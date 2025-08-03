Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 056 130 осіб (+920 за добу), 11 068 танків, 31 025 артсистем, 23 071 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 056 130 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1056130 (+920) осіб

танків - 11068 (+0) од

бойових броньованих машин - 23071 (+2) од

артилерійських систем - 31025 (+43) од

РСЗВ - 1452 (+0) од

засоби ППО - 1203 (+0) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49374 (+178)

крилаті ракети - 3552 (+1)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 57159 (+135)

спеціальна техніка - 3935 (+0)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.