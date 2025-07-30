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Новости Отношения РФ и США Документы ФБР о связях Трампа с РФ
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ФБР нашло секретные документы о связях Трампа с РФ, их прятали в "мешках для сжигания", - Fox News

Трамп и Россия: директор ФБР нашел секретные документы

Директор ФБР Кэш Патель нашел десятки конфиденциальных документов, связанных с началом расследования связей президента США Дональда Трампа с Россией, спрятанных в нескольких "мешках для сжигания" в секретной комнате внутри бюро.

Об этом пишет Fox News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Источники телеканала сообщили, что система "мешков для сжигания" используется для уничтожения документов, которые имеют гриф "секретно" или выше.

Отмечается, что один из документов - это засекреченное приложение к финальному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема. Там содержатся все критические разведывательные данные, которые изучил прокурор. Файлы должны были быть уничтожены, однако их вовремя обнаружили.

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Что содержится в документах?

По данным источников Fox News, информация, изложенная в документе, указывает на возможную роль ФБР во времена президентства Барака Обамы в формировании нарратива о сговоре Трампа с Россией.

Это также может подтвердить существование скоординированного правительственного плана в пользу кампании Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа на президентских выборах США 2016 года.

Также там якобы есть упоминание о том, что ФБР начала неофициальное расследование задолго до того, как скандал с вероятными связями Трампа и России вышел наружу.

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Решение о рассекречивании приложения будет принимать директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, непосредственно Патель, директор Национальной разведки Тулси Габбард, генеральный прокурор Пэм Бонди и и.о. директора Агентства национальной безопасности Уильям Хартман. После этого документ передадут председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который его обнародует.

Другой собеседник телеканала сказал, что ФБР запустило расследовательскую операцию против Трампа, которая получила название "Crossfire Hurricane", через несколько дней после того, как Дарем ознакомился с данными. Таким образом, не исключается, что документы вообще были "подделаны демократами".

Автор: 

россия (96737) США (27605) ФБР (221) Трамп Дональд (6082)


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Топ комментарии
+8
Тут і без бумажок ясно що Трамп агент пуйла.
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30.07.2025 20:57 Ответить
+3
Якось все йде по колу БЕЗДОКАЗНОЇ справи Епштейна. Зараз буде "фальсифікат від Обами "
таке враження що сценаристи Сімоньян по мальчіку в трусиках, прикутому до танку зараз працюють у Такера Карлсона .
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30.07.2025 21:03 Ответить
+3
Как- нибудь уж американцы разберутся - не переживайте
Нам бы СО СВОИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РАЗОБРАТЬСЯ
Это в ФБР документы долго сберегали
А у нас моментально ПЛЕНОЧКИ МИНДИЧА СОЖГУТ
У нас ведь людей долга и чести в правоохранительных органах - поискать
Малюк свою репутацию - за один день просрал
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30.07.2025 21:09 Ответить
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Трамп скаже шо це деми шиють справу проти нього
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30.07.2025 20:57 Ответить
Якось все йде по колу БЕЗДОКАЗНОЇ справи Епштейна. Зараз буде "фальсифікат від Обами "
таке враження що сценаристи Сімоньян по мальчіку в трусиках, прикутому до танку зараз працюють у Такера Карлсона .
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30.07.2025 21:03 Ответить
Доречі, а чому вже не Байден винен в усьому? Справа вербування у Кремлі мабуть затхнула смаженим ?
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30.07.2025 21:05 Ответить
Тут і без бумажок ясно що Трамп агент пуйла.
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30.07.2025 20:57 Ответить
тут вже й про вовку ясно( завдяки йому самому й Пороха навіть не пришити) - й НЕНАЧАСІ не працює..
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30.07.2025 21:09 Ответить
Нi про що.
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30.07.2025 21:00 Ответить
Нафiга так глибоко копати, якщо по деменцiйним дiлам людину можна легко спровадити на лiкування.
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30.07.2025 21:02 Ответить
Тiпо, суддя закидае рудому, мовляв, ось докази твоеi спiвпрацi з цапобадом. Трамп чесно скаже, по-деменцiйному, мовляв, нi, бо не пам`ятаю. I юридично вiн буде правий.
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30.07.2025 21:08 Ответить
Так тоді, це злочин службовий, знищення таких, ТАЄМНИХ, докукументів!?!?
За такі діяння, є відповідне покарання!
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30.07.2025 21:03 Ответить
А це покаже 8 серпня введе він пекельні санкції проти росії ,допоки все підтверджує що був завербований кгб.
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30.07.2025 21:05 Ответить
До одного місця ті санкції. Кацапи лайно будуть жерти, але від вЯлічія по телевізору та любові до ***** не відмовляться.
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30.07.2025 21:30 Ответить
Щойно кацапам запахло смаленим- тут же компромат проти Трампа сплив.
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30.07.2025 21:07 Ответить
Директор ФБР на ім'я Кеш -- це, звісно, епічно.
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30.07.2025 21:07 Ответить
Так перевернуть новость умеют только журналисты. )
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30.07.2025 21:08 Ответить
Как- нибудь уж американцы разберутся - не переживайте
Нам бы СО СВОИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РАЗОБРАТЬСЯ
Это в ФБР документы долго сберегали
А у нас моментально ПЛЕНОЧКИ МИНДИЧА СОЖГУТ
У нас ведь людей долга и чести в правоохранительных органах - поискать
Малюк свою репутацию - за один день просрал
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30.07.2025 21:09 Ответить
не зліть трампа зараз, а от 9 серпня під ?
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30.07.2025 21:10 Ответить
вік трампа 79 рочків.
до кінця каденції, буде 82.
поки він президент, всі будуть смоктати.
а, потім?
а, що взяти з глибокого дідуся у стані "на кладовищі прогули виписують"?
так що, кегебівська *****, знову у штангу.
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30.07.2025 21:11 Ответить
Только один вопрос: какой дебил придумал заголовок для этой статьи?
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30.07.2025 21:12 Ответить
херня какя то этот фокс нювз трамповский рупор.
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30.07.2025 21:17 Ответить
Перед можливим запровадженням офігітельних санкцій і зміни првил гри, неочікувано знайшли компромат. Підозріло.
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30.07.2025 21:29 Ответить
Коли путін запропонував трампу обмінятися високодуховними фільмами, стало зрозуміло, що у нього є фільм знятий КГБ, як трамп у 1989 році махав своїм мотовилом перед московськими повіями, а може ще й краще.
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30.07.2025 21:42 Ответить
це суттєвий козир для Трампа, інформаційна бомба. Нагадує постріл у вухо під час передвиборчої кампанії.
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30.07.2025 21:51 Ответить
Натяк на те,чим має зайнятись дбр в Україні.
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30.07.2025 21:57 Ответить
Документи про розслідування ФБР можливих зв'язків Трампа з Росією не є документами про зв'язки Трвмпа з Росією.
А потім ображаєтесь коли вам вказують на політичну ангажовансть.
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30.07.2025 21:57 Ответить
Теперь Трамп просто вынужден работать на ЦРУ. Он становицца двойным агентом. В кремле конечно этому не рады.
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30.07.2025 21:59 Ответить
Ой, тіки не треба хайпуванти на лайні. Ви читали оригінал далі перших двох речінь? Дам якраз мова про непричетність роZZії до виборів в США!
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30.07.2025 22:02 Ответить
Можливо хотять примусити старого запровадити серйозні санкції проти пуйлостану аби він доказав на ділі і перестав грати у 2-3 неділі, 50 днів, 25%,15%, мирні перемовини, сісфайєр, «нема карт». У ФБР хлопці серйозні. Зараз якраз момент натягнути на старого усмиряючу сорочку і стерти з морди макіяж.
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30.07.2025 22:05 Ответить
 
 