії висловила солідарність президенту Маттареллі, міністрам Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто, а також усім, "хто став жертвою цієї неприйнятної провокації".
МЗС Італії викликало посла РФ
Напередодні у МЗС Італії повідомили, що очільник відомства Антоніо Таяні викликав російського посла для того, щоб офіційно висловити ноту протесту через внесення Маттарелли та посадовців до так званого списку "русофобів".
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