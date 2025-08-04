УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Оборонні закупівлі
403 6

Україна обговорює з Польщею кредит на 120 млн євро для закупівлі зброї, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Україна веде переговори з Польщею щодо можливості надання кредиту на 120 мільйонів євро для закупівлі продукції польського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, під час зустрічі з головою МЗС Польщі він наголосив на зацікавленості України у низці польських оборонних систем. Зокрема йдеться про вже випробувані на полі бою ПЗРК Piorun і самохідні артилерійські установки Krab.

Міністр також зазначив, що Київ зацікавлений у співвиробництві озброєння як на території України, так і в Польщі. За його словами, це відповідає спільним інтересам обох країн і сприятиме зміцненню безпеки в регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 30 САУ "Богдана" на місяць виготовляє Україна, що перевершує можливості інших країн, - NAUDI

Автор: 

кредит (3922) Польща (8725) Сибіга Андрій (593) ОПК (254)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приберіть сибігу!! Він страшний, неадекватний, непрофесійний! Він не дипломат!!
показати весь коментар
04.08.2025 13:14 Відповісти
Ничего зебилью деньгами не давать. Всё скиздят. Только оружием и боеприпасами.
показати весь коментар
04.08.2025 13:17 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2025 13:21 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2025 13:24 Відповісти
От ще чудове відео - https://www.youtube.com/watch?v=jGWeTTyik1w
показати весь коментар
04.08.2025 13:31 Відповісти
Реформи зробити, щоб МВФ, та ЄС гроші дали, навіть не розглядають. Ліпше за скажені проценти кредити візьмуть.
показати весь коментар
04.08.2025 13:31 Відповісти
 
 