Мужчине, избившему и стрелявшему в ветерана ВСУ в Харькове, сообщено о подозрении, - полиция

В Харькове следователи сообщили о подозрении мужчине, который избил и стрелял в 22-летнего ветерана ВСУ. Злоумышленника задержали накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские напомнили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его.

Происшествие произошло вечером 3 августа. В полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе Харькова.

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По словам и.о. начальника отдела полиции № 1 ХРУП № 2 Максима Галковского, во время неожиданного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. 22-летнего ветерана ВСУ доставили в больницу, где его прооперировали. В данное время его состояние удовлетворительное.

Работники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Нападающему сообщено о подозрении в совершении преступления.

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