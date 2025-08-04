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Новости Оборонные закупки
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Украина обсуждает с Польшей кредит на 120 млн евро для закупки оружия, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Украина ведет переговоры с Польшей о возможности предоставления кредита на 120 миллионов евро для закупки продукции польского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, во время встречи с главой МИД Польши он отметил заинтересованность Украины в ряде польских оборонных систем. В частности речь идет об уже испытанных на поле боя ПЗРК Piorun и самоходных артиллерийских установках Krab.

Министр также отметил, что Киев заинтересован в совместном производстве вооружения как на территории Украины, так и в Польше. По его словам, это отвечает общим интересам обеих стран и будет способствовать укреплению безопасности в регионе.

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Приберіть сибігу!! Він страшний, неадекватний, непрофесійний! Він не дипломат!!
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04.08.2025 13:14 Ответить
Ничего зебилью деньгами не давать. Всё скиздят. Только оружием и боеприпасами.
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04.08.2025 13:17 Ответить
Адназначна..
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04.08.2025 14:25 Ответить
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04.08.2025 13:21 Ответить
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04.08.2025 13:24 Ответить
От ще чудове відео - https://www.youtube.com/watch?v=jGWeTTyik1w
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04.08.2025 13:31 Ответить
Реформи зробити, щоб МВФ, та ЄС гроші дали, навіть не розглядають. Ліпше за скажені проценти кредити візьмуть.
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04.08.2025 13:31 Ответить
 
 