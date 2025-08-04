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Военный избил курсанта прикладом автомата на учебном полигоне: его будут судить, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили следствие в отношении инструктора учебного взвода, жестоко избившего курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Там напомнили, что в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, во время которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу.

Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения.

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Будут судить военного за избиение курсанта на полигоне Кировоградской области
Будут судить военного за избиение курсанта на полигоне Кировоградской области

В данное время инструктор учебного взвода находится под стражей и обвиняется в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Командир учебного взвода отстранен от должности и обвиняется в умышленном непрекращении уголовного преступления, совершаемого подчиненным (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Ему грозит до 10 лет заключения.

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Будут судить военного за избиение курсанта на полигоне Кировоградской области

Автор: 

избиение (9845) курсанты (166) военнослужащие (6239) полигон (344) ГБР (3147) Кировоградская область (659)


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Топ комментарии
+6
Курсант має беззастережно виконувати команди інструкторів та командирів, тим паче на стрілецькому полігоні. Інструктор і командир не маю права вживати заходів фізичного впливу на курсанта. Командир за невиконання курсантом наказів інструктора має відсторонити курсанта від занять. Після проведення стрільб, у розташуванні підрозділу командиром має бути ухвалено рішення щодо подадьшої долі курсанта, аж до арешту і розміщення курсанта у військовому пенітенціарному закладі.
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04.08.2025 16:25 Ответить
+4
Офуєнні в нас "кадрові воєннослужащі"...
Через таких бидланів ми в 90хх пишалися закосити від "армії". Бо тоді страшні історії ходили про дідівщіну, та злиденність казарм і навіть недоїдання.
Хто забув : після розпалу сысысыры у нас залишилась гігантська мережа в.ч. ( військових частин) , які не одразу скоротили,.... а солдатів не було чим зайняти корисним для суспільства - набої та пальне дорого, крім елітної еліти мало хто вчився воювати/оборонятись. То й квітла шизо-ієрархія безпредєлу
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04.08.2025 16:18 Ответить
+3
Таке було поширено у стройбаті. Розповідав товариш, що там дійсно був звіринець.
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04.08.2025 16:29 Ответить
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Офуєнні в нас "кадрові воєннослужащі"...
Через таких бидланів ми в 90хх пишалися закосити від "армії". Бо тоді страшні історії ходили про дідівщіну, та злиденність казарм і навіть недоїдання.
Хто забув : після розпалу сысысыры у нас залишилась гігантська мережа в.ч. ( військових частин) , які не одразу скоротили,.... а солдатів не було чим зайняти корисним для суспільства - набої та пальне дорого, крім елітної еліти мало хто вчився воювати/оборонятись. То й квітла шизо-ієрархія безпредєлу
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04.08.2025 16:18 Ответить
Постколоніальна вбита комунізмом держава.
Я вже не раз кпзав нам знадобиться 75 років щоб очиститись ввд того жахіття і стати цивілізацією в один ряд з союзом європейських націй
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04.08.2025 16:23 Ответить
Судячи з тексту в армії ви не служили.
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04.08.2025 16:23 Ответить
Там же написано - в 90 хх пишались тим що закосили від абсурду. може було немало елітних частин , хтозна, але перспектива пасти кіз чи будувати комусь - і це в переривах між знущанням "як на зоні"... І при тому призовники це продуктивний вік . Хтось вчиться, хтось пробує першу працю або вже росте в кар'єрі/ досвіді. і нема такої опції - отримати військову підготовку з 16 / 17 до 18/ 19 років а потім вільний, будуй кар'єру чи вчись...
По факту -- більшість добровольців це люди без досвіду "строкової служби" чи з навичками 80 хх років , неактуальних. І вони тягнули справу на ентузіазмі.
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04.08.2025 16:33 Ответить
Це все дитячий садочок,а не дідівщина протів совітської са.Попав би ти де чечени,дагестанці і куча чурок різних народностей і вєроісповєданій.Там було вижити і незачмаритись,ото було виживалово.
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04.08.2025 16:24 Ответить
Таке було поширено у стройбаті. Розповідав товариш, що там дійсно був звіринець.
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04.08.2025 16:29 Ответить
У нас не стройбат був,але звіринець і поножовщина була страшна.Чергові офіцери носа не потикали в казарму ,щоб не відхватити люлєй.Десь тихенько в штабі перекимарить і під ранок,якщо дуже сміливий ,або чуркам очко лиже(бо халвою вгощать) міг і навідатись десь під ранок перед построєнієм.
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04.08.2025 16:38 Ответить
До 14-го ніхто ні за що не хотів потрапляти в те кодло. Навіть зараз трапляється схоже.
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04.08.2025 16:43 Ответить
Курсант має беззастережно виконувати команди інструкторів та командирів, тим паче на стрілецькому полігоні. Інструктор і командир не маю права вживати заходів фізичного впливу на курсанта. Командир за невиконання курсантом наказів інструктора має відсторонити курсанта від занять. Після проведення стрільб, у розташуванні підрозділу командиром має бути ухвалено рішення щодо подадьшої долі курсанта, аж до арешту і розміщення курсанта у військовому пенітенціарному закладі.
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04.08.2025 16:25 Ответить
якщо так знущаються над майбутніми офіцерами, то срашно уявити як навчають добровільно бусифікованих солдатів
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04.08.2025 16:29 Ответить
Курсант - це не обов"язково майбутній офіцер. У навчальному спеціалізованлму центрі теж солдатів називають курсантами.
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04.08.2025 16:31 Ответить
 
 