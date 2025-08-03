Військовий застосував травматичний пістолет для самозахисту: поліція розповіла деталі нападу на військовослужбовців ТЦК на Миколаївщині
Правоохоронці розповіли деталі нападу на військовослужбовців ТЦК та СП, які спільно зі співробітником поліції здійснювали заходи з оповіщення громадян про мобілізацію у селі Бузьке на Миколаївщині.
Про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомили правоохоронці, 3 серпня близько 10:00 у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції, невідомі особи здійснили напад на військових.
За попередньою інформацією, на одній із вулиць селища військовослужбовці підійшли до місцевого жителя з метою перевірки документів. Натомість чоловік почав тікати і забіг до місцевої крамниці.
Згодом він вийшов і виник конфлікт з військовослужбовцями, до якого долучилися ще двоє місцевих жителів. У результаті чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових ТЦК та пошкодили авто.
"З метою самозахисту, військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета) та травмував одного із нападників у ногу. За вказаним фактом дізнавачі Вознесенського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження"", - сказано в повідомленні.
Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок". Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оповістив мешканця села з травмату
І здається всі ці питання тут сотні разів обговорені.
Був час, і я теж захищв ТЦКшників, але за останні два місяці особисто надивився такого, що тепер розумію - то система, цілеспрямовано налаштована на те, щоб зірвати мобілізацію і посварити цивільних і волонтерів з військовими.
грозний форумний воювака
а травмат, а що травмат, так максимум око вибити можна чи пару синяків поставити..
війський зброю може застосовувати тільки у випадках передбачених СТАТУТОМ інакше кримінал.
Що, кляті ухилянти сильно б'ють під час бусіфікації? Абідна, да?
Неху..вий у нашої армії підхід до захисту народу. Чи то нащадки нквдистів збуджуються під подібними новинами...
бо саме буба відповідальний за закон про мобілізацію.
а що щє міг зробити ухилившийся 4 рази стрілець,
ставши на посаду верховного Головно командуючого?
чи ви загубились в новинах?
чи ви так за верховного уклоніста?
А ти все зіпсував.
А вот когда он обнаружит, что у дерьмака и татарова на счетах за границей, больше чем у него ворованных денег, он будет расстроен. Но *** дерьмака давно в его жопе. Будет тихо злиться.