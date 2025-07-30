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Новости РФ внесла президента Италии в список русофобов
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РФ внесла президента Италии Маттареллу и нескольких министров в "список русофобов": Мелони назвала это "пропагандистской операцией" Кремля

маттерелла, мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на решение РФ внести президента страны Серджо Маттареллу и нескольких министров и политиков страны в так называемый список "русофобов".

Соответствующее заявление Мелони опубликовала пресс-служба итальянского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Мелони заявила, что Италия твердо решила поддержать Украину в условиях жестокой захватнической войны, развязанной Россией более трех лет назад, и продолжает оказывать поддержку украинскому народу.

"Публикация российским МИД списка так называемых "русофобов", обвиняемых в "разжигании ненависти" к России, является не более чем очередной пропагандистской операцией, направленной на отвлечение внимания от серьезной ответственности Москвы, о которой международное сообщество хорошо осведомлено", - говорится в заявлении Мелони.

Премьер Италии выразила солидарность президенту Маттарелли, министрам Антонио Таяни и Гвидо Крозетто, а также всем, "кто стал жертвой этой неприемлемой провокации".

Читайте также: Мелони: Россия пытается принести темноту, голод и страх в Украину. И этот план провалился, как и другие

МИД Италии вызвал посла РФ

Накануне в МИД Италии сообщили, что глава ведомства Антонио Таяни вызвал российского посла для того, чтобы официально выразить ноту протеста из-за внесения Маттареллы и должностных лиц в так называемый список "русофобов".

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Автор: 

Италия (1670) россия (96722) Джорджа Мелони (136) Серджо Маттарелла (1)


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30.07.2025 18:32 Ответить
https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-oholosiv-25-tarif-ta-shtraf-dlja-indiji-cherez-jiji-zakupivlju-nafti-ta-zbroji-v-rosiji.html
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30.07.2025 18:33 Ответить
кацапи йдуть за російським кораблем
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30.07.2025 18:33 Ответить
Моцареллу не внесли до отрут? - ну й слава Богу
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30.07.2025 18:40 Ответить
кацапи вже забули що то таке "моцарела"

.
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30.07.2025 18:55 Ответить
Русофобія це той термін, який я відмовляюсь розуміти. Є арахнофобія- це страх перед павуками. Рускалів ніхто не боїться. Їх ненавидять, зневажають, бо вони вбивці, гвалтівники та мародери. І тому очищують світ від них
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30.07.2025 18:51 Ответить
+💯 👍🏿!

немає ніякої русофобії, є русофакія...

за їхнім кораблем.

.
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30.07.2025 18:57 Ответить
Какали італійці і на кацапів, і на їхні списки і на форера кацапського свинорейху *****
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30.07.2025 18:59 Ответить
 
 