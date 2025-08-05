Чоловіка, який стріляв у ветерана війни з протезом у Харкові, взяли під варту без права застави

Чоловіку, який у Харкові побив та вистрілив у 22-річного ветерана російсько-української війни з протезом ноги, обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 5 серпня Індустріальний районний суд Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

У поліції повідомляли, що стрілянина сталася в Індустріальному районі Харкова під час раптового конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіку, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ у Харкові, повідомлено про підозру, - поліція

Згодом поліція Харківської області затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.

4 серпня слідчі повідомили про підозру чоловіку.