На аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї зафіксовані масштабні пожежі, - супутники NASA. КАРТА

Супутники NASA зафіксували пожежі на аеродромі у Приморсько-Ахтарську, який цієї ночі атакували дрони СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить мапа пожеж Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Згідно з мапою NASA, яке використовує дані зі своїх супутників для створення мап пожеж у реальному часі, осередки пожеж спостерігалися на інфраструктурі аеродрому, а також в іншому місці, трохи південніше.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу. Зокрема, першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

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