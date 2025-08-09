РУС
504 8

Зеленский и Стубб поговорили по телефону: Координируем позиции для максимально продуктивной работы с США

Зеленский и Стубб провели беседу

Сегодня, 9 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Координируем позиции ради максимально продуктивной совместной работы с Америкой.

Важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, и мы приветствуем то, что Президент Трамп стремится закончить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, должны действовать мудро и скоординировано", - отмечает Зеленский.

"Спасибо за поддержку, Александр! Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с Россией, и наши люди очень хорошо знают, какие угрозы это означает. Договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности", - резюмирует глава государства.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Зеленский Владимир (21501) Стубб Александр (100)


А всеж таки, який ідеальний бізнесплан на крові дурачків!!!
Три з половиною роки вішати незламну локшину на вуха сторчащі біля рогів, про кордони якогось 91року, про які ніхто не розуміє де вони і під виглядом "З Україною в серці", ******* бабло у своєї воюючої арміі.
Красава! Боневтік!

показать весь комментарий
09.08.2025 17:43 Ответить
Була б якась користь з тих «пагаварілі», а то як з кулемета цілий день одне і те ж
показать весь комментарий
09.08.2025 17:47 Ответить
Якщо мова йде про території, то пора Трампа фейсом ткнути у карти України 100 років тому Подарувати , як колись китайцям карту Сибіру німці подарували
СКІЛЬКІ ЩЕ БУДУТЬ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКІ КРАСТИ ?
показать весь комментарий
09.08.2025 17:50 Ответить
Світова мапа з розміщенням Українців по світу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D2%91_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Георґа Гасенка, 1920 рік
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.jpg/1920px-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.jpg
показать весь комментарий
09.08.2025 17:51 Ответить
Фрагмент мапи «Länder - und Völkerkarte Europas» https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A8%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Дітриха Шефераhttps://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Sch%C3%A4fer [de], 1918 рік
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Lander_und_Volkerkarte_Europas_-_fragment_-_by_Dietrich_Schafer_-_1918_AD.jpg
показать весь комментарий
09.08.2025 17:52 Ответить
Скажіть йому, що Стубб, не президент США...
показать весь комментарий
09.08.2025 17:55 Ответить
Струб майстерно грає в гольф.....

.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:28 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 18:27 Ответить
 
 