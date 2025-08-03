Военный применил травматический пистолет для самозащиты: полиция рассказала подробности нападения на военнослужащих ТЦК на Николаевщине

Правоохранители рассказали детали нападения на военнослужащих ТЦК и СП, которые совместно с сотрудником полиции осуществляли мероприятия по оповещению граждан о мобилизации в селе Бугское на Николаевщине.

Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили правоохранители, 3 августа около 10:00 в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции, неизвестные лица совершили нападение на военных.

По предварительной информации, на одной из улиц поселка военнослужащие подошли к местному жителю с целью проверки документов. Вместо этого мужчина начал убегать и забежал в местный магазин.

Впоследствии он вышел, и возник конфликт с военнослужащими, к которому присоединились еще двое местных жителей. В результате мужчины палками нанесли телесные повреждения одному из военных ТЦК и повредили авто.

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"С целью самозащиты, военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета) и травмировал одного из нападавших в ногу. По данному факту дознаватели Вознесенского райуправления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение"", - сказано в сообщении.

Также по факту нанесения телесных повреждений военнослужащему, следователи полиции начали уголовное производство по признакам по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что сегодня, 03.08.2025 г., в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных.

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