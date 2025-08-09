Зеленский и Стубб поговорили по телефону: Координируем позиции для максимально продуктивной работы с США

Сегодня, 9 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Координируем позиции ради максимально продуктивной совместной работы с Америкой.

Важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, и мы приветствуем то, что Президент Трамп стремится закончить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, должны действовать мудро и скоординировано", - отмечает Зеленский.

"Спасибо за поддержку, Александр! Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с Россией, и наши люди очень хорошо знают, какие угрозы это означает. Договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности", - резюмирует глава государства.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.