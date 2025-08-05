Мужчину, стрелявшего в ветерана войны с протезом в Харькове, взяли под стражу без права залога
Мужчине, который в Харькове избил и выстрелил в 22-летнего ветерана российско-украинской войны с протезом ноги, избрали меру пресечения.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, 5 августа Индустриальный районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
В полиции сообщали, что стрельба произошла в Индустриальном районе Харькова во время внезапного конфликта.
Впоследствии полиция Харьковской области задержала злоумышленника, который избил и стрелял в ветерана ВСУ.
4 августа следователи сообщили о подозрении мужчине.
Топ комментарии
+3 Віталій #584752
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+3 Вадимир Каракай #398922
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+2 Марина #584534
показать весь комментарий05.08.2025 21:55 Ответить Ссылка
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А от для закону це лише погіршувальна причина. На 12-15 тягне.
А у самих -жим, жим -треба план виконати, щоб не відправили в окоп.
гарного прильота тобі, кацапський бот
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