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Новини Обстріли Херсона
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Війська РФ знову вдарили КАБами в районі мосту в Херсоні

Окупанти вдарили КАБами по мосту в Херсо

Зранку 3 серпня 2025 року російські військові знову атакували Херсон із авіації.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - зазначив він.

За словами Прокудіна, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

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Напередодні повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися.

Автор: 

обстріл (30176) Херсон (3537) КАБ (419) Херсонська область (6063) Херсонський район (492)


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свинособаки..
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03.08.2025 12:22 Відповісти
то є в міст не попали
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03.08.2025 12:32 Відповісти
❗️Херсонський міст такий же міцний, як і саме прифронтове місто - вистояв, є тільки наскрізна діра посередині
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03.08.2025 12:35 Відповісти
Божечки, а як же людям без мосту виживати там?
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03.08.2025 13:14 Відповісти
"Зафіксовано влучання в районі мосту", тобто сьогодні у міст не влучили, а в район мосту. Втім, якщо якомусь з упирів у мордорських погонах спала на думку ідея знищити міст, то вони будуть колупати КАБ-ами цей район, допоки його не знищать. Очевидно, цей район тепер становить додаткову небезпеку для мешканців, краще б, принаймні у кого є можливість і воля, прислухатися до порад про евакуацію, бо вчорашнє пошкодження і руйнування будинків біля мосту, навряд чи останнє.
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03.08.2025 13:40 Відповісти
 
 