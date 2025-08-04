Україна обговорює з Польщею кредит на 120 млн євро для закупівлі зброї, - Сибіга

Україна веде переговори з Польщею щодо можливості надання кредиту на 120 мільйонів євро для закупівлі продукції польського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, під час зустрічі з головою МЗС Польщі він наголосив на зацікавленості України у низці польських оборонних систем. Зокрема йдеться про вже випробувані на полі бою ПЗРК Piorun і самохідні артилерійські установки Krab.

Міністр також зазначив, що Київ зацікавлений у співвиробництві озброєння як на території України, так і в Польщі. За його словами, це відповідає спільним інтересам обох країн і сприятиме зміцненню безпеки в регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 30 САУ "Богдана" на місяць виготовляє Україна, що перевершує можливості інших країн, - NAUDI