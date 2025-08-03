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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 056 130 человек (+920 за сутки), 11 068 танков, 31 025 артсистем, 23 071 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Авиаудар по оккупантам в Луганской области

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 056 130 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1056130 (+920) человек

танков - 11068 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23071 (+2) ед

артиллерийских систем - 31025 (+43) ед

РСЗО - 1452 (+0) ед

средства ПВО - 1203 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49374 (+178)

крылатые ракеты - 3552 (+1)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 57159 (+135)

специальная техника - 3935 (+0)

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20196) Генштаб ВС (6734) ликвидация (3906) уничтожение (7596)


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Так вчора писали, що один танк був знищений.
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03.08.2025 07:45 Ответить
Втрати особового складу орків впали в півтора рази. Потрібно робити висновки і покращувати ситуацію.
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03.08.2025 07:48 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.08.2025 08:14 Ответить
Виникає питання з чого ж тоді кацапи обстрілюють Херсон. Чи не з рогаток або требушетів. Загальні бойові втрати противника, артилерійських систем - 31025 (+43) од Джерело: https://censor.net/ua/n3566714
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03.08.2025 08:49 Ответить
Добре шо по танкам подібних питань у ідіотів більше немає.
Але погано що на їх прикладі зрозуміти що і арта так само не безкінечна на жаль все ще не вдається.
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03.08.2025 09:20 Ответить
 
 