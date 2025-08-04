Україна обговорює з Польщею кредит на 120 млн євро для закупівлі зброї, - Сибіга
Україна веде переговори з Польщею щодо можливості надання кредиту на 120 мільйонів євро для закупівлі продукції польського оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За словами Сибіги, під час зустрічі з головою МЗС Польщі він наголосив на зацікавленості України у низці польських оборонних систем. Зокрема йдеться про вже випробувані на полі бою ПЗРК Piorun і самохідні артилерійські установки Krab.
Міністр також зазначив, що Київ зацікавлений у співвиробництві озброєння як на території України, так і в Польщі. За його словами, це відповідає спільним інтересам обох країн і сприятиме зміцненню безпеки в регіоні.
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