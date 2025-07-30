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Новости Список русофобов в Кремле
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Глава МИД Чехии Липавский о внесении в "список русофобов": Мне не нравится империализм Путина

Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что выступает против имперской политики российского диктатора Владимира Путина. Его комментарий прозвучал после того, как россияне внесли его и лидера Чехии в "список русофобов".

Об этом он сказал изданию ČTK, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне МИД РФ включило Липавского в так называемый "список русофобов" из-за его заявления от 5 января, когда он назвал Путина диктатором, который не признает украинцев как нацию, а Украину как государство.

В другом заявлении от 14 мая, которое в Кремле определили как русофобское, глава МИД Чехии на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел НАТО в Турции заявил, что союзники должны в очередной раз определить Россию как самую серьезную прямую угрозу евроатлантическому пространству.

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В ответ на включение его в "список русофобов" Липавский заявил, что он не использует язык ненависти против России, но ему не нравится империализм Путина.

"Я не использую язык ненависти в отношении России или россиян. Мне не нравится Путин, его путинизм, его имперская политика, которая проявляется в захватнической войне против Украины, целой серии диверсий в Чехии или информационной войне. Или, возможно, кибератаках против нас и наших ближайших союзников", - подчеркнул чешский дипломат.

Липавский добавил, что его планы относительно отпуска в Крыму не изменятся, поскольку Крым - это Украина, имея в виду свое заявление в 2023 году во время бунта террористов ЧВК "Вагнер" в России.

"Поэтому запрет на поездки в Россию меня никоим образом не касается", - резюмировал он.

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Автор: 

россия (96737) Чехия (1769) Липавский Ян (108)


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Это его теперь по идее в сызрань не пустят и он как валька стакан не сможет слетать пошопиться ?
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30.07.2025 19:44 Ответить
Дякуємо, пане Ян, за підтримку України !

як кажуть в Україні:
"хто не скаче русофоб, той - москаль"

.
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30.07.2025 19:49 Ответить
Взагалі то саме внесення до русофобів рівняється як мінімум не має толерантності до крадіїв дітей.
Це як визначення особи яка ненавидить крадіїв дітей.
То ж я можу лише поздоровити.
В моєму дитинстві лякали мене циганими (перепрошую панів ромів).
Я тепер лякаю дітей що їх вкрадуть кацапи. (авжеж маю документальні підтвердження).
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30.07.2025 19:52 Ответить
 
 