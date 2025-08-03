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Новости Нападение на ТЦК на Николаевщине
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Военный применил травматический пистолет для самозащиты: полиция рассказала подробности нападения на военнослужащих ТЦК на Николаевщине

Полиция раскрыла детали нападения на ТЦК в Николаевской области

Правоохранители рассказали детали нападения на военнослужащих ТЦК и СП, которые совместно с сотрудником полиции осуществляли мероприятия по оповещению граждан о мобилизации в селе Бугское на Николаевщине.

Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили правоохранители, 3 августа около 10:00 в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции, неизвестные лица совершили нападение на военных.

По предварительной информации, на одной из улиц поселка военнослужащие подошли к местному жителю с целью проверки документов. Вместо этого мужчина начал убегать и забежал в местный магазин.

Впоследствии он вышел, и возник конфликт с военнослужащими, к которому присоединились еще двое местных жителей. В результате мужчины палками нанесли телесные повреждения одному из военных ТЦК и повредили авто.

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"С целью самозащиты, военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета) и травмировал одного из нападавших в ногу. По данному факту дознаватели Вознесенского райуправления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение"", - сказано в сообщении.

Также по факту нанесения телесных повреждений военнослужащему, следователи полиции начали уголовное производство по признакам по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что сегодня, 03.08.2025 г., в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных.

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Автор: 

нападение (2240) Николаевская область (2188) ТЦК (706) Николаевский район (101) Бугское (1)


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Топ комментарии
+20
саме буба перетворив мобілізацію в бійку українців з українцями,
бо саме буба відповідальний за закон про мобілізацію.
а що щє міг зробити ухилившийся 4 рази стрілець,
ставши на посаду верховного Головно командуючого?
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03.08.2025 22:03 Ответить
+16
"під час заходів оповіщення"
Оповістив мешканця села з травмату
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03.08.2025 21:59 Ответить
+9
То вже як есесмани робіть , село в кільце і щоб миш не вискочила
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03.08.2025 22:03 Ответить
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"під час заходів оповіщення"
Оповістив мешканця села з травмату
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03.08.2025 21:59 Ответить
Ні, в людини призовного віку хотіли перевірити документи на законних підставах. АонО почало тікати, забігло в магазин, видзвонило друзяк таких же самих. Ті підбігли та почали бикувати, похватали труби та почали погрожувати представникам ТЦК і отримали гумову кулю в сраку чи ногу. Не бикуй, покажи документи, якщо є підстави отримаєш повістку, якщо в розшуку повезуть до ТЦК. І ніхто в сраку тоді стріляти не буде.
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03.08.2025 22:31 Ответить
Ви мене штовхаєте на слизьку доріжку. Бо я почну опонувати вам, а тим самим наводити аргументи проти ТЦК. Хочаб просте питання - в якому законі сказано, шо ТЦКшник має право перевіряти якісь документи? А тим більше когось затримувати і за кимось ганятися?
І здається всі ці питання тут сотні разів обговорені.
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03.08.2025 22:35 Ответить
Документи перевіряли ТЦК І поліцейські ,
тому намає сенсу захищати ухилянтів !!
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03.08.2025 23:39 Ответить
Я не був в рожшуку і мене пізно ввечорі доставили навіть не в ТЦК, а одразу на ВЛК. Там правда відпустили, побачивши документи. А на вулиці навіть резерв+ дивитись не стали - "То фсьо фігня, а в нас наказ доставити..."
Був час, і я теж захищв ТЦКшників, але за останні два місяці особисто надивився такого, що тепер розумію - то система, цілеспрямовано налаштована на те, щоб зірвати мобілізацію і посварити цивільних і волонтерів з військовими.
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03.08.2025 22:55 Ответить
А чуваки у відповідь одержали металевими трубами по голові, що ж ти так скромно промовчав? Там всі одержали своє і це не останній конфлікт, а ще стволи гуляють кругом то що пускати в голову один одному? На всяку дію є протидія, і нік поміняй бо всім начхати злий ти чи слюнтяй.
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03.08.2025 23:20 Ответить
Деяких треба вже оповіщати з акм
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03.08.2025 22:33 Ответить
Азохенвей! Вашу б рішучість, да проти москалів
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03.08.2025 22:39 Ответить
Ларіса спокійно, тут не рашка, не треба сюди тягнути свої звичаї.
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03.08.2025 22:46 Ответить
А треба було бойовим диища валити, та таких, як ти підкацапників-втікачів!
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03.08.2025 23:06 Ответить
ууухх, "всіх убʼю - один залишусь!" (С)
грозний форумний воювака
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03.08.2025 23:10 Ответить
За два з гаком роки ТЦКунький "новояз" вже всі розуміють.
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03.08.2025 22:27 Ответить
То ж не до мене питання. То питайте у моральних виродків що там працюють. Судячи з коментарів на форумі вони точно є. Ось тільки соромляться зізнатися.
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03.08.2025 22:36 Ответить
Моральні виродки ховаються під спідницями і нападають на військовослужбовців СВОЄЇ армії. Я би відразу стріляв у лоба. І я там не служу, коли що. Доброволець з 19 року. Так само думають мої побратими
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03.08.2025 22:56 Ответить
Ну то стріляй, воєн. Я не розумію, нащо цей дешевий базар? Стріляй. Разом з побратимами. Наслідки побачиш згодом.
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03.08.2025 23:09 Ответить
чому не бойовий?
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03.08.2025 22:02 Ответить
Ну поміркуй своєю макітрою що б було потім. Кацапам і так вже не треба нічого вигадувати в їхній пропаганді, ТЦКуни все за них роблять, до того ж не у фантазіях, а в реаліях.
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03.08.2025 22:13 Ответить
Так ви ж ботом(кацапським?) і намагаєтесь розмовляти! Воно ж відоме на цьому ресурсі - провокатор....і вже давно.
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03.08.2025 22:15 Ответить
Та взагалі байдуже чи то бот, чи то не бот. Проте дебіл, що не дивиться далі власного висеру, то стовідсотково.
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03.08.2025 22:20 Ответить
один бравий вояка з калаша 3 жінок завалив під Тернополем, судять тепер.
а травмат, а що травмат, так максимум око вибити можна чи пару синяків поставити..
війський зброю може застосовувати тільки у випадках передбачених СТАТУТОМ інакше кримінал.
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03.08.2025 22:34 Ответить
У ТЦК має бути не травматика, а смертельні засоби ураження. Напад на ТЦК - це напад на Україну.
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03.08.2025 22:02 Ответить
Видадуть на фронті. Якраз буде в кого постріляти.
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03.08.2025 22:12 Ответить
Звідки таке розумне тут підгалдикує? А, втікач з штатів!
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03.08.2025 23:08 Ответить
А коли гайдай мародеритт на крові то це що нелоху відкат
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03.08.2025 22:13 Ответить
Якшо стріляти призовників "смертельними засобами ураження", то хто тоді буде служити?
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03.08.2025 22:22 Ответить
Завалити декілька бикувальників, і більше ніхто не стрибатиме на ТЦК під час оповіщень.
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03.08.2025 22:27 Ответить
А ви не розглядаєте можливість, шо тоді будуть не стрибати а стріляти? І кому вигідна така ескалація?
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03.08.2025 22:31 Ответить
Ухилянт - ворог України і посіпака путлєра. Маєте заперечення ??? Захищати батьківщину мають усі чоловіки 18-60 років, без будь-яких умов - депутати, прокурори, поліціянти, студенти, аспіранти, державні службовці, робітники і селяни тощо. Головне - відбитися від орди.
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03.08.2025 22:52 Ответить
А розкажи мені розумнику, ось цей хлопець, якому назавжди 26, ухилянт чи герой?

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03.08.2025 23:01 Ответить
А навіть якшо і маю якісь заперечення? Яка різниця. Я не міністр оборони, не голова ТЦК і навіть не президент (хоча "зараз всі - президенти" (С) але я не сприймаю лозунги від Зєлі).
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03.08.2025 23:02 Ответить
То чому зараз не так як ти описав?
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03.08.2025 23:18 Ответить
Ihor Ihor #577453 Завалити декілька бикувальників, і більше ніхто не стрибатиме на ТЦК під час оповіщень.

Що, кляті ухилянти сильно б'ють під час бусіфікації? Абідна, да?
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03.08.2025 22:56 Ответить
А як вони перші завалять?
Неху..вий у нашої армії підхід до захисту народу. Чи то нащадки нквдистів збуджуються під подібними новинами...
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03.08.2025 23:09 Ответить
Нападник на ТЦК є злочинцем, який має бути або 1)ув"язнений, або 2)застрелений. Якщо злочинець загрожує життю військовослужбовця або поліціянта застосовується варіант 2).
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03.08.2025 23:18 Ответить
Де ви такі ******** беретесь?
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03.08.2025 22:40 Ответить
Ну тоді народ всіма правдами і неправдами буде озброюватися від таких "оповіщувачів" і тоді буде громадянська війна яку кацапи будуть смакувати в своїх змі, ти чи провокатор чи бунт чи хоча зна що ти таке...
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03.08.2025 22:44 Ответить
Напевно мусора чи тцкшник, який усіх посилає на фронт замість себе.
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03.08.2025 22:46 Ответить
Ахахахахахахаа🤣🤣🤣.
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03.08.2025 22:47 Ответить
Здається, що в них не має табельноі зброі, тільки автомати ахоронникам військкоматів при вході. То напевне з особистого стріляв.
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03.08.2025 22:16 Ответить
саме буба перетворив мобілізацію в бійку українців з українцями,
бо саме буба відповідальний за закон про мобілізацію.
а що щє міг зробити ухилившийся 4 рази стрілець,
ставши на посаду верховного Головно командуючого?
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03.08.2025 22:03 Ответить
"что нє сдєлаєт дурак - всьо он дєлаєт нє так" (С)
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03.08.2025 22:21 Ответить
А от ***** ж саме ніяким боком до мобілізації в Україні.
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03.08.2025 22:59 Ответить
де в мене було за *****?
чи ви загубились в новинах?
чи ви так за верховного уклоніста?
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03.08.2025 23:02 Ответить
В тому-то й справа-що про ***** у вас ані слова. Я голосував за минулого президента, але-мобілізація не через ***** ? Це виключно заслуга буби ? Загубилися у новинах ?
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03.08.2025 23:10 Ответить
це як санкції накладені на Порошенка за те що він не зробив, але є підозра? 🤣
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03.08.2025 23:20 Ответить
піпець вас 95ті підлікували - тут ні мекаментозне ні хіругія...
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03.08.2025 23:22 Ответить
То вже як есесмани робіть , село в кільце і щоб миш не вискочила
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03.08.2025 22:03 Ответить
Да так и делают. В сёлах и пригородах Киева. Ирпень, Вышгород, Бровары.
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03.08.2025 22:49 Ответить
О, скільки ботви тут повилазило і Ьь і стєпанов Гарно платять, мабуть.
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03.08.2025 22:13 Ответить
до речі про ботів та зе прихильників.

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03.08.2025 22:18 Ответить
це не проти тцк. це даунбас та даунбасівці проти зсу. найдіть різницю.

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03.08.2025 22:42 Ответить
Гнила маніпуляція недалекої людини.
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03.08.2025 22:50 Ответить
це твоя думка . лише твоя.
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03.08.2025 22:52 Ответить
Оце ти проникливий, а я сподівався, що мій комент будуть сприймати, як думку мільйонів😂.
А ти все зіпсував.
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03.08.2025 23:00 Ответить
ну навідь в українських спортсенів бувають невдачі
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03.08.2025 23:02 Ответить
Золоті слова. Він навіть не усвідомлює що поведінка донбасців у 2014 році була спровокована лише кацапською пропагандою, а не діями бійців ЗСУ. На відміну від реалій останніх років в Україні, де вся ненависть та зневага до ТЦКунів викликана лише власними діями ТЦКунів. А ще тотальним п..здєжом влади з приводу діяльності тцк.
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03.08.2025 22:58 Ответить
ти завжди був недалекою людиною.
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03.08.2025 23:01 Ответить
Читаючи тут коменти дуже хочеться, щоб то були боти, а не реальні люди з таким викривленим світоглядом. Але озираючись на 30+ років незалежності...
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03.08.2025 23:03 Ответить
Особисто цей персонаж, на жаль, реальний. Навіть нещодавно був повністю адекватним.
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03.08.2025 23:11 Ответить
Перейшов на темний бік, тепер в нього червоний світловий меч🤣.
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03.08.2025 23:16 Ответить
Теперь понятно почему продление разрешения на оружие усложнили. Бояться по ходу. Что-то подозревают. Как обычно не поможет.
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03.08.2025 22:48 Ответить
То виявляється той тцкашник-ухилянт (не військовий) може по людях стріляти для самозахисту (сам спровокувавши), а якщо хтось хоче захиститися від незаконних дій тцк то вже злочинець?
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03.08.2025 22:57 Ответить
Воинствующее меньшенство, защищающее Украину на фронте, вислюку не понять. Он же сам прятался от повесток.
А вот когда он обнаружит, что у дерьмака и татарова на счетах за границей, больше чем у него ворованных денег, он будет расстроен. Но *** дерьмака давно в его жопе. Будет тихо злиться.
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03.08.2025 23:16 Ответить
Спокійно. Тут більше половини розстрілювачів та загранотрядчиків - діди та баби за 60 років.
Думають що пропетляли, тепер з обісцяного дивану будуть вчити кого стріляти потрібно.
А Зелідор видав указ про 60+. Поки добровільно. Завтра тцк постукає і до них.
Так завжди буває.
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03.08.2025 23:38 Ответить
 
 