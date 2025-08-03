Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 056 130 человек (+920 за сутки), 11 068 танков, 31 025 артсистем, 23 071 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 056 130 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1056130 (+920) человек
танков - 11068 (+0) ед
боевых бронированных машин - 23071 (+2) ед
артиллерийских систем - 31025 (+43) ед
РСЗО - 1452 (+0) ед
средства ПВО - 1203 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 49374 (+178)
крылатые ракеты - 3552 (+1)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 57159 (+135)
специальная техника - 3935 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Але погано що на їх прикладі зрозуміти що і арта так само не безкінечна на жаль все ще не вдається.