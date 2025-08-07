Конгресс США готов ввести санкции и пошлины против РФ, - сенатор Грем

Конгресс США готов одобрить новые санкции и пошлины против страны-агрессора России.

об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в Х.

"Усилия президента США Дональда Трампа и всей его команды, направленные на прекращение кровопролития в Украине, приносят реальные дивиденды... Конгресс при сильной двухпартийной поддержке - готов помочь через наше законодательство о санкциях и пошлинах против России, которое имеет 85 соавторов в Сенате", - говорится в заметке. .

Грэм приветствовал решение президента США Трампа о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии.

Сенатор также назвал "переломным моментом" решение Трампа преследовать страны, которые поддерживают военную машину российского диктатора Путина, покупая нефть у РФ.

"Эти страны вскоре заплатят давно надлежащую и высокую цену. Я очень благодарен моим европейским друзьям, которые помогают Украине. Однако мне и другим не остается незамеченным, что вы покупаете нефть в Индии, которую та сначала приобрела у России", - добавил Грэм.

