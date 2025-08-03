На збройовому заводі в Румунії сталася пожежа: підозрюють диверсію

На Куджирському механічному заводі в Румунії сталась масштабна пожежа. Там виробляють стрілецьку зброю і боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Romania Actualitati.

За даними влади, збитки від пожежі становлять понад 400 тисяч євро. Через пожежу було знищено приблизно 150 тисяч снарядів для кулеметів.

Пожежу вдалося загасити через шість годин, протягом яких було чутно кілька вибухів.

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Причина пожежі поки невідома. Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.

Міністр економіки Румунії Раду Міруца, який у суботу прибув на місце події, не виключає можливість диверсії.

Мені цікаво дізнатися конкретно: що там сталося, чи це було спричинено зовнішніми факторами, чи це самозаймання? Я розумію, що розглядаються всі варіанти, з більшою чи меншою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців", – сказав він.

За словами міністра економіки, пожежа не вплине на поставки, які завод повинен здійснити відповідно до вже укладених контрактів.

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Завод виробляє стрілецьку зброю різних калібрів, автоматичні та напівавтоматичні пістолети.

Раніше повідомлялося, що американські та європейські чиновники заявляють, що цього року спостерігається зниження кількості російських актів диверсії.