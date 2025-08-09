Зеленський та Стубб поговорили телефоном: Координуємо позиції заради максимально продуктивної роботи з США
Сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Координуємо позиції заради максимально продуктивної спільної роботи з Америкою.
Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", - наголошує Зеленський.
"Дякую за підтримку, Александре! Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією, і наші люди дуже добре знають, які загрози це означає. Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки", - резюмує глава держави.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
Три з половиною роки вішати незламну локшину на вуха сторчащі біля рогів, про кордони якогось 91року, про які ніхто не розуміє де вони і під виглядом "З Україною в серці", ******* бабло у своєї воюючої арміі.
Красава! Боневтік!
СКІЛЬКІ ЩЕ БУДУТЬ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКІ КРАСТИ ?
