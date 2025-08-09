Зеленський та Стубб поговорили телефоном: Координуємо позиції заради максимально продуктивної роботи з США

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Координуємо позиції заради максимально продуктивної спільної роботи з Америкою.

Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", - наголошує Зеленський.

"Дякую за підтримку, Александре! Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією, і наші люди дуже добре знають, які загрози це означає. Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки", - резюмує глава держави.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.