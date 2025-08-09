Переговори в Британії принесли значний прогрес в досягненні мети Трампа – зупинити війну в Україні, - Axios
У суботу, 9 серпня, у Великій Британії відбулися консультації представників США, України та країн Європи щодо закінчення війни РФ проти України. На цій зустрічі було досягнуто значного прогресу.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.
"Американський чиновник каже мені, що "сьогоднішні багатогодинні зустрічі призвели до значного прогресу в досягненні мети президента Трампа – припинити війну в Україні – напередодні майбутньої зустрічі президента Трампа та президента Путіна на Алясці",- повідомив журналіст.
Нагадаємо, що 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.
Який Дмитро Литвін на завтра текст Зеленському напише, така політика в державі на 10 серпня і буде. Так що планів не будуйте якщо що.
Про що вони говорили хтось знає ?
Принаймні , ми украінці нічого не знаємо ,
як будуть ділити украінські територіі на украінські !
Бракує слів ......