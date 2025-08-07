УКР
Новини Санкції США проти Росії
Конгрес США готовий запровадити санкції та мита проти РФ, - сенатор Грем

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Конгрес США готовий схвалити нові санкції та мита проти країни-агресора Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сенатор-республіканець Ліндсі Грем написав у Х.

"Зусилля президента США Дональда Трампа та всієї його команди, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, приносять реальні дивіденди… Конгрес  за сильної двопартійної підтримки - готовий допомогти через наше законодавство про санкції та мита проти Росії, яке має 85 співавторів у Сенаті", - йдеться в дописі. .

Грем привітав рішення президента США Трампа про введення додаткового 25-відсоткового мита на імпорт з Індії.

Сенатор також назвав "переломним моментом" рішення Трампа переслідувати країни, які підтримують воєнну машину російського диктатора  Путіна, купуючи нафту у РФ.

"Ці країни незабаром заплатять давно належну та високу ціну. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку та спочатку придбала у Росії", - додав Грем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 24-36 годин Трамп ухвалить рішення щодо вторинних санкцій проти РФ, - Рубіо

Нагадаємо, У Білому домі напередодні заявили, що  8 серпня, США планують запровадити вторинні санкції проти РФ.

+13
Грем ще не втомився від своїх порожніх балачок?!?
07.08.2025 12:12 Відповісти
+3
Тут пригадали виверження вулкану на Камчатці:

07.08.2025 12:22 Відповісти
+2
"донт пуш зе хорсес" (трамп)
07.08.2025 12:12 Відповісти
Грем ще не втомився від своїх порожніх балачок?!?
07.08.2025 12:12 Відповісти
він за це отримує гарні гроші, тому може балакати Досхочу
07.08.2025 12:15 Відповісти
"донт пуш зе хорсес" (трамп)
07.08.2025 12:12 Відповісти
СТОП НЕЛЬЗЯ ВСТРЕЧА ТРУПА С ПУХУ!ПОГОДИТЕ НЕМНОЖКО АЛЯ ВСЁЖ ДОПАРЯТСЯ В поРашской БАНЬКЕ!!!
07.08.2025 12:15 Відповісти
Ага, от тільки розбіг візьмуть від гори Рашмор.
07.08.2025 12:21 Відповісти
Тут пригадали виверження вулкану на Камчатці:

07.08.2025 12:22 Відповісти
Цікаво!🙂
07.08.2025 12:33 Відповісти
Будь готов ! Всегда готов ! Пионерское прошлое сказывается...
07.08.2025 12:27 Відповісти
Півроку вже цю жуйку жують. Хотілося б побачити, які санкції може ввести рудий агент підвішений на гачок пуйла.
07.08.2025 12:31 Відповісти
готовий, але пішов на канікули
07.08.2025 12:32 Відповісти
От "готов" до "ввел" может пройти не один год,если вообще это произойдет.Из полудурка трумпа никогда не получится Рейган.
07.08.2025 12:34 Відповісти
Так же как и в Сенате,в частности у республиканцев, нет больше "Джонов Маккейнов".Земля ему пухом.

партия куколдов.
07.08.2025 12:46 Відповісти
Вже немає значення що там в сша хоче конгрес чи американці. В сша вже диктатура і правляння в одну харю
07.08.2025 12:56 Відповісти
 
 