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Війська РФ знову вдарили КАБами в районі мосту в Херсоні
Зранку 3 серпня 2025 року російські військові знову атакували Херсон із авіації.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - зазначив він.
За словами Прокудіна, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.
Напередодні повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися.
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Микола Січень #486030
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Yriii Yriii #538882
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Isolda Peres
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Вячеслав Crane
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