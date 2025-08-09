РУС
Новости Прекращение войны
2 002 8

Переговоры в Великобритании принесли значительный прогресс в достижении цели Трампа – остановить войну в Украине, – Axios

переговоры в Великобритании

В субботу, 9 августа, в Великобритании состоялись консультации представителей США, Украины и стран Европы по окончанию войны РФ против Украины. На этой встрече был достигнут значительный прогресс.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

"Американский чиновник говорит мне, что "сегодняшние многочасовые встречи привели к значительному прогрессу в достижении цели президента Трампа - прекратить войну в Украине - накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске",- сообщил журналист.

Напомним, что 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Венса.

Читайте также: Зеленский о встрече советников в Британии: Наши аргументы слышат, опасности учитывают

*********.

показать весь комментарий
09.08.2025 23:49
Цікаво, а українці на перемовинах були ?
показать весь комментарий
10.08.2025 00:00
https://x.com/Ozyrskyi

Headseller



Який Дмитро Литвін на завтра текст Зеленському напише, така політика в державі на 10 серпня і буде. Так що планів не будуйте якщо що.
показать весь комментарий
10.08.2025 00:08
Трусливый Запад вместо того чтобы санкции вводить против агрессора и давать больше оружия стране которая борется за свою независимость, подталкивает её к несправедливому миру. Фактически просто предают и сдают Украину ублюдку путину. Это позор и стыдоба! Чёрная страница в истории человечества. И позорная для всего цивилизованного мира!
показать весь комментарий
10.08.2025 00:10
більше того, вони ще і воювати зобов'язані проти кацапів на боці України, якщо не юридично, то морально точно згідно статті 51 Статуту ООН про право країни, жертви агресії, вимагати колективної оборони проти агресора. і в першу чергу це стосується підписантів Будапешта і тих, хто пізніше приєднався до цих підписів.
показать весь комментарий
10.08.2025 00:16
Говорили , балакали 😠
Про що вони говорили хтось знає ?
Принаймні , ми украінці нічого не знаємо ,
як будуть ділити украінські територіі на украінські !
Бракує слів ......
показать весь комментарий
10.08.2025 00:14
І всюди рило дерьмака, він і президент і премьер і міністр зовнішніх справ...
показать весь комментарий
10.08.2025 00:16
Якщо коротко - цар
показать весь комментарий
10.08.2025 00:21
 
 