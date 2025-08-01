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Новини Розмова Стармера та Зеленського
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Зеленський і Стармер провели розмову: говорили про санкції та виробництво дронів

Зеленський та Стармер провели розмову Про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення.

Також ми говорили про санкції. Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський і Стармер обговорили взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із Трампом, а також можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.

"Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами", - додав президент.

За словами Зеленського, прем'єр Великої Британії висловив співчуття з приводу загибелі людей внаслідок російського обстрілу Києва.

"Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", - підсумував глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24932) Стармер Кір (240)


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Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення.хер то правда.що хтось із зрадником України буде шукати вирішення якихосб фінансових потреб озвучених цим зрадником...
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01.08.2025 15:52 Відповісти
Москалі вклали 3 млрд щоб виробляти по 6 тисяч дронів на місяць.А скільки по 3 млрд надавали партнери Україні?Де ті тисячі дронів?((
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01.08.2025 16:01 Відповісти
Крузаки покупать для тыловых шакалят грошики нашли,а на производство дронов ничего нет ***.
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01.08.2025 16:06 Відповісти
 
 