Стубб о переговорах в Великобритании: Важный шаг вперед
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры представителей США, Украины и стран Европы, которые состоялись 9 августа в Великобритании, стали "важным шагом вперед".
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Стубб рассказал, что сегодня провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Работа по достижению справедливого и прочного мира в Украине продолжается между украинскими и европейскими лидерами, а также советниками по национальной безопасности Украины, Европы и Соединенных Штатов. Встреча, созванная Джей ди Вэнсом и Дэвидом Лемми, стала важным шагом вперед", - написал президент Финляндии.
Он подчеркнул, что Европа едина с Украиной.
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами", - добавил Стубб.
Напомним, что 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы считаете англичан "ну тупые" вести консультации, простите, с каким то завхозом?
Для простоты и экономии времени общаются с тем кто принимает решения.
Примите это за факт