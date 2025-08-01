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Новини Обстріл Краматорська
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Краматорськ атакують ворожі БпЛА: під ударом промзона, критична інфраструктура та цивільні об’єкти

Краматорськ після обстрілу

Сьогодні з десятої ранку російські війська атакують Краматорськ на Донеччині ударними дронами, зафіксовано 5 влучань.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська поцілили у промислову зону, критичну інфраструктуру та цивільні обʼєкти.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Також дивіться: Наслідки удару РФ по Краматорську: ущент зруйновано багатоповерхівку, близько десяти будинків пошкоджено. ФОТОрепортаж

Триває встановлення остаточних наслідків.

Автор: 

Краматорськ (738) обстріл (30130) Донецька область (9176) Краматорський район (533)


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а вчора під'їзд 5-поверхівки в центрі знесли...
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01.08.2025 15:58 Відповісти
 
 