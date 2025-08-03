Військовий застосував травматичний пістолет для самозахисту: поліція розповіла деталі нападу на військовослужбовців ТЦК на Миколаївщині

Правоохоронці розповіли деталі нападу на військовослужбовців ТЦК та СП, які спільно зі співробітником поліції здійснювали заходи з оповіщення громадян про мобілізацію у селі Бузьке на Миколаївщині.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомили правоохоронці, 3 серпня близько 10:00 у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції, невідомі особи здійснили напад на військових.

За попередньою інформацією, на одній із вулиць селища військовослужбовці підійшли до місцевого жителя з метою перевірки документів. Натомість чоловік почав тікати і забіг до місцевої крамниці.

Згодом він вийшов і виник конфлікт з військовослужбовцями, до якого долучилися ще двоє місцевих жителів. У результаті чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових ТЦК та пошкодили авто.

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"З метою самозахисту, військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета) та травмував одного із нападників у ногу. За вказаним фактом дізнавачі Вознесенського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження"", - сказано в повідомленні.

Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок". Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.

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