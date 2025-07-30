Глава МЗС Чехії Ліпавський про внесення до "списку русофобів": Мені не подобається імперіалізм Путіна

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що виступає проти імперської політики російського диктатора Володимира Путіна. Його коментар пролунав після того, як росіяни внесли його та лідера Чехії у "список русофобів".

Про це він сказав виданню ČTK, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні МЗС РФ включило Ліпавського до так званого "списку русофобів" через його заяву від 5 січня, коли він назвав Путіна диктатором, який не визнає українців як націю, а Україну як державу.

В іншій заяві від 14 травня, яку у Кремлі визначили як русофобську, глава МЗС Чехії на брифінгу перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині заявив, що союзники повинні вкотре визначити Росію як найсерйознішу пряму загрозу євроатлантичному простору.

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У відповідь на включення його до "списку русофобів" Ліпавський заявив, що він не використовує мову ненависті проти Росії, але йому не подобається імперіалізм Путіна.

"Я не використовую мову ненависті щодо Росії чи росіян. Мені не подобається Путін, його путінізм, його імперська політика, яка проявляється у загарбницькій війні проти України, цілій серії диверсій у Чехії чи інформаційній війні. Або, можливо, кібератаках проти нас та наших найближчих союзників", - наголосив чеський дипломат.

Ліпавський додав, що його плани щодо відпустки в Криму не зміняться, оскільки Крим –– це Україна, маючи на увазі свою заяву у 2023 році під час бунту терористів ПВК "Вагнер" в Росії.

"Тож заборона на поїздки до Росії мене жодним чином не стосується", - резюмував він.

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