Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 056 130 осіб (+920 за добу), 11 068 танків, 31 025 артсистем, 23 071 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 056 130 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1056130 (+920) осіб
танків - 11068 (+0) од
бойових броньованих машин - 23071 (+2) од
артилерійських систем - 31025 (+43) од
РСЗВ - 1452 (+0) од
засоби ППО - 1203 (+0) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49374 (+178)
крилаті ракети - 3552 (+1)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 57159 (+135)
спеціальна техніка - 3935 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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