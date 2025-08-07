Конгрес США готовий запровадити санкції та мита проти РФ, - сенатор Грем

Конгрес США готовий схвалити нові санкції та мита проти країни-агресора Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сенатор-республіканець Ліндсі Грем написав у Х.

"Зусилля президента США Дональда Трампа та всієї його команди, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, приносять реальні дивіденди… Конгрес за сильної двопартійної підтримки - готовий допомогти через наше законодавство про санкції та мита проти Росії, яке має 85 співавторів у Сенаті", - йдеться в дописі. .

Грем привітав рішення президента США Трампа про введення додаткового 25-відсоткового мита на імпорт з Індії.

Сенатор також назвав "переломним моментом" рішення Трампа переслідувати країни, які підтримують воєнну машину російського диктатора Путіна, купуючи нафту у РФ.

"Ці країни незабаром заплатять давно належну та високу ціну. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку та спочатку придбала у Росії", - додав Грем.

Нагадаємо, У Білому домі напередодні заявили, що 8 серпня, США планують запровадити вторинні санкції проти РФ.