Глава МИД Чехии Липавский о внесении в "список русофобов": Мне не нравится империализм Путина

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что выступает против имперской политики российского диктатора Владимира Путина. Его комментарий прозвучал после того, как россияне внесли его и лидера Чехии в "список русофобов".

Об этом он сказал изданию ČTK, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне МИД РФ включило Липавского в так называемый "список русофобов" из-за его заявления от 5 января, когда он назвал Путина диктатором, который не признает украинцев как нацию, а Украину как государство.

В другом заявлении от 14 мая, которое в Кремле определили как русофобское, глава МИД Чехии на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел НАТО в Турции заявил, что союзники должны в очередной раз определить Россию как самую серьезную прямую угрозу евроатлантическому пространству.

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В ответ на включение его в "список русофобов" Липавский заявил, что он не использует язык ненависти против России, но ему не нравится империализм Путина.

"Я не использую язык ненависти в отношении России или россиян. Мне не нравится Путин, его путинизм, его имперская политика, которая проявляется в захватнической войне против Украины, целой серии диверсий в Чехии или информационной войне. Или, возможно, кибератаках против нас и наших ближайших союзников", - подчеркнул чешский дипломат.

Липавский добавил, что его планы относительно отпуска в Крыму не изменятся, поскольку Крым - это Украина, имея в виду свое заявление в 2023 году во время бунта террористов ЧВК "Вагнер" в России.

"Поэтому запрет на поездки в Россию меня никоим образом не касается", - резюмировал он.

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