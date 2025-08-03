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Новини Напад на ТЦК на Миколаївщині
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Військовий застосував травматичний пістолет для самозахисту: поліція розповіла деталі нападу на військовослужбовців ТЦК на Миколаївщині

Поліція розкрила деталі нападу на ТЦК на Миколаївщині

Правоохоронці розповіли деталі нападу на військовослужбовців ТЦК та СП, які спільно зі співробітником поліції здійснювали заходи з оповіщення громадян про мобілізацію у селі Бузьке на Миколаївщині. 

Про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомили правоохоронці, 3 серпня близько 10:00 у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції, невідомі особи здійснили напад на військових.

За попередньою інформацією, на одній із вулиць селища військовослужбовці підійшли до місцевого жителя з метою перевірки документів. Натомість чоловік почав тікати і забіг до місцевої крамниці.

Згодом він вийшов і виник конфлікт з військовослужбовцями, до якого долучилися ще двоє місцевих жителів. У результаті чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових ТЦК та пошкодили авто.

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"З метою самозахисту, військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета) та травмував одного із нападників у ногу. За вказаним фактом дізнавачі Вознесенського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження"", - сказано в повідомленні.

Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок". Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.

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Автор: 

напад (1150) Миколаївська область (2342) ТЦК та СП (757) Миколаївський район (105) Бузьке (1)


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Топ коментарі
+16
саме буба перетворив мобілізацію в бійку українців з українцями,
бо саме буба відповідальний за закон про мобілізацію.
а що щє міг зробити ухилившийся 4 рази стрілець,
ставши на посаду верховного Головно командуючого?
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03.08.2025 22:03 Відповісти
+11
"під час заходів оповіщення"
Оповістив мешканця села з травмату
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03.08.2025 21:59 Відповісти
+7
То вже як есесмани робіть , село в кільце і щоб миш не вискочила
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03.08.2025 22:03 Відповісти
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"під час заходів оповіщення"
Оповістив мешканця села з травмату
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03.08.2025 21:59 Відповісти
Ні, в людини призовного віку хотіли перевірити документи на законних підставах. АонО почало тікати, забігло в магазин, видзвонило друзяк таких же самих. Ті підбігли та почали бикувати, похватали труби та почали погрожувати представникам ТЦК і отримали гумову кулю в сраку чи ногу. Не бикуй, покажи документи, якщо є підстави отримаєш повістку, якщо в розшуку повезуть до ТЦК. І ніхто в сраку тоді стріляти не буде.
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03.08.2025 22:31 Відповісти
Ви мене штовхаєте на слизьку доріжку. Бо я почну опонувати вам, а тим самим наводити аргументи проти ТЦК. Хочаб просте питання - в якому законі сказано, шо ТЦКшник має право перевіряти якісь документи? А тим більше когось затримувати і за кимось ганятися?
І здається всі ці питання тут сотні разів обговорені.
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03.08.2025 22:35 Відповісти
Я не був в рожшуку і мене пізно ввечорі доставили навіть не в ТЦК, а одразу на ВЛК. Там правда відпустили, побачивши документи. А на вулиці навіть резерв+ дивитись не стали - "То фсьо фігня, а в нас наказ доставити..."
Був час, і я теж захищв ТЦКшників, але за останні два місяці особисто надивився такого, що тепер розумію - то система, цілеспрямовано налаштована на те, щоб зірвати мобілізацію і посварити цивільних і волонтерів з військовими.
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03.08.2025 22:55 Відповісти
А чуваки у відповідь одержали металевими трубами по голові, що ж ти так скромно промовчав? Там всі одержали своє і це не останній конфлікт, а ще стволи гуляють кругом то що пускати в голову один одному? На всяку дію є протидія, і нік поміняй бо всім начхати злий ти чи слюнтяй.
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03.08.2025 23:20 Відповісти
Деяких треба вже оповіщати з акм
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03.08.2025 22:33 Відповісти
Азохенвей! Вашу б рішучість, да проти москалів
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03.08.2025 22:39 Відповісти
Ларіса спокійно, тут не рашка, не треба сюди тягнути свої звичаї.
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03.08.2025 22:46 Відповісти
А треба було бойовим диища валити, та таких, як ти підкацапників-втікачів!
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03.08.2025 23:06 Відповісти
ууухх, "всіх убʼю - один залишусь!" (С)
грозний форумний воювака
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03.08.2025 23:10 Відповісти
За два з гаком роки ТЦКунький "новояз" вже всі розуміють.
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03.08.2025 22:27 Відповісти
То ж не до мене питання. То питайте у моральних виродків що там працюють. Судячи з коментарів на форумі вони точно є. Ось тільки соромляться зізнатися.
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03.08.2025 22:36 Відповісти
Моральні виродки ховаються під спідницями і нападають на військовослужбовців СВОЄЇ армії. Я би відразу стріляв у лоба. І я там не служу, коли що. Доброволець з 19 року. Так само думають мої побратими
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03.08.2025 22:56 Відповісти
Ну то стріляй, воєн. Я не розумію, нащо цей дешевий базар? Стріляй. Разом з побратимами. Наслідки побачиш згодом.
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03.08.2025 23:09 Відповісти
чому не бойовий?
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03.08.2025 22:02 Відповісти
Ну поміркуй своєю макітрою що б було потім. Кацапам і так вже не треба нічого вигадувати в їхній пропаганді, ТЦКуни все за них роблять, до того ж не у фантазіях, а в реаліях.
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03.08.2025 22:13 Відповісти
Так ви ж ботом(кацапським?) і намагаєтесь розмовляти! Воно ж відоме на цьому ресурсі - провокатор....і вже давно.
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03.08.2025 22:15 Відповісти
Та взагалі байдуже чи то бот, чи то не бот. Проте дебіл, що не дивиться далі власного висеру, то стовідсотково.
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03.08.2025 22:20 Відповісти
один бравий вояка з калаша 3 жінок завалив під Тернополем, судять тепер.
а травмат, а що травмат, так максимум око вибити можна чи пару синяків поставити..
війський зброю може застосовувати тільки у випадках передбачених СТАТУТОМ інакше кримінал.
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03.08.2025 22:34 Відповісти
У ТЦК має бути не травматика, а смертельні засоби ураження. Напад на ТЦК - це напад на Україну.
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03.08.2025 22:02 Відповісти
Видадуть на фронті. Якраз буде в кого постріляти.
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03.08.2025 22:12 Відповісти
Звідки таке розумне тут підгалдикує? А, втікач з штатів!
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03.08.2025 23:08 Відповісти
А коли гайдай мародеритт на крові то це що нелоху відкат
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03.08.2025 22:13 Відповісти
Якшо стріляти призовників "смертельними засобами ураження", то хто тоді буде служити?
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03.08.2025 22:22 Відповісти
Завалити декілька бикувальників, і більше ніхто не стрибатиме на ТЦК під час оповіщень.
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03.08.2025 22:27 Відповісти
А ви не розглядаєте можливість, шо тоді будуть не стрибати а стріляти? І кому вигідна така ескалація?
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03.08.2025 22:31 Відповісти
Ухилянт - ворог України і посіпака путлєра. Маєте заперечення ??? Захищати батьківщину мають усі чоловіки 18-60 років, без будь-яких умов - депутати, прокурори, поліціянти, студенти, аспіранти, державні службовці, робітники і селяни тощо. Головне - відбитися від орди.
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03.08.2025 22:52 Відповісти
А розкажи мені розумнику, ось цей хлопець, якому назавжди 26, ухилянт чи герой?

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03.08.2025 23:01 Відповісти
А навіть якшо і маю якісь заперечення? Яка різниця. Я не міністр оборони, не голова ТЦК і навіть не президент (хоча "зараз всі - президенти" (С) але я не сприймаю лозунги від Зєлі).
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03.08.2025 23:02 Відповісти
То чому зараз не так як ти описав?
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03.08.2025 23:18 Відповісти
Ihor Ihor #577453 Завалити декілька бикувальників, і більше ніхто не стрибатиме на ТЦК під час оповіщень.

Що, кляті ухилянти сильно б'ють під час бусіфікації? Абідна, да?
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03.08.2025 22:56 Відповісти
А як вони перші завалять?
Неху..вий у нашої армії підхід до захисту народу. Чи то нащадки нквдистів збуджуються під подібними новинами...
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03.08.2025 23:09 Відповісти
Нападник на ТЦК є злочинцем, який має бути або 1)ув"язнений, або 2)застрелений. Якщо злочинець загрожує життю військовослужбовця або поліціянта застосовується варіант 2).
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03.08.2025 23:18 Відповісти
Де ви такі ******** беретесь?
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03.08.2025 22:40 Відповісти
Ну тоді народ всіма правдами і неправдами буде озброюватися від таких "оповіщувачів" і тоді буде громадянська війна яку кацапи будуть смакувати в своїх змі, ти чи провокатор чи бунт чи хоча зна що ти таке...
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03.08.2025 22:44 Відповісти
Напевно мусора чи тцкшник, який усіх посилає на фронт замість себе.
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03.08.2025 22:46 Відповісти
Ахахахахахахаа🤣🤣🤣.
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03.08.2025 22:47 Відповісти
Здається, що в них не має табельноі зброі, тільки автомати ахоронникам військкоматів при вході. То напевне з особистого стріляв.
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03.08.2025 22:16 Відповісти
саме буба перетворив мобілізацію в бійку українців з українцями,
бо саме буба відповідальний за закон про мобілізацію.
а що щє міг зробити ухилившийся 4 рази стрілець,
ставши на посаду верховного Головно командуючого?
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03.08.2025 22:03 Відповісти
"что нє сдєлаєт дурак - всьо он дєлаєт нє так" (С)
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03.08.2025 22:21 Відповісти
А от ***** ж саме ніяким боком до мобілізації в Україні.
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03.08.2025 22:59 Відповісти
де в мене було за *****?
чи ви загубились в новинах?
чи ви так за верховного уклоніста?
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03.08.2025 23:02 Відповісти
В тому-то й справа-що про ***** у вас ані слова. Я голосував за минулого президента, але-мобілізація не через ***** ? Це виключно заслуга буби ? Загубилися у новинах ?
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03.08.2025 23:10 Відповісти
це як санкції накладені на Порошенка за те що він не зробив, але є підозра? 🤣
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03.08.2025 23:20 Відповісти
То вже як есесмани робіть , село в кільце і щоб миш не вискочила
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03.08.2025 22:03 Відповісти
Да так и делают. В сёлах и пригородах Киева. Ирпень, Вышгород, Бровары.
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03.08.2025 22:49 Відповісти
О, скільки ботви тут повилазило і Ьь і стєпанов Гарно платять, мабуть.
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03.08.2025 22:13 Відповісти
до речі про ботів та зе прихильників.

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03.08.2025 22:18 Відповісти
це не проти тцк. це даунбас та даунбасівці проти зсу. найдіть різницю.

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03.08.2025 22:42 Відповісти
Гнила маніпуляція недалекої людини.
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03.08.2025 22:50 Відповісти
це твоя думка . лише твоя.
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03.08.2025 22:52 Відповісти
Оце ти проникливий, а я сподівався, що мій комент будуть сприймати, як думку мільйонів😂.
А ти все зіпсував.
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03.08.2025 23:00 Відповісти
ну навідь в українських спортсенів бувають невдачі
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03.08.2025 23:02 Відповісти
Золоті слова. Він навіть не усвідомлює що поведінка донбасців у 2014 році була спровокована лише кацапською пропагандою, а не діями бійців ЗСУ. На відміну від реалій останніх років в Україні, де вся ненависть та зневага до ТЦКунів викликана лише власними діями ТЦКунів. А ще тотальним п..здєжом влади з приводу діяльності тцк.
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03.08.2025 22:58 Відповісти
ти завжди був недалекою людиною.
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03.08.2025 23:01 Відповісти
Читаючи тут коменти дуже хочеться, щоб то були боти, а не реальні люди з таким викривленим світоглядом. Але озираючись на 30+ років незалежності...
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03.08.2025 23:03 Відповісти
Особисто цей персонаж, на жаль, реальний. Навіть нещодавно був повністю адекватним.
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03.08.2025 23:11 Відповісти
Перейшов на темний бік, тепер в нього червоний світловий меч🤣.
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03.08.2025 23:16 Відповісти
Теперь понятно почему продление разрешения на оружие усложнили. Бояться по ходу. Что-то подозревают. Как обычно не поможет.
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03.08.2025 22:48 Відповісти
То виявляється той тцкашник-ухилянт (не військовий) може по людях стріляти для самозахисту (сам спровокувавши), а якщо хтось хоче захиститися від незаконних дій тцк то вже злочинець?
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03.08.2025 22:57 Відповісти
Воинствующее меньшенство, защищающее Украину на фронте, вислюку не понять. Он же сам прятался от повесток.
А вот когда он обнаружит, что у дерьмака и татарова на счетах за границей, больше чем у него ворованных денег, он будет расстроен. Но *** дерьмака давно в его жопе. Будет тихо злиться.
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03.08.2025 23:16 Відповісти
 
 