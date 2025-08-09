Переговори в Британії принесли значний прогрес в досягненні мети Трампа – зупинити війну в Україні, - Axios

У суботу, 9 серпня, у Великій Британії відбулися консультації представників США, України та країн Європи щодо закінчення війни РФ проти України. На цій зустрічі було досягнуто значного прогресу.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

"Американський чиновник каже мені, що "сьогоднішні багатогодинні зустрічі призвели до значного прогресу в досягненні мети президента Трампа – припинити війну в Україні – напередодні майбутньої зустрічі президента Трампа та президента Путіна на Алясці",- повідомив журналіст.

Нагадаємо, що 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.

Читайте також: Зеленський про зустріч радників у Британії: Наші аргументи чують, небезпеки враховують