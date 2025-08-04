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Новини На Харківщині побили та стріляли у ветерана ЗСУ
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Чоловіку, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ у Харкові, повідомлено про підозру, - поліція

Побиття ветерана ЗСУ у Харкові: чоловік отримав підозру

У Харкові слідчі повідомили про підозру чоловіку, який побив та стріляв у 22-річного ветерана ЗСУ. Зловмисника затримали напередодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліціянти нагадали, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.

Подія сталася ввечері 3 серпня. До поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі Харкова.

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За словами т.в.о. начальника відділу поліції № 1 ХРУП № 2 Максима Галковського, під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного ветерана ЗСУ доставили до лікарні, де його прооперували. Наразі його стан задовільний.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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Автор: 

ветерани (1111) побиття (982) Харків (5829) підозра (844) Харківська область (1404) Харківський район (491)


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Там цей виродок , який вистрелив у ветерана
був не один , а де решта покидьків , які теж приймали участь
у побитті інваліда ?
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04.08.2025 16:51 Відповісти
На відео решта відтягувала ту кінчену свиню, але вони були надто худі і слабенькі.
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04.08.2025 17:03 Відповісти
Треба під варту без можливості застави! Ніяких домашніх арештів!
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04.08.2025 16:54 Відповісти
До Кобздона почвару. То не людина.
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04.08.2025 17:01 Відповісти
******** цей 100% любітель руцкава міра. тільки покидьок може напасти на людину без ноги та щей зі зброєю...
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04.08.2025 17:02 Відповісти
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04.08.2025 17:31 Відповісти
https://www.instagram.com/p/DM6GMUwsQ97/
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04.08.2025 17:35 Відповісти
 
 