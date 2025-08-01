Краматорськ атакують ворожі БпЛА: під ударом промзона, критична інфраструктура та цивільні об’єкти
Сьогодні з десятої ранку російські війська атакують Краматорськ на Донеччині ударними дронами, зафіксовано 5 влучань.
Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська поцілили у промислову зону, критичну інфраструктуру та цивільні обʼєкти.
За попередньою інформацією, без постраждалих.
Триває встановлення остаточних наслідків.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Руслан Скрипник
показати весь коментар01.08.2025 15:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль