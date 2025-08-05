В Румынии усилят безопасность на оборонных предприятиях после пожара на оружейном заводе

В Румынии усилят меры безопасности на объектах военной инфраструктуры после пожара на Куджирском механическом заводе.

Об этом написал министр экономики Румынии Раду Мируца, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что издал приказ, который возвращает обязательное получение разрешения Минэкономики и проверку службы безопасности для попадания на территорию оружейных заводов и складов.

Это требование было отменено в январе 2025 года, уточнил он.

Кроме того, Мируца распорядился срочно обновить все планы безопасности объектов оборонной инфраструктуры, складских помещений и производственных зон.

"Если еще есть какой-то директор (надеюсь, что нет), который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможности и самому попросить увольнение", - отметил он.

Напомним, на Куджирском механическом заводе в Румынии произошел масштабный пожар.