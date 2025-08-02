РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8874 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на Черниговщину
424 0

Войска РФ атаковали дронами Черниговскую область: ранен мужчина, поврежден дом

шахед над Черниговской областью

Вчера, 1 августа, вечером, во время воздушной тревоги войска РФ пытались атаковать дронами Черниговщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Черниговском районе осколочные ранения получил 50-летний гражданский мужчина.

Также читайте: Враг в очередной раз обстрелял Черниговщину: повреждены объекты критической инфраструктуры

"Он находится в больнице. Впрочем, его жизни ничего не угрожает. Из-за атаки БпЛА также повреждена кровля в одном из жилых домов в том же селе", - добавил глава области.

По данным Воздушных сил, враг атаковал Украину 45 БПЛА и 8 реактивными дронами: силы ПВО обезвредили 45 воздушных целей.

Автор: 

обстрел (28834) Шахед (1359) Черниговская область (1215) Черниговский район (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 