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Новости На Харьковщине избили полицейского
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Мужчину, стрелявшего в ветерана войны с протезом в Харькове, взяли под стражу без права залога

Мужчину, который стрелял в ветерана ВСУ в Харькове, взяли под стражу

Мужчине, который в Харькове избил и выстрелил в 22-летнего ветерана российско-украинской войны с протезом ноги, избрали меру пресечения.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 5 августа Индустриальный районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

В полиции сообщали, что стрельба произошла в Индустриальном районе Харькова во время внезапного конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчине, который избил и стрелял в ветерана ВСУ в Харькове, сообщено о подозрении, - полиция

Впоследствии полиция Харьковской области задержала злоумышленника, который избил и стрелял в ветерана ВСУ.

4 августа следователи сообщили о подозрении мужчине.

Автор: 

избиение (9847) Харьков (7712) мера пресечения (499) Харьковская область (1407) Харьковский район (493)


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Топ комментарии
+3
Дуже гарно,що без застави. Таких тварин треба тримати у клітці!
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05.08.2025 21:47 Ответить
+3
Ну, може вигляд, та й саме існування ветерана ображало тонку душевну організацію, світогляд арештованого, от і не витримала пацаняча душа.
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05.08.2025 21:48 Ответить
+2
От чесно..таким треба погіршувати статті й строки..під час дії воєнного стану..й максималку давати..
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05.08.2025 21:55 Ответить
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Шо він каже? - біс попутав - чого почав шмаляти?
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05.08.2025 21:46 Ответить
Ну, може вигляд, та й саме існування ветерана ображало тонку душевну організацію, світогляд арештованого, от і не витримала пацаняча душа.
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05.08.2025 21:48 Ответить
Дуже гарно,що без застави. Таких тварин треба тримати у клітці!
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05.08.2025 21:47 Ответить
От чесно..таким треба погіршувати статті й строки..під час дії воєнного стану..й максималку давати..
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05.08.2025 21:55 Ответить
Ні...взагалі ліквідувати.
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05.08.2025 22:03 Ответить
А нехочуть...умовами вступу до ЄС відбиваються
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05.08.2025 22:13 Ответить
В ютубі і в телеграмі пишуть, що цей випадок стався по причині того , що цей військовий працював в "тцк". І цей напад на нього був саме по причині його професійної діяльності
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05.08.2025 21:55 Ответить
Ну авжеж це "достатня відмазка" для сцикунів які не бажають виконати свій обов*язок.
А от для закону це лише погіршувальна причина. На 12-15 тягне.
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05.08.2025 21:59 Ответить
Так, сциунов вистачає. Ходять в рибацькому одязі під прикритям "поліцаїв", та нападають на поодиноких мужичків, та ще не мають посвідчень держ зразка.
А у самих -жим, жим -треба план виконати, щоб не відправили в окоп.
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05.08.2025 22:05 Ответить
а ще "тцкуни" протези носять замість ноги - для "прикриття".

гарного прильота тобі, кацапський бот

.
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05.08.2025 22:19 Ответить
***** прийдЙОт пАрядАк навЄдЬЙОт, да?
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05.08.2025 22:21 Ответить
Ви ще подивіться програму "время" та почитайте газету " камсамольская правда"
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05.08.2025 22:00 Ответить
Може й працював - так він же ж інвалід - значить пройшов пекло на землі
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05.08.2025 22:02 Ответить
У 22 роки без ноги, ще й в цивільному - явний працівник ТЦК
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05.08.2025 22:04 Ответить
 
 