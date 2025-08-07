РУС
Один человек ранен в результате обстрелов Харьковской области

7 августа в результате российских обстрелов Харьковской области пострадал один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 7 августа ориентировочно в 15:00 из-за обстрела со стороны войск РФ по г. Купянск ранен 63-летний мужчина. Около 16:15 в результате ударов FPV-дронов по с. Клинова-Новоселовка Богодуховского района повреждено здание лицея и авто", - говорится в сообщении.

Читайте: Три человека пострадали в результате ударов РФ по Купянску и Боровой. ФОТО

