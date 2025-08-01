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Новости Разговор Стармера и Зеленского
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Зеленский и Стармер провели беседу: говорили о санкциях и производстве дронов

Зеленский и Стармер провели разговор О чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили актуальность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков. Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение.

Также мы говорили о санкциях. Россия их действительно боится, как бы ни пыталась делать вид, что это ее не касается. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами", - говорится в сообщении.

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Зеленский и Стармер обсудили взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с Трампом, а также возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.

"Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями", - добавил президент.

По словам Зеленского, премьер Великобритании выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате российского обстрела Киева.

"Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, который унес жизни 31 человека, среди которых пятеро - дети. Мы говорили сегодня именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну", - подытожил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21405) Стармер Кир (237)


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Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення.хер то правда.що хтось із зрадником України буде шукати вирішення якихосб фінансових потреб озвучених цим зрадником...
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01.08.2025 15:52 Ответить
Москалі вклали 3 млрд щоб виробляти по 6 тисяч дронів на місяць.А скільки по 3 млрд надавали партнери Україні?Де ті тисячі дронів?((
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01.08.2025 16:01 Ответить
Крузаки покупать для тыловых шакалят грошики нашли,а на производство дронов ничего нет ***.
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01.08.2025 16:06 Ответить
Про що кіно? А, знову про море. Кінономедія Сеньйор Робінзон (1976).
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01.08.2025 16:30 Ответить
Президент майстер розмовного жанру.
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01.08.2025 16:30 Ответить
 
 