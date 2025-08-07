Одна людина поранена внаслідок обстрілів Харківщини
7 серпня внаслідок російських обстрілів Харківської області постраждала одна людина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, 7 серпня орієнтовно о 15:00 через обстріл з боку військ РФ по м. Купʼянськ поранено 63-річного чоловіка. Близько 16:15 внаслідок ударів FPV-дронів по с. Клинова-Новоселівка Богодухівського району пошкоджено будівлю ліцею та авто", - йдеться в повідомленні.
