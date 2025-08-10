УКР
Стубб про перемовини в Британії: Важливий крок вперед

Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що перемовини представників США, України та країн Європи, які відбулися 9 серпня у Великій Британії, стали "важливим кроком вперед".

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Стубб розповів, що сьогодні провів телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

"Робота з досягнення справедливого та міцного миру в Україні триває між українськими та європейськими лідерами, а також радниками з національної безпеки України, Європи та Сполучених Штатів. Зустріч, скликана Джей ді Венсом та Девідом Леммі, стала важливим кроком вперед", - написав президент Фінляндії.

Він наголосив, що Європа єдина з Україною.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом та Сполученими Штатами", - додав Стубб.

Нагадаємо, що 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.

Та твою ж "грейт егейн" мать!

показати весь коментар
10.08.2025 00:32 Відповісти
Оййййййй Господи - Европа колиска цивілізації і так плазує то перед США то перед РФ і все тому що виросло 2-3 розніжених поколінь - що буде років через 50 з таким рівнем міграції страшно уявити
показати весь коментар
10.08.2025 00:34 Відповісти
Буде Північний Британський Пакистан, Об'єднані Французькі Емірати, та Турецька Республіка Західної Німеччини.
показати весь коментар
10.08.2025 00:40 Відповісти
 
 