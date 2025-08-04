Военный избил курсанта прикладом автомата на учебном полигоне: его будут судить, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили следствие в отношении инструктора учебного взвода, жестоко избившего курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Там напомнили, что в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, во время которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу.

Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избили ветерана войны - военнослужащего ТЦК: во Львовской области задержаны восемь мужчин





В данное время инструктор учебного взвода находится под стражей и обвиняется в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Командир учебного взвода отстранен от должности и обвиняется в умышленном непрекращении уголовного преступления, совершаемого подчиненным (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Ему грозит до 10 лет заключения.

Читайте также: Курсант застрелил двух военных-инструкторов на Черниговщине. Его задержали, - полиция