Стубб о переговорах в Великобритании: Важный шаг вперед

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры представителей США, Украины и стран Европы, которые состоялись 9 августа в Великобритании, стали "важным шагом вперед".

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Стубб рассказал, что сегодня провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Работа по достижению справедливого и прочного мира в Украине продолжается между украинскими и европейскими лидерами, а также советниками по национальной безопасности Украины, Европы и Соединенных Штатов. Встреча, созванная Джей ди Вэнсом и Дэвидом Лемми, стала важным шагом вперед", - написал президент Финляндии.

Он подчеркнул, что Европа едина с Украиной.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами", - добавил Стубб.

Напомним, что 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Также читайте: Переговоры в Великобритании принесли значительный прогресс в достижении цели Трампа – остановить войну в Украине, – Axios