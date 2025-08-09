Переговоры в Великобритании принесли значительный прогресс в достижении цели Трампа – остановить войну в Украине, – Axios

В субботу, 9 августа, в Великобритании состоялись консультации представителей США, Украины и стран Европы по окончанию войны РФ против Украины. На этой встрече был достигнут значительный прогресс.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

"Американский чиновник говорит мне, что "сегодняшние многочасовые встречи привели к значительному прогрессу в достижении цели президента Трампа - прекратить войну в Украине - накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске",- сообщил журналист.

Напомним, что 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Венса.

