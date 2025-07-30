ФБР знайшло секретні документи про зв’язки Трампа з РФ, їх ховали у "мішках для спалювання", - Fox News

Директор ФБР Кеш Патель знайшов десятки конфіденційних документів, пов'язаних з початком розслідування зв'язків президента США Дональда Трампа з Росією, захованих у декількох "мішках для спалювання" в секретній кімнаті всередині бюро.

Про це пише Fox News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Джерела телеканалу повідомили, що система "мішків для спалювання" використовується для знищення документів, які мають гриф "таємно" або вище.

Зазначається, що один з документів –– це засекречений додаток до фінального звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема. Там містяться усі критичні розвідувальні дані, які вивчив прокурор. Файли мали бути знищені, однак їх вчасно виявили.

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Що міститься в документах?

За даними джерел Fox News, інформація, викладена у документі, вказує на можливу роль ФБР за часів президентства Барака Обами у формуванні наративу про змову Трампа з Росією.

Це також може підтвердити існування скоординованого урядового плану на користь кампанії Гілларі Клінтон, яка була суперницею Трампа на президентських виборах США 2016 року.

Також там нібито є згадка про те, що ФБР почала неофіційне розслідування задовго до того, як скандал із ймовірними зв'язками Трампа та Росії вийшов назовні.

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Рішення щодо розсекречування додатка ухвалюватиме директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф, безпосередньо Патель, директор Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральний прокурор Пем Бонді та в.о. директора Агентства національної безпеки Вільям Хартман. Після цього документ передадуть голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який його оприлюднить.

Інший співрозмовник телеканалу сказав, що ФБР запустило розслідувальну операцію проти Трампа, яка отримала назву "Crossfire Hurricane", через кілька днів після того, як Дарем ознайомився з даними. Таким чином, не виключається, що документи взагалі були "підроблені демократами".