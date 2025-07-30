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Новини РФ внесла президента Італії до списку русофобів
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РФ внесла президента Італії Маттареллу та кількох міністрів до "списку русофобів": Мелоні назвала це "пропагандистською операцією" Кремля

маттерелла, мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на рішення РФ внести президента країни Серджо Маттарелли та кількох міністрів і політиків країни до так званого списку "русофобів".

Відповідну заяву Мелоні опублікувала пресслужба італійського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мелоні заявила, що Італія твердо вирішила підтримати Україну в умовах жорстокої загарбницької війни, розв'язаної Росією понад три роки тому, і продовжує надавати підтримку українському народу.

"Публікація російським МЗС списку так званих "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до Росії, є не більше ніж черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від серйозної відповідальності Москви, про яку міжнародна спільнота добре поінформована",- йдеться у заяві Мелоні.

Прем'єрка Італії висловила солідарність президенту Маттареллі, міністрам Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто, а також усім, "хто став жертвою цієї неприйнятної провокації".

Читайте також: Мелоні: Росія намагається принести темряву, голод і страх в Україну. І цей план провалився, як і інші

МЗС Італії викликало посла РФ 

Напередодні у МЗС Італії повідомили, що очільник відомства Антоніо Таяні викликав російського посла для того, щоб офіційно висловити ноту протесту через внесення Маттарелли та посадовців до так званого списку "русофобів".

Читайте також: Організації, які допомагали РФ, не мають отримати вигоду від відновлення України, - Мелоні

Автор: 

Італія (1604) росія (66956) Мелоні Джорджа (164) Серджо Маттарелла (1)


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Топ коментарі
+5
Моцареллу не внесли до отрут? - ну й слава Богу
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30.07.2025 18:40 Відповісти
+3
кацапи йдуть за російським кораблем
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30.07.2025 18:33 Відповісти
+2
ТРАМП ОГОЛОСИВ 25% ТАРИФ ТА ШТРАФ ДЛЯ ІНДІЇ ЧЕРЕЗ ЇЇ ЗАКУПІВЛЮ НАФТИ ТА ЗБРОЇ В РОСІЇ
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30.07.2025 18:32 Відповісти
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ТРАМП ОГОЛОСИВ 25% ТАРИФ ТА ШТРАФ ДЛЯ ІНДІЇ ЧЕРЕЗ ЇЇ ЗАКУПІВЛЮ НАФТИ ТА ЗБРОЇ В РОСІЇ
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30.07.2025 18:32 Відповісти
https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-oholosiv-25-tarif-ta-shtraf-dlja-indiji-cherez-jiji-zakupivlju-nafti-ta-zbroji-v-rosiji.html
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30.07.2025 18:33 Відповісти
кацапи йдуть за російським кораблем
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30.07.2025 18:33 Відповісти
Моцареллу не внесли до отрут? - ну й слава Богу
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30.07.2025 18:40 Відповісти
кацапи вже забули що то таке "моцарела"

.
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30.07.2025 18:55 Відповісти
Русофобія це той термін, який я відмовляюсь розуміти. Є арахнофобія- це страх перед павуками. Рускалів ніхто не боїться. Їх ненавидять, зневажають, бо вони вбивці, гвалтівники та мародери. І тому очищують світ від них
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30.07.2025 18:51 Відповісти
+💯 👍🏿!

немає ніякої русофобії, є русофакія...

за їхнім кораблем.

.
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30.07.2025 18:57 Відповісти
Какали італійці і на кацапів, і на їхні списки і на форера кацапського свинорейху *****
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30.07.2025 18:59 Відповісти
бідний президент Маттерелла !

він ніколи в житті не побачить сонячного Нарьян-Мару

.
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30.07.2025 19:31 Відповісти
Та цим пишатися слід.
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30.07.2025 19:31 Відповісти
І в той самий час Італія та Франція дають коридор літаку з рашисткою матвієнко на якийсь форум!
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30.07.2025 19:33 Відповісти
 
 