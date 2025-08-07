РУС
Новости Санкции США против России
Конгресс США готов ввести санкции и пошлины против РФ, - сенатор Грем

сенатор-республиканец Линдси Грэм

Конгресс США готов одобрить новые санкции и пошлины против страны-агрессора России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в Х.

"Усилия президента США Дональда Трампа и всей его команды, направленные на прекращение кровопролития в Украине, приносят реальные дивиденды... Конгресс при сильной двухпартийной поддержке - готов помочь через наше законодательство о санкциях и пошлинах против России, которое имеет 85 соавторов в Сенате", - говорится в заметке. .

Грэм приветствовал решение президента США Трампа о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии.

Сенатор также назвал "переломным моментом" решение Трампа преследовать страны, которые поддерживают военную машину российского диктатора Путина, покупая нефть у РФ.

"Эти страны вскоре заплатят давно надлежащую и высокую цену. Я очень благодарен моим европейским друзьям, которые помогают Украине. Однако мне и другим не остается незамеченным, что вы покупаете нефть в Индии, которую та сначала приобрела у России", - добавил Грэм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение 24-36 часов Трамп примет решение относительно вторичных санкций против РФ, - Рубио

Напомним, В Белом доме накануне заявили, что 8 августа, США планируют ввести вторичные санкции против РФ.

Конгресс США (1261) санкции (11741) Линдси Грэм (104)


Топ комментарии
+13
Грем ще не втомився від своїх порожніх балачок?!?
07.08.2025 12:12 Ответить
+3
Тут пригадали виверження вулкану на Камчатці:

07.08.2025 12:22 Ответить
+2
"донт пуш зе хорсес" (трамп)
07.08.2025 12:12 Ответить
07.08.2025 12:12 Ответить
він за це отримує гарні гроші, тому може балакати Досхочу
07.08.2025 12:15 Ответить
07.08.2025 12:12 Ответить
СТОП НЕЛЬЗЯ ВСТРЕЧА ТРУПА С ПУХУ!ПОГОДИТЕ НЕМНОЖКО АЛЯ ВСЁЖ ДОПАРЯТСЯ В поРашской БАНЬКЕ!!!
07.08.2025 12:15 Ответить
Ага, от тільки розбіг візьмуть від гори Рашмор.
07.08.2025 12:21 Ответить
07.08.2025 12:22 Ответить
Цікаво!🙂
07.08.2025 12:33 Ответить
Будь готов ! Всегда готов ! Пионерское прошлое сказывается...
07.08.2025 12:27 Ответить
Півроку вже цю жуйку жують. Хотілося б побачити, які санкції може ввести рудий агент підвішений на гачок пуйла.
07.08.2025 12:31 Ответить
готовий, але пішов на канікули
07.08.2025 12:32 Ответить
От "готов" до "ввел" может пройти не один год,если вообще это произойдет.Из полудурка трумпа никогда не получится Рейган.
07.08.2025 12:34 Ответить
Так же как и в Сенате,в частности у республиканцев, нет больше "Джонов Маккейнов".Земля ему пухом.

партия куколдов.
07.08.2025 12:46 Ответить
Вже немає значення що там в сша хоче конгрес чи американці. В сша вже диктатура і правляння в одну харю
07.08.2025 12:56 Ответить
 
 