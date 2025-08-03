Военный применил травматический пистолет для самозащиты: полиция рассказала подробности нападения на военнослужащих ТЦК на Николаевщине
Правоохранители рассказали детали нападения на военнослужащих ТЦК и СП, которые совместно с сотрудником полиции осуществляли мероприятия по оповещению граждан о мобилизации в селе Бугское на Николаевщине.
Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщили правоохранители, 3 августа около 10:00 в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции, неизвестные лица совершили нападение на военных.
По предварительной информации, на одной из улиц поселка военнослужащие подошли к местному жителю с целью проверки документов. Вместо этого мужчина начал убегать и забежал в местный магазин.
Впоследствии он вышел, и возник конфликт с военнослужащими, к которому присоединились еще двое местных жителей. В результате мужчины палками нанесли телесные повреждения одному из военных ТЦК и повредили авто.
"С целью самозащиты, военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета) и травмировал одного из нападавших в ногу. По данному факту дознаватели Вознесенского райуправления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение"", - сказано в сообщении.
Также по факту нанесения телесных повреждений военнослужащему, следователи полиции начали уголовное производство по признакам по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что сегодня, 03.08.2025 г., в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных.
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Оповістив мешканця села з травмату
І здається всі ці питання тут сотні разів обговорені.
тому намає сенсу захищати ухилянтів !!
Був час, і я теж захищв ТЦКшників, але за останні два місяці особисто надивився такого, що тепер розумію - то система, цілеспрямовано налаштована на те, щоб зірвати мобілізацію і посварити цивільних і волонтерів з військовими.
грозний форумний воювака
а травмат, а що травмат, так максимум око вибити можна чи пару синяків поставити..
війський зброю може застосовувати тільки у випадках передбачених СТАТУТОМ інакше кримінал.
Що, кляті ухилянти сильно б'ють під час бусіфікації? Абідна, да?
Неху..вий у нашої армії підхід до захисту народу. Чи то нащадки нквдистів збуджуються під подібними новинами...
бо саме буба відповідальний за закон про мобілізацію.
а що щє міг зробити ухилившийся 4 рази стрілець,
ставши на посаду верховного Головно командуючого?
чи ви загубились в новинах?
чи ви так за верховного уклоніста?
А ти все зіпсував.
А вот когда он обнаружит, что у дерьмака и татарова на счетах за границей, больше чем у него ворованных денег, он будет расстроен. Но *** дерьмака давно в его жопе. Будет тихо злиться.
Думають що пропетляли, тепер з обісцяного дивану будуть вчити кого стріляти потрібно.
А Зелідор видав указ про 60+. Поки добровільно. Завтра тцк постукає і до них.
Так завжди буває.