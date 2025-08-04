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Новости На Харьковщине избили полицейского
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Мужчине, избившему и стрелявшему в ветерана ВСУ в Харькове, сообщено о подозрении, - полиция

Избиение ветерана ВСУ в Харькове: мужчина получил подозрение

В Харькове следователи сообщили о подозрении мужчине, который избил и стрелял в 22-летнего ветерана ВСУ. Злоумышленника задержали накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские напомнили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его.

Происшествие произошло вечером 3 августа. В полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе Харькова.

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По словам и.о. начальника отдела полиции № 1 ХРУП № 2 Максима Галковского, во время неожиданного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. 22-летнего ветерана ВСУ доставили в больницу, где его прооперировали. В данное время его состояние удовлетворительное.

Работники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Нападающему сообщено о подозрении в совершении преступления.

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Автор: 

ветераны (1128) избиение (9845) Харьков (7706) подозрение (551) Харьковская область (1390) Харьковский район (487)


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Там цей виродок , який вистрелив у ветерана
був не один , а де решта покидьків , які теж приймали участь
у побитті інваліда ?
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04.08.2025 16:51 Ответить
На відео решта відтягувала ту кінчену свиню, але вони були надто худі і слабенькі.
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04.08.2025 17:03 Ответить
Треба під варту без можливості застави! Ніяких домашніх арештів!
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04.08.2025 16:54 Ответить
До Кобздона почвару. То не людина.
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04.08.2025 17:01 Ответить
******** цей 100% любітель руцкава міра. тільки покидьок може напасти на людину без ноги та щей зі зброєю...
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04.08.2025 17:02 Ответить
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04.08.2025 17:31 Ответить
https://www.instagram.com/p/DM6GMUwsQ97/
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04.08.2025 17:35 Ответить
 
 