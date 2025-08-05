Мужчину, стрелявшего в ветерана войны с протезом в Харькове, взяли под стражу без права залога

Мужчине, который в Харькове избил и выстрелил в 22-летнего ветерана российско-украинской войны с протезом ноги, избрали меру пресечения.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 5 августа Индустриальный районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

В полиции сообщали, что стрельба произошла в Индустриальном районе Харькова во время внезапного конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчине, который избил и стрелял в ветерана ВСУ в Харькове, сообщено о подозрении, - полиция

Впоследствии полиция Харьковской области задержала злоумышленника, который избил и стрелял в ветерана ВСУ.

4 августа следователи сообщили о подозрении мужчине.