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Новини Атака дронів на регіони РФ
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На аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї зафіксовані масштабні пожежі, - супутники NASA. КАРТА

Супутники NASA зафіксували пожежі на аеродромі у Приморсько-Ахтарську, який цієї ночі атакували дрони СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить мапа пожеж Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Мапа пожеж NASA

Згідно з мапою NASA, яке використовує дані зі своїх супутників для створення мап пожеж у реальному часі, осередки пожеж спостерігалися на інфраструктурі аеродрому, а також в іншому місці, трохи південніше.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу. Зокрема,  першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

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Автор: 

супутник (309) Удари по РФ (443)


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От суки ватные ,всё никак не накурятся...
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02.08.2025 14:59 Відповісти
Якщо це цієї ночі, то чому пожежа помічена що була більше 24 годити тому? Бо ці всі мапи пожеж *****.
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02.08.2025 15:07 Відповісти
Потєрь нєт, всьо по плану 🤡
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02.08.2025 16:14 Відповісти
та то зінка. суху траву підпалила )
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02.08.2025 15:12 Відповісти
Там де московіти, там і палає у них!
Пригожин, може підтвердити!!
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02.08.2025 15:32 Відповісти
Та нехай горить, хоч погріються..або їдло зготують..
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02.08.2025 15:37 Відповісти
Бач,як з закордону,як з погребу - все видно....І трава горить,і мапи не такі, і супутники не літають...
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02.08.2025 15:43 Відповісти
Це Ви мені?
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02.08.2025 16:14 Відповісти
 
 