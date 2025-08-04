Украина обсуждает с Польшей кредит на 120 млн евро для закупки оружия, - Сибига
Украина ведет переговоры с Польшей о возможности предоставления кредита на 120 миллионов евро для закупки продукции польского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, во время встречи с главой МИД Польши он отметил заинтересованность Украины в ряде польских оборонных систем. В частности речь идет об уже испытанных на поле боя ПЗРК Piorun и самоходных артиллерийских установках Krab.
Министр также отметил, что Киев заинтересован в совместном производстве вооружения как на территории Украины, так и в Польше. По его словам, это отвечает общим интересам обеих стран и будет способствовать укреплению безопасности в регионе.
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