Новини Мирні перемовини
Зеленський та Стубб поговорили телефоном: Координуємо позиції заради максимально продуктивної роботи з США

Зеленський і Стубб провели розмову

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Координуємо позиції заради максимально продуктивної спільної роботи з Америкою.

Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", - наголошує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у розмові з Фредеріксен: Росіяни нав’язують ідею "обміну" української території на українську територію

"Дякую за підтримку, Александре! Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією, і наші люди дуже добре знають, які загрози це означає. Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки", - резюмує глава держави.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Зеленський Володимир (25033) Стубб Александр (103)


А всеж таки, який ідеальний бізнесплан на крові дурачків!!!
Три з половиною роки вішати незламну локшину на вуха сторчащі біля рогів, про кордони якогось 91року, про які ніхто не розуміє де вони і під виглядом "З Україною в серці", ******* бабло у своєї воюючої арміі.
Красава! Боневтік!

09.08.2025 17:43 Відповісти
Була б якась користь з тих «пагаварілі», а то як з кулемета цілий день одне і те ж
09.08.2025 17:47 Відповісти
Якщо мова йде про території, то пора Трампа фейсом ткнути у карти України 100 років тому Подарувати , як колись китайцям карту Сибіру німці подарували
СКІЛЬКІ ЩЕ БУДУТЬ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКІ КРАСТИ ?
09.08.2025 17:50 Відповісти
Світова мапа з розміщенням Українців по світу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D2%91_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Георґа Гасенка, 1920 рік
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.jpg/1920px-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.jpg
09.08.2025 17:51 Відповісти
Фрагмент мапи «Länder - und Völkerkarte Europas» https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A8%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Дітриха Шефераhttps://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Sch%C3%A4fer [de], 1918 рік
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Lander_und_Volkerkarte_Europas_-_fragment_-_by_Dietrich_Schafer_-_1918_AD.jpg
09.08.2025 17:52 Відповісти
Скажіть йому, що Стубб, не президент США...
09.08.2025 17:55 Відповісти
Струб майстерно грає в гольф.....

09.08.2025 18:28 Відповісти
09.08.2025 18:27 Відповісти
 
 