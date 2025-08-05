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Новини На Харківщині побили та стріляли у ветерана ЗСУ
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Чоловіка, який стріляв у ветерана війни з протезом у Харкові, взяли під варту без права застави

Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові, взяли під варту

Чоловіку, який у Харкові побив та вистрілив у 22-річного ветерана російсько-української війни з протезом ноги, обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 5 серпня Індустріальний районний суд Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

У поліції повідомляли, що стрілянина сталася в Індустріальному районі Харкова під час раптового конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіку, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ у Харкові, повідомлено про підозру, - поліція

Згодом поліція Харківської області затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.

4 серпня слідчі повідомили про підозру чоловіку. 

Автор: 

побиття (984) Харків (5834) запобіжний захід (531) Харківська область (1420) Харківський район (498)


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Топ коментарі
+5
Дуже гарно,що без застави. Таких тварин треба тримати у клітці!
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05.08.2025 21:47 Відповісти
+4
Ну, може вигляд, та й саме існування ветерана ображало тонку душевну організацію, світогляд арештованого, от і не витримала пацаняча душа.
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05.08.2025 21:48 Відповісти
+4
Ну авжеж це "достатня відмазка" для сцикунів які не бажають виконати свій обов*язок.
А от для закону це лише погіршувальна причина. На 12-15 тягне.
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05.08.2025 21:59 Відповісти
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Шо він каже? - біс попутав - чого почав шмаляти?
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05.08.2025 21:46 Відповісти
Ну, може вигляд, та й саме існування ветерана ображало тонку душевну організацію, світогляд арештованого, от і не витримала пацаняча душа.
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05.08.2025 21:48 Відповісти
Дуже гарно,що без застави. Таких тварин треба тримати у клітці!
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05.08.2025 21:47 Відповісти
От чесно..таким треба погіршувати статті й строки..під час дії воєнного стану..й максималку давати..
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05.08.2025 21:55 Відповісти
Ні...взагалі ліквідувати.
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05.08.2025 22:03 Відповісти
А нехочуть...умовами вступу до ЄС відбиваються
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05.08.2025 22:13 Відповісти
В ютубі і в телеграмі пишуть, що цей випадок стався по причині того , що цей військовий працював в "тцк". І цей напад на нього був саме по причині його професійної діяльності
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05.08.2025 21:55 Відповісти
Ну авжеж це "достатня відмазка" для сцикунів які не бажають виконати свій обов*язок.
А от для закону це лише погіршувальна причина. На 12-15 тягне.
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05.08.2025 21:59 Відповісти
Так, сциунов вистачає. Ходять в рибацькому одязі під прикритям "поліцаїв", та нападають на поодиноких мужичків, та ще не мають посвідчень держ зразка.
А у самих -жим, жим -треба план виконати, щоб не відправили в окоп.
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05.08.2025 22:05 Відповісти
а ще "тцкуни" протези носять замість ноги - для "прикриття".

гарного прильота тобі, кацапський бот

.
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05.08.2025 22:19 Відповісти
Я пишу про те , що почув.
Нехай твої побажання повернуться тобі в деятикратному розмірі.
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05.08.2025 22:23 Відповісти
А ти напевне підтримуєш зе-мобілізацію, але сама на війну не збираєшся, ненавижу лицемірів.
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05.08.2025 22:34 Відповісти
***** прийдЙОт пАрядАк навЄдЬЙОт, да?
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05.08.2025 22:21 Відповісти
Тобі відніше дЕгеНеРаТік
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05.08.2025 22:25 Відповісти
сраніс усрайко ти звідки пишеш?
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05.08.2025 22:32 Відповісти
Ви ще подивіться програму "время" та почитайте газету " камсамольская правда"
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05.08.2025 22:00 Відповісти
Може й працював - так він же ж інвалід - значить пройшов пекло на землі
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05.08.2025 22:02 Відповісти
У 22 роки без ноги, ще й в цивільному - явний працівник ТЦК
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05.08.2025 22:04 Відповісти
 
 