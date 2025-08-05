Чоловіка, який стріляв у ветерана війни з протезом у Харкові, взяли під варту без права застави
Чоловіку, який у Харкові побив та вистрілив у 22-річного ветерана російсько-української війни з протезом ноги, обрали запобіжний захід.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 5 серпня Індустріальний районний суд Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
У поліції повідомляли, що стрілянина сталася в Індустріальному районі Харкова під час раптового конфлікту.
Згодом поліція Харківської області затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.
4 серпня слідчі повідомили про підозру чоловіку.
Топ коментарі
+5 Віталій #584752
показати весь коментар05.08.2025 21:47 Відповісти Посилання
+4 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар05.08.2025 21:48 Відповісти Посилання
+4 warvik war
показати весь коментар05.08.2025 21:59 Відповісти Посилання
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А от для закону це лише погіршувальна причина. На 12-15 тягне.
А у самих -жим, жим -треба план виконати, щоб не відправили в окоп.
гарного прильота тобі, кацапський бот
.
Нехай твої побажання повернуться тобі в деятикратному розмірі.