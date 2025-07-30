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Новини Відносини РФ та США Документи ФБР про зв’язки Трампа з РФ
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ФБР знайшло секретні документи про зв’язки Трампа з РФ, їх ховали у "мішках для спалювання", - Fox News

Трамп і Росія: директор ФБР знайшов секретні документи

Директор ФБР Кеш Патель знайшов десятки конфіденційних документів, пов'язаних з початком розслідування зв'язків президента США Дональда Трампа з Росією, захованих у декількох "мішках для спалювання" в секретній кімнаті всередині бюро.

Про це пише Fox News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Джерела телеканалу повідомили, що система "мішків для спалювання" використовується для знищення документів, які мають гриф "таємно" або вище.

Зазначається, що один з документів –– це засекречений додаток до фінального звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема. Там містяться усі критичні розвідувальні дані, які вивчив прокурор. Файли мали бути знищені, однак їх вчасно виявили.

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Що міститься в документах?

За даними джерел Fox News, інформація, викладена у документі, вказує на можливу роль ФБР за часів президентства Барака Обами у формуванні наративу про змову Трампа з Росією.

Це також може підтвердити існування скоординованого урядового плану на користь кампанії Гілларі Клінтон, яка була суперницею Трампа на президентських виборах США 2016 року.

Також там нібито є згадка про те, що ФБР почала неофіційне розслідування задовго до того, як скандал із ймовірними зв'язками Трампа та Росії вийшов назовні.

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Рішення щодо розсекречування додатка ухвалюватиме директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф, безпосередньо Патель, директор Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральний прокурор Пем Бонді та в.о. директора Агентства національної безпеки Вільям Хартман. Після цього документ передадуть голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який його оприлюднить.

Інший співрозмовник телеканалу сказав, що ФБР запустило розслідувальну операцію проти Трампа, яка отримала назву "Crossfire Hurricane", через кілька днів після того, як Дарем ознайомився з даними. Таким чином, не виключається, що документи взагалі були "підроблені демократами".

Автор: 

росія (66956) США (23926) ФБР (178) Трамп Дональд (6576)


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Топ коментарі
+8
Тут і без бумажок ясно що Трамп агент пуйла.
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30.07.2025 20:57 Відповісти
+3
Якось все йде по колу БЕЗДОКАЗНОЇ справи Епштейна. Зараз буде "фальсифікат від Обами "
таке враження що сценаристи Сімоньян по мальчіку в трусиках, прикутому до танку зараз працюють у Такера Карлсона .
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30.07.2025 21:03 Відповісти
+3
Как- нибудь уж американцы разберутся - не переживайте
Нам бы СО СВОИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РАЗОБРАТЬСЯ
Это в ФБР документы долго сберегали
А у нас моментально ПЛЕНОЧКИ МИНДИЧА СОЖГУТ
У нас ведь людей долга и чести в правоохранительных органах - поискать
Малюк свою репутацию - за один день просрал
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30.07.2025 21:09 Відповісти
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Трамп скаже шо це деми шиють справу проти нього
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30.07.2025 20:57 Відповісти
Якось все йде по колу БЕЗДОКАЗНОЇ справи Епштейна. Зараз буде "фальсифікат від Обами "
таке враження що сценаристи Сімоньян по мальчіку в трусиках, прикутому до танку зараз працюють у Такера Карлсона .
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30.07.2025 21:03 Відповісти
Доречі, а чому вже не Байден винен в усьому? Справа вербування у Кремлі мабуть затхнула смаженим ?
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30.07.2025 21:05 Відповісти
Тут і без бумажок ясно що Трамп агент пуйла.
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30.07.2025 20:57 Відповісти
тут вже й про вовку ясно( завдяки йому самому й Пороха навіть не пришити) - й НЕНАЧАСІ не працює..
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30.07.2025 21:09 Відповісти
Нi про що.
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30.07.2025 21:00 Відповісти
Нафiга так глибоко копати, якщо по деменцiйним дiлам людину можна легко спровадити на лiкування.
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30.07.2025 21:02 Відповісти
Тiпо, суддя закидае рудому, мовляв, ось докази твоеi спiвпрацi з цапобадом. Трамп чесно скаже, по-деменцiйному, мовляв, нi, бо не пам`ятаю. I юридично вiн буде правий.
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30.07.2025 21:08 Відповісти
Так тоді, це злочин службовий, знищення таких, ТАЄМНИХ, докукументів!?!?
За такі діяння, є відповідне покарання!
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30.07.2025 21:03 Відповісти
А це покаже 8 серпня введе він пекельні санкції проти росії ,допоки все підтверджує що був завербований кгб.
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30.07.2025 21:05 Відповісти
До одного місця ті санкції. Кацапи лайно будуть жерти, але від вЯлічія по телевізору та любові до ***** не відмовляться.
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30.07.2025 21:30 Відповісти
Щойно кацапам запахло смаленим- тут же компромат проти Трампа сплив.
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30.07.2025 21:07 Відповісти
Директор ФБР на ім'я Кеш -- це, звісно, епічно.
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30.07.2025 21:07 Відповісти
Так перевернуть новость умеют только журналисты. )
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30.07.2025 21:08 Відповісти
Как- нибудь уж американцы разберутся - не переживайте
Нам бы СО СВОИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РАЗОБРАТЬСЯ
Это в ФБР документы долго сберегали
А у нас моментально ПЛЕНОЧКИ МИНДИЧА СОЖГУТ
У нас ведь людей долга и чести в правоохранительных органах - поискать
Малюк свою репутацию - за один день просрал
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30.07.2025 21:09 Відповісти
не зліть трампа зараз, а от 9 серпня під ?
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30.07.2025 21:10 Відповісти
вік трампа 79 рочків.
до кінця каденції, буде 82.
поки він президент, всі будуть смоктати.
а, потім?
а, що взяти з глибокого дідуся у стані "на кладовищі прогули виписують"?
так що, кегебівська *****, знову у штангу.
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30.07.2025 21:11 Відповісти
Только один вопрос: какой дебил придумал заголовок для этой статьи?
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30.07.2025 21:12 Відповісти
херня какя то этот фокс нювз трамповский рупор.
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30.07.2025 21:17 Відповісти
Перед можливим запровадженням офігітельних санкцій і зміни првил гри, неочікувано знайшли компромат. Підозріло.
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30.07.2025 21:29 Відповісти
Коли путін запропонував трампу обмінятися високодуховними фільмами, стало зрозуміло, що у нього є фільм знятий КГБ, як трамп у 1989 році махав своїм мотовилом перед московськими повіями, а може ще й краще.
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30.07.2025 21:42 Відповісти
це суттєвий козир для Трампа, інформаційна бомба. Нагадує постріл у вухо під час передвиборчої кампанії.
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30.07.2025 21:51 Відповісти
Натяк на те,чим має зайнятись дбр в Україні.
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30.07.2025 21:57 Відповісти
Документи про розслідування ФБР можливих зв'язків Трампа з Росією не є документами про зв'язки Трвмпа з Росією.
А потім ображаєтесь коли вам вказують на політичну ангажовансть.
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30.07.2025 21:57 Відповісти
Теперь Трамп просто вынужден работать на ЦРУ. Он становицца двойным агентом. В кремле конечно этому не рады.
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30.07.2025 21:59 Відповісти
Ой, тіки не треба хайпуванти на лайні. Ви читали оригінал далі перших двох речінь? Дам якраз мова про непричетність роZZії до виборів в США!
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30.07.2025 22:02 Відповісти
Можливо хотять примусити старого запровадити серйозні санкції проти пуйлостану аби він доказав на ділі і перестав грати у 2-3 неділі, 50 днів, 25%,15%, мирні перемовини, сісфайєр, «нема карт». У ФБР хлопці серйозні. Зараз якраз момент натягнути на старого усмиряючу сорочку і стерти з морди макіяж.
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30.07.2025 22:05 Відповісти
 
 