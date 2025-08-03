В этом году фиксируется уменьшение российских диверсий в Америке и Европе

Американские и европейские чиновники заявляют, что в этом году наблюдается снижение количества российских актов саботажа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, которые владеют информацией.

Какие причины уменьшения?

В материале отмечается, что уменьшение количества операций, в которых российские разведывательные агенты платили посредникам за нападения на гражданскую инфраструктуру и отдельных лиц, объясняется рядом факторов.

Западные чиновники считают, что одним из таких факторов может быть то, что глава Кремля Владимир Путин хотел избежать дальнейшего противостояния с президентом США Дональдом Трампом в первые месяцы его второго срока, когда глава Белого дома стремился быстро достичь мирного соглашения в Украине.

Другим фактором может быть то, что потенциальных новых саботажников сдерживают от участия в саботаже громкие судебные процессы над диверсантами, задержанными правоохранительными органами.

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Это заставляет Москву адаптировать свою тактику, а также перенаправлять ресурсы российской военной разведки ГРУ в Украину в течение последних месяцев.

Согласно отчету аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS), в период с января по май этого года в Европе произошло 11 "гибридных инцидентов", поддержанных Россией, в частности попытка саботажа волоконно-оптических кабелей и башен сотовой связи в Швеции.

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Сколько было диверсий в 2024 году

По данным IISS, за весь 2024 год этот показатель превышал 30 случаев саботажа.

В то же время чиновники предостерегают, что очевидное уменьшение саботажей РФ на Западе не является признаком того, что "гибридные атаки" полностью прекратились или не усилятся в будущем.

По их словам, количество диверсионных актов в странах Восточной Европы остается выше, чем в западных странах.

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