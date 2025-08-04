Чоловіку, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ у Харкові, повідомлено про підозру, - поліція
У Харкові слідчі повідомили про підозру чоловіку, який побив та стріляв у 22-річного ветерана ЗСУ. Зловмисника затримали напередодні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції.
Поліціянти нагадали, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.
Подія сталася ввечері 3 серпня. До поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі Харкова.
За словами т.в.о. начальника відділу поліції № 1 ХРУП № 2 Максима Галковського, під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного ветерана ЗСУ доставили до лікарні, де його прооперували. Наразі його стан задовільний.
Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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був не один , а де решта покидьків , які теж приймали участь
у побитті інваліда ?