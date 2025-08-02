На аэродроме "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае зафиксированы масштабные пожары, - спутники NASA. КАРТА

Спутники NASA зафиксировали пожары на аэродроме в Приморско-Ахтарске, который этой ночью атаковали дроны СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карта пожаров Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Согласно карте NASA, которое использует данные со своих спутников для создания карт пожаров в реальном времени, очаги пожаров наблюдались на инфраструктуре аэродрома, а также в другом месте, чуть южнее.

Напомним, в ночь на 2 августа дроны СБУ продолжили работать по российским военным объектам во вражеском тылу. В частности, первой целью дальнобойных БпЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (Краснодарский край). Здесь были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

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