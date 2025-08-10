РУС
Стубб о переговорах в Великобритании: Важный шаг вперед

Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры представителей США, Украины и стран Европы, которые состоялись 9 августа в Великобритании, стали "важным шагом вперед".

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Стубб рассказал, что сегодня провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Работа по достижению справедливого и прочного мира в Украине продолжается между украинскими и европейскими лидерами, а также советниками по национальной безопасности Украины, Европы и Соединенных Штатов. Встреча, созванная Джей ди Вэнсом и Дэвидом Лемми, стала важным шагом вперед", - написал президент Финляндии.

Он подчеркнул, что Европа едина с Украиной.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами", - добавил Стубб.

Напомним, что 9 августа 2025 года, в Великобритании состоялась встреча председателя ОП Андрея Ермака, председателя СНБО Рустема Умерова, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Также читайте: Переговоры в Великобритании принесли значительный прогресс в достижении цели Трампа – остановить войну в Украине, – Axios

Та твою ж "грейт егейн" мать!

10.08.2025 00:32
Оййййййй Господи - Европа колиска цивілізації і так плазує то перед США то перед РФ і все тому що виросло 2-3 розніжених поколінь - що буде років через 50 з таким рівнем міграції страшно уявити
10.08.2025 00:34
Буде Північний Британський Пакистан, Об'єднані Французькі Емірати, та Турецька Республіка Західної Німеччини.
10.08.2025 00:40
Крок вперед… за декілька сантиметрів до прірви. Кваліфікований дронщик економить мільярди.
10.08.2025 01:32
Даже не покликали( ну хоч би для порядку) в перемовники міністра іноземних справ Сибігу... Хто вони, ***** такі - Умеров, Ермак? Який у них законний мандат вести перемовини такого рівня?
10.08.2025 06:15
Вы хотите чтобы они (Сибига и К) устраивали цирк? На каждый вопрос брали паузу для консультации, по телефону, с Ермаком.
Вы считаете англичан "ну тупые" вести консультации, простите, с каким то завхозом?
Для простоты и экономии времени общаются с тем кто принимает решения.
Примите это за факт
10.08.2025 08:09
 
 