Зеленский и Стармер провели беседу: говорили о санкциях и производстве дронов

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили актуальность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков. Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение.



Также мы говорили о санкциях. Россия их действительно боится, как бы ни пыталась делать вид, что это ее не касается. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Клименко по удару РФ на Киев: Атака была просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО

Зеленский и Стармер обсудили взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с Трампом, а также возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.

"Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями", - добавил президент.

По словам Зеленского, премьер Великобритании выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате российского обстрела Киева.

"Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, который унес жизни 31 человека, среди которых пятеро - дети. Мы говорили сегодня именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну", - подытожил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина предлагает РФ перейти к уровню разговора лидеров