РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8214 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 773 9

На аэродроме "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае зафиксированы масштабные пожары, - спутники NASA. КАРТА

Спутники NASA зафиксировали пожары на аэродроме в Приморско-Ахтарске, который этой ночью атаковали дроны СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карта пожаров Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Карта пожаров NASA

Согласно карте NASA, которое использует данные со своих спутников для создания карт пожаров в реальном времени, очаги пожаров наблюдались на инфраструктуре аэродрома, а также в другом месте, чуть южнее.

Напомним, в ночь на 2 августа дроны СБУ продолжили работать по российским военным объектам во вражеском тылу. В частности, первой целью дальнобойных БпЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (Краснодарский край). Здесь были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены Рязанский и Новокуйбешивский НПЗ и база горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт", - Генштаб

Автор: 

спутник (236) Удары по РФ (441)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От суки ватные ,всё никак не накурятся...
показать весь комментарий
02.08.2025 14:59 Ответить
Якщо це цієї ночі, то чому пожежа помічена що була більше 24 годити тому? Бо ці всі мапи пожеж *****.
показать весь комментарий
02.08.2025 15:07 Ответить
Потєрь нєт, всьо по плану 🤡
показать весь комментарий
02.08.2025 16:14 Ответить
та то зінка. суху траву підпалила )
показать весь комментарий
02.08.2025 15:12 Ответить
Там де московіти, там і палає у них!
Пригожин, може підтвердити!!
показать весь комментарий
02.08.2025 15:32 Ответить
Та нехай горить, хоч погріються..або їдло зготують..
показать весь комментарий
02.08.2025 15:37 Ответить
Бач,як з закордону,як з погребу - все видно....І трава горить,і мапи не такі, і супутники не літають...
показать весь комментарий
02.08.2025 15:43 Ответить
Це Ви мені?
показать весь комментарий
02.08.2025 16:14 Ответить
 
 