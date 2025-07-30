РФ внесла президента Италии Маттареллу и нескольких министров в "список русофобов": Мелони назвала это "пропагандистской операцией" Кремля

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на решение РФ внести президента страны Серджо Маттареллу и нескольких министров и политиков страны в так называемый список "русофобов".

Соответствующее заявление Мелони опубликовала пресс-служба итальянского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Мелони заявила, что Италия твердо решила поддержать Украину в условиях жестокой захватнической войны, развязанной Россией более трех лет назад, и продолжает оказывать поддержку украинскому народу.

"Публикация российским МИД списка так называемых "русофобов", обвиняемых в "разжигании ненависти" к России, является не более чем очередной пропагандистской операцией, направленной на отвлечение внимания от серьезной ответственности Москвы, о которой международное сообщество хорошо осведомлено", - говорится в заявлении Мелони.

Премьер Италии выразила солидарность президенту Маттарелли, министрам Антонио Таяни и Гвидо Крозетто, а также всем, "кто стал жертвой этой неприемлемой провокации".

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МИД Италии вызвал посла РФ

Накануне в МИД Италии сообщили, что глава ведомства Антонио Таяни вызвал российского посла для того, чтобы официально выразить ноту протеста из-за внесения Маттареллы и должностных лиц в так называемый список "русофобов".

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