ФБР нашло секретные документы о связях Трампа с РФ, их прятали в "мешках для сжигания", - Fox News

Директор ФБР Кэш Патель нашел десятки конфиденциальных документов, связанных с началом расследования связей президента США Дональда Трампа с Россией, спрятанных в нескольких "мешках для сжигания" в секретной комнате внутри бюро.

Об этом пишет Fox News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Источники телеканала сообщили, что система "мешков для сжигания" используется для уничтожения документов, которые имеют гриф "секретно" или выше.

Отмечается, что один из документов - это засекреченное приложение к финальному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема. Там содержатся все критические разведывательные данные, которые изучил прокурор. Файлы должны были быть уничтожены, однако их вовремя обнаружили.

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Что содержится в документах?

По данным источников Fox News, информация, изложенная в документе, указывает на возможную роль ФБР во времена президентства Барака Обамы в формировании нарратива о сговоре Трампа с Россией.

Это также может подтвердить существование скоординированного правительственного плана в пользу кампании Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа на президентских выборах США 2016 года.

Также там якобы есть упоминание о том, что ФБР начала неофициальное расследование задолго до того, как скандал с вероятными связями Трампа и России вышел наружу.

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Решение о рассекречивании приложения будет принимать директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, непосредственно Патель, директор Национальной разведки Тулси Габбард, генеральный прокурор Пэм Бонди и и.о. директора Агентства национальной безопасности Уильям Хартман. После этого документ передадут председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который его обнародует.

Другой собеседник телеканала сказал, что ФБР запустило расследовательскую операцию против Трампа, которая получила название "Crossfire Hurricane", через несколько дней после того, как Дарем ознакомился с данными. Таким образом, не исключается, что документы вообще были "подделаны демократами".