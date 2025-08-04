Військовий побив курсанта прикладом автомата на навчальному полігоні: його судитимуть, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР завершили слідство стосовно інструктора навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні у Кіровоградській області. Обвинувальний акт скерований до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Там нагадали, що у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, під час якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. Із тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні.
Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття.
Нараз інструктор навчального взводу перебуває під вартою та обвинувачується у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Командир навчального взводу відсторонений від посади та обвинувачується в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим (ч. 4 ст. 426 КК України).
Йому загрожує до 10 років ув’язнення.
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Через таких бидланів ми в 90хх пишалися закосити від "армії". Бо тоді страшні історії ходили про дідівщіну, та злиденність казарм і навіть недоїдання.
Хто забув : після розпалу сысысыры у нас залишилась гігантська мережа в.ч. ( військових частин) , які не одразу скоротили,.... а солдатів не було чим зайняти корисним для суспільства - набої та пальне дорого, крім елітної еліти мало хто вчився воювати/оборонятись. То й квітла шизо-ієрархія безпредєлу
Я вже не раз кпзав нам знадобиться 75 років щоб очиститись ввд того жахіття і стати цивілізацією в один ряд з союзом європейських націй
По факту -- більшість добровольців це люди без досвіду "строкової служби" чи з навичками 80 хх років , неактуальних. І вони тягнули справу на ентузіазмі.