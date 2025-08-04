Военный избил курсанта прикладом автомата на учебном полигоне: его будут судить, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР завершили следствие в отношении инструктора учебного взвода, жестоко избившего курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Там напомнили, что в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, во время которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу.
Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения.
В данное время инструктор учебного взвода находится под стражей и обвиняется в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Командир учебного взвода отстранен от должности и обвиняется в умышленном непрекращении уголовного преступления, совершаемого подчиненным (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
Ему грозит до 10 лет заключения.
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Через таких бидланів ми в 90хх пишалися закосити від "армії". Бо тоді страшні історії ходили про дідівщіну, та злиденність казарм і навіть недоїдання.
Хто забув : після розпалу сысысыры у нас залишилась гігантська мережа в.ч. ( військових частин) , які не одразу скоротили,.... а солдатів не було чим зайняти корисним для суспільства - набої та пальне дорого, крім елітної еліти мало хто вчився воювати/оборонятись. То й квітла шизо-ієрархія безпредєлу
Я вже не раз кпзав нам знадобиться 75 років щоб очиститись ввд того жахіття і стати цивілізацією в один ряд з союзом європейських націй
По факту -- більшість добровольців це люди без досвіду "строкової служби" чи з навичками 80 хх років , неактуальних. І вони тягнули справу на ентузіазмі.