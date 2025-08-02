Войска РФ атаковали дронами Черниговскую область: ранен мужчина, поврежден дом
Вчера, 1 августа, вечером, во время воздушной тревоги войска РФ пытались атаковать дронами Черниговщину.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Черниговском районе осколочные ранения получил 50-летний гражданский мужчина.
"Он находится в больнице. Впрочем, его жизни ничего не угрожает. Из-за атаки БпЛА также повреждена кровля в одном из жилых домов в том же селе", - добавил глава области.
По данным Воздушных сил, враг атаковал Украину 45 БПЛА и 8 реактивными дронами: силы ПВО обезвредили 45 воздушных целей.
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