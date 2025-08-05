В Румунії посилять безпеку на оборонних підприємствах після пожежі на збройовому заводі

В Румунії посилять заходи безпеки на обʼєктах військової інфраструктури після пожежі на Куджирському механічному заводі.

Про це написав міністр економіки Румунії Раду Міруца, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що видав наказ, який повертає обовʼазкове отримання дозволу Мінекономіки та перевірку служби безпеки для потрапляння на територію збройових заводів і складів.

Ця вимога була скасована у січні 2025 року, уточнив він.

Крім того, Міруца розпорядився терміново оновити всі плани безпеки обʼєктів оборонної інфраструктури, складських приміщень та виробничих зон.

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"Якщо ще є якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї керується як машина для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості і самому попросити звільнення", – зазначив він.

Нагадаємо на Куджирському механічному заводі в Румунії сталась масштабна пожежа.