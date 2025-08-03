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На оружейном заводе в Румынии произошел пожар: подозревают диверсию

завод,румыния

На Куджирском механическом заводе в Румынии произошел масштабный пожар. Там производят стрелковое оружие и боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Romania Actualitati.

По данным властей, убытки от пожара составляют более 400 тысяч евро. Из-за пожара было уничтожено примерно 150 тысяч снарядов для пулеметов.

Пожар удалось потушить через шесть часов, в течение которых было слышно несколько взрывов.

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Причина пожара пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Министр экономики Румынии Раду Мируца, который в субботу прибыл на месте происшествия, не исключает возможность диверсии.

Мне интересно узнать конкретно: что там произошло, было ли это вызвано внешними факторами, или это самовозгорание? Я понимаю, что рассматриваются все варианты, с большей или меньшей вероятностью подтверждения. Жду результатов специалистов", - сказал он.

По словам министра экономики, пожар не повлияет на поставки, которые завод должен осуществить в соответствии с уже заключенными контрактами.

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Завод производит стрелковое оружие различных калибров, автоматические и полуавтоматические пистолеты.

Ранее сообщалось, что американские и европейские чиновники заявляют, что в этом году наблюдается снижение количества российских актов диверсии.

Автор: 

завод (518) пожар (6005) Румыния (1137)


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более 400 тысяч евро. Из-за пожара было уничтожено примерно 150 тысяч снарядов для пулеметов. Источник: https://censor.net/ru/n3566750
Недорогие патроны выходят
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03.08.2025 15:26 Ответить
Не знав, що кулемети стріляють снарядами.
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03.08.2025 16:15 Ответить
Старі гниди з московії, прутень та валька пів стакана, щоденно гадять на території країн ЄС НАТО!
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03.08.2025 16:27 Ответить
 
 