Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 056 130 человек (+920 за сутки), 11 068 танков, 31 025 артсистем, 23 071 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 056 130 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1056130 (+920) человек

танков - 11068 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23071 (+2) ед

артиллерийских систем - 31025 (+43) ед

РСЗО - 1452 (+0) ед

средства ПВО - 1203 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49374 (+178)

крылатые ракеты - 3552 (+1)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 57159 (+135)

специальная техника - 3935 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.