Цьогоріч фіксують зменшення російських диверсій в Америці та Європі

Американські та європейські чиновники заявляють, що цього року спостерігається зниження кількості російських актів саботажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на посадовців, які володіють інформацією.

Які причини зменшення?

У матеріалі зазначається, що зменшення кількості операцій, у яких російські розвідувальні агенти платили посередникам за напади на цивільну інфраструктуру та окремих осіб, пояснюється низкою факторів.

Західні посадовці вважають, що одним із таких чинників може бути те, що очільник Кремля Володимир Путін хотів уникнути подальшого протистояння з президентом США Дональдом Трампом в перші місяці його другого терміну, коли глава Білого дому прагнув швидко досягти мирної угоди в Україні.

Іншим чинником може бути те, що потенційних нових саботажників стримують від участі у саботажі гучні судові процеси над диверсантами, затриманими правоохоронними органами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні фіксується зниження кількості диверсій щодо військових, - Нєбитов

Це змушує Москву адаптувати свою тактику, а також перенаправляти ресурси російської військової розвідки ГРУ в Україну впродовж останніх місяців.

Згідно зі звітом аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), у період із січня по травень цього року в Європі сталося 11 "гібридних інцидентів", підтриманих Росією, зокрема спроба саботажу волоконно-оптичних кабелів та веж стільникового зв'язку у Швеції.

Також читайте: Готували вибухи на замовлення РФ: у Німеччині та Швейцарії затримали українців, - Spiegel

Скільки було диверсій у 2024 році

За даними IISS, за весь 2024 рік цей показник перевищував 30 випадків саботажу.

Водночас чиновники застерігають, що очевидне зменшення саботажів РФ на Заході не є ознакою того, що "гібридні атаки" повністю припинилися або не посиляться в майбутньому.

За їхніми словами, кількість диверсійних актів у країнах Східної Європи залишається вищою, ніж у західних країнах.

Читайте: Росія проводить диверсійну роботу в Німеччині щоб зірвати допомогу Україні, - МВС ФРН