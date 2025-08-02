Війська РФ атакували дронами Чернігівщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинок
Учора, 1 серпня, ввечері, під час повітряної тривоги війська РФ намагалися атакувати дронами Чернігівщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Чернігівському районі уламкових поранень зазнав 50-річний цивільний чоловік.
"Він перебуває в лікарні. Втім, його життю нічого не загрожує. Через атаку БпЛА також пошкоджена покрівля в одному з житлових будинків у тому ж селі", - додав очільник області.
За даними Повітряних сил, ворог атакував Україну 45 БпЛА та 8 реактивними дронами: сили ППО знешкодили 45 повітряних цілей.
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