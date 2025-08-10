Стубб про перемовини в Британії: Важливий крок вперед

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що перемовини представників США, України та країн Європи, які відбулися 9 серпня у Великій Британії, стали "важливим кроком вперед".

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Стубб розповів, що сьогодні провів телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

"Робота з досягнення справедливого та міцного миру в Україні триває між українськими та європейськими лідерами, а також радниками з національної безпеки України, Європи та Сполучених Штатів. Зустріч, скликана Джей ді Венсом та Девідом Леммі, стала важливим кроком вперед", - написав президент Фінляндії.

Він наголосив, що Європа єдина з Україною.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом та Сполученими Штатами", - додав Стубб.

Нагадаємо, що 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.

Читайте також: Зеленський та Стубб поговорили телефоном: Координуємо позиції заради максимально продуктивної роботи з США