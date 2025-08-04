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Новини Фото Побиття військового
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Військовий побив курсанта прикладом автомата на навчальному полігоні: його судитимуть, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили слідство стосовно інструктора навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні у Кіровоградській області. Обвинувальний акт скерований до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Там нагадали, що у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, під час якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. Із тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні.

Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття.

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Судитимуть військового за побиття курсанта на полігоні Кіровоградщини
Судитимуть військового за побиття курсанта на полігоні Кіровоградщини

Нараз інструктор навчального взводу перебуває під вартою та обвинувачується у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командир навчального взводу відсторонений від посади та обвинувачується в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим (ч. 4 ст. 426 КК України).

Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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Судитимуть військового за побиття курсанта на полігоні Кіровоградщини

Автор: 

побиття (982) курсанти (137) військовослужбовці (4869) полігон (285) ДБР (3667) Кіровоградська область (598)


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Топ коментарі
+6
Курсант має беззастережно виконувати команди інструкторів та командирів, тим паче на стрілецькому полігоні. Інструктор і командир не маю права вживати заходів фізичного впливу на курсанта. Командир за невиконання курсантом наказів інструктора має відсторонити курсанта від занять. Після проведення стрільб, у розташуванні підрозділу командиром має бути ухвалено рішення щодо подадьшої долі курсанта, аж до арешту і розміщення курсанта у військовому пенітенціарному закладі.
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04.08.2025 16:25 Відповісти
+4
Офуєнні в нас "кадрові воєннослужащі"...
Через таких бидланів ми в 90хх пишалися закосити від "армії". Бо тоді страшні історії ходили про дідівщіну, та злиденність казарм і навіть недоїдання.
Хто забув : після розпалу сысысыры у нас залишилась гігантська мережа в.ч. ( військових частин) , які не одразу скоротили,.... а солдатів не було чим зайняти корисним для суспільства - набої та пальне дорого, крім елітної еліти мало хто вчився воювати/оборонятись. То й квітла шизо-ієрархія безпредєлу
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04.08.2025 16:18 Відповісти
+3
Таке було поширено у стройбаті. Розповідав товариш, що там дійсно був звіринець.
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04.08.2025 16:29 Відповісти
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Офуєнні в нас "кадрові воєннослужащі"...
Через таких бидланів ми в 90хх пишалися закосити від "армії". Бо тоді страшні історії ходили про дідівщіну, та злиденність казарм і навіть недоїдання.
Хто забув : після розпалу сысысыры у нас залишилась гігантська мережа в.ч. ( військових частин) , які не одразу скоротили,.... а солдатів не було чим зайняти корисним для суспільства - набої та пальне дорого, крім елітної еліти мало хто вчився воювати/оборонятись. То й квітла шизо-ієрархія безпредєлу
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04.08.2025 16:18 Відповісти
Постколоніальна вбита комунізмом держава.
Я вже не раз кпзав нам знадобиться 75 років щоб очиститись ввд того жахіття і стати цивілізацією в один ряд з союзом європейських націй
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04.08.2025 16:23 Відповісти
Судячи з тексту в армії ви не служили.
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04.08.2025 16:23 Відповісти
Там же написано - в 90 хх пишались тим що закосили від абсурду. може було немало елітних частин , хтозна, але перспектива пасти кіз чи будувати комусь - і це в переривах між знущанням "як на зоні"... І при тому призовники це продуктивний вік . Хтось вчиться, хтось пробує першу працю або вже росте в кар'єрі/ досвіді. і нема такої опції - отримати військову підготовку з 16 / 17 до 18/ 19 років а потім вільний, будуй кар'єру чи вчись...
По факту -- більшість добровольців це люди без досвіду "строкової служби" чи з навичками 80 хх років , неактуальних. І вони тягнули справу на ентузіазмі.
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04.08.2025 16:33 Відповісти
Це все дитячий садочок,а не дідівщина протів совітської са.Попав би ти де чечени,дагестанці і куча чурок різних народностей і вєроісповєданій.Там було вижити і незачмаритись,ото було виживалово.
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04.08.2025 16:24 Відповісти
Таке було поширено у стройбаті. Розповідав товариш, що там дійсно був звіринець.
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04.08.2025 16:29 Відповісти
У нас не стройбат був,але звіринець і поножовщина була страшна.Чергові офіцери носа не потикали в казарму ,щоб не відхватити люлєй.Десь тихенько в штабі перекимарить і під ранок,якщо дуже сміливий ,або чуркам очко лиже(бо халвою вгощать) міг і навідатись десь під ранок перед построєнієм.
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04.08.2025 16:38 Відповісти
До 14-го ніхто ні за що не хотів потрапляти в те кодло. Навіть зараз трапляється схоже.
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04.08.2025 16:43 Відповісти
Курсант має беззастережно виконувати команди інструкторів та командирів, тим паче на стрілецькому полігоні. Інструктор і командир не маю права вживати заходів фізичного впливу на курсанта. Командир за невиконання курсантом наказів інструктора має відсторонити курсанта від занять. Після проведення стрільб, у розташуванні підрозділу командиром має бути ухвалено рішення щодо подадьшої долі курсанта, аж до арешту і розміщення курсанта у військовому пенітенціарному закладі.
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04.08.2025 16:25 Відповісти
якщо так знущаються над майбутніми офіцерами, то срашно уявити як навчають добровільно бусифікованих солдатів
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04.08.2025 16:29 Відповісти
Курсант - це не обов"язково майбутній офіцер. У навчальному спеціалізованлму центрі теж солдатів називають курсантами.
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04.08.2025 16:31 Відповісти
 
 